和很多人相比我算是幸運的，移民 之前就已敲定好了移民後的新工作——幫忙早一年來美的小叔整理他新創公司的帳。轉眼八個多月過去，兒子適應了新環境努力學習，老公找到了穩定工作重新出發，我在小叔公司也理清了帳，於是我們開始看廣告找房子準備落地生根。不經意的一則航空公司徵求後勤人員的廣告映入眼簾，瞬間移民前我在航空公司任職的畫面一一浮現腦海，突然很懷念那段充滿活力又快樂的日子，我心動了。

晚餐時我提到想去應徵這份工作的念頭，兒子和老公同意是時候走出舒適圈，出外闖闖給自己一個新的機會。

我寄出了來美後的第一份履歷表，也驚喜地收到兩星期後面試的通知信。周末時老公開車載著我和兒子去機場附近的面試地點熟悉環境。由於家中只有一輛車，因此老公計畫在他上班前先送我到住家附近城市的觀光酒店，讓我搭乘穿梭在各大酒店接客的機場大巴士載我去機場面試，然後中午時間他再趕到我面試地點接我。

面試那天老公按計畫一早把我送到酒店就趕去上班了，我隨著零星的酒店住客安靜地等待機場巴士，眼看班表時間快到了，酒店工作人員突然出來宣布該班巴士因故障停駛，下一班要再等一個多鐘頭。我當場嚇傻了，老公已在上班途中無法聯絡到他，面試時間也肯定趕不及了！又聽到工作人員告知可幫心急的旅客安排計程車去機場，這時我更絕望了， 因為我身上沒有足夠的錢搭計程車去機場。我站在原地發呆，想到這兩星期來為面試所作的精心準備就要一切歸零。突然間我發現，由於計程車不足，有些客人是共乘一輛車。當時不知哪來的勇氣，我一個箭步衝向正在上車的兩名外籍男士，緊張地詢問可否讓我和他們一起搭車去機場，兩位男士爽快地答應了。我故作鎮定坐上車，祈禱自己可以趕得及面試。

行車途中兩位男士分別介紹自己的國籍和要在哪一個航站離境，當聽到我是新移民且是要趕去機場面試時，都露出不可思議的表情。閒聊中，日本 男士還大讚在日本發展良好的三位港台藝人：鄧麗君、陳美齡及翁倩玉，一路上可說是相談甚歡。我讓計程車在進人航站前的商業大樓附近停車，並預先支付了比跳表上多一些的三分之一車資。兩位男士堅持不讓我分攤車費並預祝我面試成功。我婉拒了他們的好意並祝他們旅途平安，帶著他們的祝福及時踏入面試會場。

我和約二十名左右的應徵者坐在接待大廳等候，一位穿著制服的工作人員領我進入寬敞的會議室接受三位男士的提問，他們要我簡單介紹一下自己，詢問我目前工作性質、想換工作的原因及一些假設性的情況出現時我會如何處理等等。待完成面試匆忙下樓時，老公已等在樓下。他握住我冰涼的手，問我是不是太緊張了。我告訴他今早發生的事情，也慶幸由於在車上和兩位陌生外籍男士聊天，意外抹去我心中的緊張和有機會練習說英文，使我在口試時異常淡定且英文說得流暢不打結。老公則訝異，一向膽小如鼠的我居然有這麼大的膽子和陌生人搭訕甚至共乘。我說，這表示人的潛力是無極的，危急時沒有什麼是不可能的。

幾個星期後我收到了航空公司的錄取信。

這已是將近三十三年前的往事了，它教會我即使是計畫趕不上變化，也不要輕言放棄，只要堅持，仍有機會成功的。（寄自加州 ）