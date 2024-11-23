那一年，我剛獲得伊利諾香檳大學的教育博士學位。算算日子，依規定，我能找工作的實習期限只剩下半年。若屆時工作沒有著落，只得離開美國。看著日子一天天過去，不免焦慮。但我心中還是放不開一直想要追尋的美國夢，但願命運之神能眷顧，好讓我尋得一個大學的教職，得償夙願。

教育在美國是屬於冷門的行業。工作機會少而競爭激烈。周遭的同學中，從台灣來的畢業學子們多半早已做好回台的準備。同班的美國同學寄出許多申請信，大多石沉大海沒有下文。難得有一些人取得了面試的機會，卻都鎩羽而歸。殘酷的現實使我不敢過於樂觀，此時真正感到「入錯行」的無奈。

我也開始寄出大批的申請信。這些信帶著滿滿的期待，卻如斷了線的風箏，杳無音訊。直到有一天，收到一所南方的大學教育學院寄來的面試邀請，要我前去應徵電腦輔助教學的教職。這個好消息真如一根救命稻草。

從大學起，教育就是我的本科，我對電腦卻是一竅不通。然而，在美國讀研究所時，竟被電腦的魅力給深深吸引住。從此越是癡迷，欲罷不能。我對這次面試寄予很高的期待。不過，由於我在大學的工作經驗有限，加上英語並非是我的母語，對於面試感到危機重重。

接下來的日子裡充滿了忐忑不安。我逮著機會總是在琢磨要如何應付面試的場面。我翻閱了無數面試答問指南，也主動向許多老師前輩們請益：從如何自我介紹，回答具有挑戰性的燒腦問題，到穿著與舉止。我發現有許許多多的經驗和細節都是課堂與及教科書未曾觸及的。

面試的日子轉瞬即至。遴選委員會的成員傑西熱誠地來機場接我，送我去旅館，並約好第二天早晨再帶我去面試。南方的景致甚美，與中西部迥異。不過，我滿腦的思緒都是該如何回答問題與掌握最好的方式呈現自己的優勢，完全無心欣賞風景。

在由機場去旅館的路上有四十分鐘的里程。傑西很健談，他以很輕鬆的態度與我交換生活經驗和個人興趣。我也藉機詢問該校的工作狀況及面談的流程。他很善意地告訴我幾位關鍵面試主管的姓名與學經歷背景，包括系主任、教授、院長、教務長和人事主任。

傑西還透漏更多有關面試的訊息。原來，我是第三個受邀的面試者。前兩輪的應徵者都是名校出身，且在面試時表現得相當傑出。預計我的面試結束後，遴選委員會將開會從我們三人中選聘一人做為新的助理教授。

傑西的敘述打擊了我的自信，讓我感到大事不妙。轉念一想，既來之，則安之，至少我得把它當成是一個最佳練習面試的機會。得之，我幸；不得，我命。頓時，我反而感到放鬆許多。

面試開始時，遴選委員坐滿了一間小會議室。我這才發現他們說話都操著濃重的南方口音。我一向聽慣了中西部與北方的英文腔調，乍聽南方口音猶如一個習慣北京口音的人聽蘇州人說吳儂軟語，略感吃力，所以格外專注。

遴選委員首先一一自我介紹，與我簡單寒暄之後開始輪流對我提問。他們除了問我的教育理念，教學理論，生活經驗，成長與學習的歷程之外，對我的台灣背景特別感興趣。看他們的反應，遴選委員們似乎對我的回答還算滿意。

最後，一位委員問了一個我從未想過的問題：「如果你是一隻動物，你會是什麼？」我揣想他們可能預期我會回答說我是隻小貓小狗一般的寵物 ，或談及中國生肖裡的代表動物。但是我突然想起從小父母親常勉勵我要有「駱駝精神」，並教誨我一定要能吃苦耐勞，勤勤懇懇，將來才可以任重而道遠。還記得父親曾經給我買過一隻玩具駱駝。於是，我毫不猶豫地說我會是一隻駱駝。接著我告訴他們駱駝對我的意義，及父母親對我的啟發與期許。我的回答讓委員們覺得非常新鮮。

之後，有幾位遴選委員陪同我前去參觀教學大樓裡的課室環境與教學設備。在教育學院裡有三個電腦暨媒體教學實習室：第一間是IBM 的個人電腦實習室。其次一間為PLATO 電腦學習中心，還有一個傳統媒體實習室。在三十餘年前，這些都是最先進的科技設備。所幸，在過去數年裡，我幾乎天天都浸淫在類似的環境裡，對這些設備無盡熟悉。我心中不禁竊喜，這正是我可以大顯身手的好機會。

在IBM的電腦室裡，架子上擺放著幾套尚未開封的IBM LinkWay軟體。我立刻自告奮勇地當場演示如何操作，將文字、動畫、影片與口語錄音在電腦螢幕上展開，並用軟體控制大型的雷射光盤，在螢屏上呈現可自由選擇的內容。我讓他們了解新的電腦多媒體可以為學生提供巨大的學習潛力。遴選委員們直呼大開眼界。

走進PLATO 電腦中心，我發現有許多台機器久未維修，有些機器因接觸不良或無法開機已被貼上損壞的標籤。還有一些教學軟體因為工作人員不知如何操作而無人使用。我當場把四、五台有問題的機器稍做調整，而後重新開機啟動，竟然將它們起死回生。我又向中心的管理員解說如何操作某些軟體。一切問題立刻迎刃而解。

當時傳統媒體實習室是製作教材與教具頗重要的一環。錄音、錄影、照相器材、幻燈機、及投影設備都很脆弱易壞，且使用步驟複雜。使用者常有操作上的問題，給管理員帶來許多額外的工作負擔。我向遴選委員們建議可以錄製一系列的教學錄影帶供學習者參考模擬及自我學習。

傑西很驚訝地問我：「我還以為你只是教育理論行家。你怎麼懂得那麼多的實務經驗？」

我淺笑回答：「我想這些經驗就是源於我所說的駱駝精神！」

面談結束，我坐飛機回家。才剛進家門就接到傑西的電話。他恭喜我說：「我很榮幸地報告，你這隻駱駝脫穎而出，被錄用了。」遴選委員會更對我委以重任，我不但要負責教課，還要兼任三個教學實習室的主管。我將擁有一間獨立的辦公室，還被分配了一個專用的秘書。遴選委員們希望我能提前兩個月就開始上任。我欣喜若狂，欣然接受在美國的第一份正式工作。（寄自新澤西州 ）