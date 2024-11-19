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人生如戲，莎翁說：「世界是舞台，人人皆演員。」無論考場、職場、情場、戰場，無非都在演戲。每個人一生之中，天天都像初出道的新手藝人，等待著一次次「試鏡」機會。每次試鏡，都可能打開一扇新門，通往新開始。

這一點，我從小就有深切體驗，每次會見家中親友，母親都視為一件大事，經常事事叮嚀，教我如何察顏觀色，表現出「好孩子」形象。從那時開始，我就嘗到了面試的滋味和挑戰，偶爾也贏得意外的誇獎。

我一輩子都記得母親的教誨，此後每次遇到類似面試的場合，我都努力表現出敬業樂群、乖巧可愛的「好孩子」形象，因此經常贏得師長、上司、女友家長的讚許。

我的第一次正式面試，則在多年之後，當我在洛城加大即將拿到學位時，開始找工作。那次面試，我心中很興奮、緊張、不安，急於有表現。後來才知道，決定那次面試結果的，並非出於我的精湛演技，而是另有其因。

那時，我在學校裡開了一門電腦設計課程。選修那門課的一位美國研究生，在我面試的前一天，先去了那家公司面試。那位美國學生能言善道、長袖善舞，面試時除了爭取到了一份工作，為了證明他的電腦設計能力，也把我教的那門課，形容得天花亂墜、神奇無比。最後公司老闆問他：「那門課是誰教的？」

換言之，在我去面試之前，就已經被那家公司錄取了。當時公司給了我未曾爭取的高薪，也請律師幫我申請到了美國居留權，並使我有能力在畢業前就買了房子。

那次，我親身體驗了面試的神奇魔力。也發現了善於面試的人，非但自己能找到好職位，還能恩及袍澤，幫助戰友找到好職位。更使我體認到，在面試時，千技萬巧皆不如運氣好。

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別以為只有員工需要面試，公司老闆就不需要面試。事實上，老闆面臨的面試，比員工更加嚴峻。

我在經營晶片公司時，第一次面臨到「老闆等級」的面試，對其中甘苦，可說心有戚戚焉。

老闆級的面試，先要寫好「企業計畫書」，將公司的宗旨目標、技術背景、市場規模、營利前景，勾繪出清晰輪廓，並附上三年財務平衡表，和一套彩色投影片。

面試的主考官，包括了投資 公司、潛在客戶、晶圓代工廠、物流供應商、合作夥伴等。一旦公開上市，還需要面對新聞媒體、社會大眾的質問和挑戰。

此外，公司老闆對自家員工也需要負責任。《三國演義》裡，周瑜向魯肅說：「當今之世，非但君擇臣，臣亦擇君。」公司能否蓬勃發展，端看能否吸引到優秀的員工。因此，當老闆在面試員工時，員工也在面試老闆。

如果員工面試失敗了，可去另一家公司面試。但如果老闆在面試時沒能有效說服那些「主考官」們，是無法去另一家公司當老闆的。

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在當年，台灣的面試風氣還不普遍，主要靠筆試。筆試最大優點是公平。每人考題都一樣，沒有難易之分。主考官打分數時看不見考生，不會「以貌取人」，無論考生美醜、胖瘦，都不會影響成績。

筆試的另一項優點，是考生不用擔心會「怯場」。不過，這項優點也是它的最大缺點，因為它無法檢測 出考生的「抗壓性」和「危機應變能力」，更測不出考生的人生觀、價值觀和處世態度。因此，即使古代的科舉制度，在筆試之後，還有「廷試」，由皇帝親自當廷進行面試，藉以選出品學兼優、進退有據，能夠獨當一面的人才。

《三國演義》裡，有精采絕倫的面試場景，那就是劉備的「三顧茅廬」。劉備親赴「考場」三次，最後一次才見到諸葛亮。不過，諸葛亮在《出師表》裡清楚地寫著：「三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事。」可見劉備去了三次，每次都見到了諸葛亮，兩人談了三次「當世之事」，並非只有最後一次才見到面。

《三國演義》裡也有面試會怯場的人物，故事出自《世說新語》，那是魏國的兩名大將：鍾會、鄧艾。一個會冒汗，一個會口吃。

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面試成功的技巧何在？

首先，面試給人的第一印象，畢竟還是外表。藝人靠外貌打知名度，學者和企業家也一樣，要儀容出眾，看起來像個傑出人才，能秀出智慧、氣質、修養。林肯總統認為，人的外貌，在某個年齡之後，便由自己負責。總之，不能怪面試主考官不公平。

其次，要看衣裝，穿著須配合身分、場合、潮流。西方人有「穿出成功」（Dress for Success）的說法，東方人則說：「佛要金裝，人要衣裝。」善於面試的人儀容端正、衣裝得體，寧可讓別人誤以為他必定成功，也不要舉止失措、穿著隨便，讓別人錯以為他必定失敗。此外，要講究談吐，言語須優雅、大方、幽默。面試時，最重表達技巧，將對自己有利訊息有效地傳達給對方。有時可運用高科技工具，以達成目的。

不過，面試只是敲門磚，讓人有機會打開序幕，歸根究柢，還是要有真才實學做基礎，否則若被發現表裡不一、虛有其表，所有努力就白費了。

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人生比事業更重要的，是愛情生活。贏得愛情，需要更高超的面試技巧。

我在第一次工作面試的前一年，就先通過了愛情面試，贏得了美人芳心，築造了美滿家庭。在愛情面試那年，我尚未完成學位，也尚未找到工作，尚未有美國居留權，也尚未買房子。因此我要感謝我的心儀對象，她是我的「幸運之星」，別具慧心和眼光，能看出並相信我未來發展的潛力。

直到多年之後的今天，若要細數我此生最難忘、最得意的面試時刻，仍是那一次的情場驚艷。當然也要感謝上天的眷顧，才有這段天賜良緣。

闖蕩考場、職場、商場多年，每天都面臨不同種類和程度的面試。那一場場的面試的喜怒哀樂、愛恨情仇，成為人生裡說不完的故事。如今回想起來，雖然遺悸猶存，卻也沾沾自喜，感謝上天恩典，總算有驚無險地通過了場場的面試考驗，留下了豐碩成果，以及令人難忘的回憶。（寄自加州 ）