紹興蘭亭中的流觴曲水。（圖／侯吉諒攝影）

最有名的書法 家是王羲之，王羲之最有名的作品是〈蘭亭序〉。〈蘭亭序〉不只書法有名，內容更成為中華文化相當深遠的傳統。

根據史料記載，在永和九年三月三日這天，時任會稽內史的王羲之，邀請了四十二位當時的名流，大家聚集在蘭亭，舉行「脩禊」雅集，是時有二十六人得詩三十七首，後輯為《蘭亭詩》。〈蘭亭集序〉就是王羲之為《蘭亭詩》寫的序言。

以前的人讀書寫字都要學王羲之的書法，〈蘭亭序〉的書法文章自是極為熟悉，〈蘭亭序〉的原文是：

永和九年，歲在癸丑，暮春之初，會於會稽山陰之蘭亭，脩禊事也。群賢畢至，少長咸集。此地有崇山峻嶺，茂林修竹；又有清流激湍，映帶左右，引以為流觴曲水。列坐其次，雖無絲竹管弦之盛，一觴一詠，亦足以暢敘幽情。是日也，天朗氣清、惠風和暢，仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。

這段文字的描述非常清楚，就是在一個天氣晴朗、和風微微的農曆三月初的好日子，大家在有崇山峻嶺，有茂林修竹，又有清流激湍的山陰蘭亭集會，欣賞大自然美妙風景，飲酒作詩，傾訴心中的情感。

然而，長久以來，無論文人、畫家，對蘭亭雅集都有一個根本的誤解，就是把這樣的雅集，理解成大家坐在蜿蜒的小溪兩岸，溪水中的「羽觴」盛著美酒，流到誰的面前誰就要把它喝掉。

流觴，就是放置水上的扁平酒器，可以浮在水上，隨著水漂浮流動，羽觴漂流到誰面前，誰就喝酒，實在雅致極了。

在許多繪畫作品中，也都可以看到，許多畫家描繪著美麗的崇山峻嶺，茂林修竹，清流激湍，文人雅士散坐溪岸兩旁，真是愜意極了。

確實，從「崇山峻嶺，茂林修竹；又有清流激湍，映帶左右」一路寫下來，很容易就以為流觴曲水就是沿著小溪放置羽觴，大家都是坐在小溪旁邊喝酒，歷代許多描繪〈蘭亭序〉的繪畫作品，也大都這麼畫。

前故宮 副院長莊嚴在1963年3月杪春，仿「蘭亭修禊」典故，邀中外友人於霧峰北溝溪畔，舉行來台後的首次「曲水流觴」雅集。從當時的照片看起來，也是在溪邊喝酒，後來這樣的雅集在台北故宮也辦過，也是圍坐在溪邊喝酒。

但這是錯的。

產生這種錯誤的原因，在於「又有清流激湍，映帶左右，引以為流觴曲水」這段文字中，大家忽略了「引」字。

「引以為流觴曲水」的意思，是把溪水引到別處而成為曲水，這個曲水的水道，不是天然的小溪，而是人工挖出來的，因為是人工挖出，所以可以控制水流方向、水量，以及水的流速，如此這般，羽觴才有可能平穩的在水上漂浮。

如果是在清流激湍的溪水中，扁平的羽觴很難保持平穩流動，甚至翻覆沉沒，至少激濺的溪水很容易就湧入扁平的羽觴之中，想要在這樣的情況下悠哉游哉的喝酒，恐怕是不可能的。

在現在的紹興蘭亭（據考證就是蘭亭原址），整個地理環境非常優美，放眼望去，到處都是崇山峻嶺，蘭亭所在的地點也的確是茂林修竹，綠意盎然，也的確有清流激湍，映帶在山谷樹林之中，漫步其中，可以充分領略王羲之〈蘭亭序〉中的描寫完全是寫實的。

特別不一樣的是，那個用來流觴的曲水，是另外引出來的水道，雖然彎彎曲曲，刻意模仿自然景象，但確確實實是人工開鑿而成，不是在天然環境中的小溪，可見當初設計蘭亭的人，已經注意到「引以為流觴曲水」的意思。

由於唐太宗特別尊崇王羲之，關於〈蘭亭序〉有太多的故事，其中也大都充滿各式各樣錯誤的傳說，例如相傳王羲之是以特選的鼠鬚筆和蠶繭紙書寫〈蘭亭序〉，所以鼠鬚筆和蠶繭紙就成為書法文房中的極品，也是歷代文人書法家爭相追求的神兵利器。

然而記載〈蘭亭序〉用蠶繭紙、鼠鬚筆的，是唐朝人何延之的說法，距離王羲之的年代將近三百年，這位何延之是根據什麼資料說〈蘭亭序〉是用鼠鬚筆、蠶繭紙？似乎沒有其他更早的記載。

我和幾位大陸的做筆師傅討論過〈蘭亭序〉的鼠鬚筆。所謂鼠鬚，應該只是形容詞，就好像蠶繭紙的蠶繭應該也是形容詞，形容紙張潔白、有光澤、紋理，如蠶繭，如果真的是用蠶繭做的，那應該叫絹，而不是紙。

現在所存效果最好的〈蘭亭序〉版本，是唐太宗時期馮承素、趙模等人臨摹的「神龍半印本」，無法作為王羲之用紙的證明，但乾隆珍藏和王羲之同時代的王珣〈伯遠帖〉、陸機〈平復帖〉，都是楮皮一類的紙張。王羲之用紙，理應近似。

至於鼠鬚筆，雖然沒有確實記載究竟是什麼毛料製作的毛筆，但根據「神龍半印本」的筆畫特性，一般都傾向接近現在的狼毫，而狼毫的筆毛是用黃鼠狼尾巴毛料製作而成，所以推斷應該就是用黃鼠狼製作的毛筆，或許也就是因為如此，才稱之為鼠鬚筆。

作為有「天下第一行書」美譽的〈蘭亭序〉，相關故事與傳說實在太多，光是〈蘭亭序〉本身的寫作經過，就有很多疑問。

〈蘭亭序〉是王羲之為蘭亭雅集的詩輯所作的序言，這是毫無疑問的，而相傳王羲之是酒後微醺所作，所以寫得特別精采。

「神龍半印本」是現存王羲之摹本中最精緻的，其中有錯字、漏字和修改，可見不是最後的定稿，那有沒有可能是最初的草稿呢？

「神龍半印本」的筆畫非常精微，許多字的處理已經到了完美的地步，不像是在室外書寫環境不佳的情況下所寫，而更像是重新謄寫的稿件。雖然是重新謄寫，但從有錯漏刪改來看，應該還是未定稿，和蘇東坡的〈寒食帖〉一樣，顯然也是作者自己整理詩作時重新謄寫的未定稿；顏真卿〈祭侄文稿〉則完全是初寫草稿，所以筆畫粗細不一，刪改處處，和〈蘭亭序〉、〈寒食帖〉的精緻完全不同。