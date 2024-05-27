改變一生的小事（上）

圖∕黛安

美國是一個堅守誠信的國家，社會運作的基石是相信人的誠實、公平和善良。雖然如此，一個人的信用則是自己慢慢建立的。對於剛來美國的人而言，無論窮富，他們的信用或信用卡中的額度從零開始，他在銀行開支票 帳戶的同時申請一張小額信用卡，大約一年的時間，用支票信實的支付帳單和信用卡債，來建立自己的信用級別。建立信用就是這麼一個「水滴石穿」的過程。反之，好不容易樹立的信用，可以一夕之間就崩壞，一句假話、一個謊言、一段不實的陳述、甚至是無心的斷章取義，都可能造成嚴重的法律後果。

劉備在死前告誡兒子劉禪「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」，目的是勸勉劉禪，哪怕只是細微的好事都不要忽略不做，哪怕只是細微的壞事都不要隨性去做。強調在細微處的小心思，小則致人於死，大則亡國異幟！

在個人生活中也是如此，很多細微的行為、不經意的話語，它可能最終帶來的影響超乎想像，詐欺 就是一個很好的例子。

詐欺是詐騙者通過虛假或不實的陳述或行為，蓄意誤導或欺騙他人，不當獲取他人的金錢或有價物品。詐欺罪包括保險 詐欺、信用卡詐欺、郵件詐欺、證券詐欺、支票詐欺、抵押貸款詐欺、電信詐欺，福利詐欺等等。近年來在緬甸發生的電信詐欺，犯事的是一群團夥，他們幕後有黑手，詐騙的意圖和手段的惡毒，涉及的金額龐大，他們詐欺的事可說是令人髮指。然而，詐欺犯罪並不是大奸大惡者的專屬，平凡的我們也可能在不經意中成了詐欺犯。

2006年炎夏的一天午後，律所前檯轉來了一通電話，一名華裔男子語氣中帶著不安與焦慮，說他被州政府的檢察官以詐欺罪起訴，如果罪行成立，他會被判入獄並科罰金，由於他還不是美國公民，服刑後還會被驅除出境，永遠不得再回美國。說著說著，他激動了起來，為自己叫屈，希望我們能幫幫他。

我和他約了時間到律所面談，他不敢怠慢提早就到了。他叫林昱，現年三十七歲，十年前從中國來美國留學，現在在矽谷一家知名的電子公司擔任工程部經理。他長相端正臉色白皙，穿著考究，腳上蹬著一雙一塵不染發亮的黑皮鞋，一副標準矽谷菁英的儀表。從他高傲的談吐中，難掩他對詐欺指控的不安、不滿和對他造成的顏面盡失，他一方面顯得激動，另一方面又一臉無辜，不斷強調他很冤枉很倒楣，還說他不是有意的。我告訴他不管有意無意，事出必有因，現在應該做的不是喊寃懊悔，而是勇敢面對，根據事實和法律去應訴。於是，他穩住情緒說出了事情的原委。

去年聖誕節前的周五下班後，林昱與公司同事在派對上多喝了幾杯，解了領帶脫了外套，在酒精的激勵下，跟著同事們嗨了起來，隨著音樂跳著扭著。由於他天生有一副好嗓子，在眾人的慫恿下就站到桌子上唱歌，他聲情並茂地唱著，還踩著節拍跳著，就在他唱到入神的時候，一不小心一腳踩空，屁股著地，摔了個四腳天。當時他只覺得眼前一片漆黑，屁股一陣劇痛，同事們連忙把他從地上扶起來，讓他在沙發靠了一會，除了疼痛，他感覺左腳已經麻木不聽使喚。他的同事連忙叫來了救護車，把他送去附近的醫院急診，經過X光檢查，被診斷為骨盆骨裂。據醫生指出，他的骨盆前後環都有骨折，但是移位不大，可以選擇保守治療，叮嚀他一定要臥床靜養三周，然後根據實際情況下地進行適度的活動，一般需要三個月左右骨頭才可以長好。

林昱不得不暫停工作，在家臥床休息。公司通過員工購買的殘障保險幫他申請了三個月的理賠，讓他在家休息的期間可以獲得薪資百分之七十的保險給付。林昱在家躺了三個多星期後，開始慢慢練習走路，起初每走一步都會感到椎心之痛。但正如醫生所言，又過了幾周之後，他的疼痛就慢慢減少。在快滿三個月之前，林昱對醫生說他的左腿一著地還是疼痛難忍，於是醫生又多給了他一個月的時間休養。

公司原以為三個月後林昱就會回來上班，就在他病休十三周後開始給他分配工作，沒想到醫生又讓他再休一個月。林昱同組的同事方欣就得幫他分擔他的部分工作，但是有些項目卻非得要在林昱的電腦上完成，而且也需要他來決定新產品的核心構架，方欣無奈只得不時地給林昱打電話，甚至數度到他家去商討。這麼過了三周，林昱感覺現在在家基本上就像全時間上班，倒不如正式回去上班，那樣還可以拿全額的薪水。於是，在第十六周的周四林昱就回公司上班了。

林昱在業務上是一把手，對自己的財務也是個能手，每一個理財決定都經過深思熟慮，每一分花費都用在刀口上，讓他倍感驕傲的就是嚴謹的邏輯和精確的數字。一天，當他收到了最後一張病殘保險支票時，他皺了一下眉頭，心裡嘀咕他第十六周的後兩天和第十七周的五天都在上班，公司會不會把這七天工資的百分之三十補給他。兩周後，他收到了工資明細，發現公司並沒有發給他那七天的工資，就去找了公司的財務理論，強調他已經早七天回來工作，應該獲得應得的薪資，至於是否已拿到病殘保險的支付，他隨口說了一句沒有，心想這不是公司財務應該搞清楚的事嗎？於是，公司就補給他一張七天的薪水支票。林昱之後心念一動算了一下，如果政府病殘保險的單位失職不察，他就會得到一千六百十五塊的意外之財，他猶豫了一下，是否要去跟財務把這事講清楚。但是，在忙碌的工作中，他把這區區一千六百十五塊的小事拋到九霄雲外去了。

六個月後的一天。這天，他正在參加公司跨部門的會議，討論的是年度評級加薪的事，他心想按照他在公司的資歷和貢獻，升級加薪是板上釘釘的事，就在他還沉浸在美麗的願景中，這時公司前檯小姐進門傳達了林昱外找的訊息。原來，四位全副武裝的警員登門指名要見林昱。他走出會議室不解地迎了上去，沒想到員警遞給他一張逮捕令，並且根據法律告訴他：「你有保持沉默的權利，你所說的任何話都可能並且將會在法庭上被使用而對你不利。你有權聘請律師，如果你請不起律師，法院會指派律師協助你。你明白我剛才讀給你聽的權利嗎？」林昱應了話，但頓時感到顏面掃地，大聲地問員警是不是搞錯了。接著他就被扣上手銬帶走了。

這一下公司上上下下都議論紛紛，有人猜是洩露公司機密，有人猜是聚賭嫖娼，還有的人猜是不法吸毒或攜帶武器，有人的地方就有勤快嘴，一時間流言四起。原來，在每個加州工作的人，公司依規定會按月在員工的薪資中扣除一小部分來投保加州傷殘保險計畫，這計畫為那些因為非工作相關疾病、受傷、懷孕或分娩而無法工作的人，提供短期傷殘保險的替代工資，林昱先前所享有的百分之七十替代薪資就是這項福利。事情就出在四個月養病期結束前的那七個工作日，加州政府的就業發展部在與林昱的公司財務覈實過，發現他通過虛假陳述，既領了傷殘保險的替代工資，又領了公司的全額工資，明顯涉嫌福利詐欺，就被州政府檢察官以詐欺罪起訴。詐欺是一種刑事犯罪，檢察官向刑事法庭對嫌疑人提出刑事指控。根據刑法，檢察官必須合理的懷疑本案：

一、有目的的欺騙，虛假陳述或隱瞞事實。

二、有計畫的取得不屬於自己的財物和金錢。

三、受害人因詐欺而遭受或可能遭受經濟損失。

詐欺的處罰取決於詐欺的類型、受害者人數和經濟損失金額。詐欺的懲罰通常包括監禁、讓受害者恢復到案前狀況的賠償令和罰款。州法律可能根據詐欺者獲得的金額來決定是輕罪或重罪，如果情節重大，詐欺犯可以被處以長期監禁。經過調查，林昱對公司財務經理說他沒有收到那七天的傷殘保險金，但一千六百多塊的確存進了林昱的銀行帳戶，州政府的傷殘保險計畫因此受到損失，於是他的詐欺案就被確立。（上）（寄自加州）