周末出門跑步。初春的天空藍得透明，幾條淡淡的白雲漫無目的地變換著形狀。初升的太陽驟然從遠方樹木中蹦出，清晨微微的寒意中，迎面撲來鳥兒們唱出來的春色。

女生合唱部的麻雀們在快樂地道著早安。左鄰院中那棵老樹一反冬天的冷漠，看上去是那麼生意盎然。仔細瞧瞧，樹上雖然尚無新葉，枝幹卻已泛出了一絲綠意。原來春天的顏色就是這樣悄悄地被陽光塗抹而成。

遠處，知更鳥們不甘落後地歌唱著清新的小雨。看著濕漉漉的街面，才想起昨夜朦朧之中，聽到過水珠緩緩地打在窗面。早起的鄰居已經推完草，空中濃濃的青草氣息暗示著春天的到來。不由地聯想到了穿花裙子的小姑娘和揪小姑娘辮子的小小子，以及天上五顏六色的風箏和春遊時的北冰洋汽水和煮雞蛋 。

前面迎春花樹上，紅胸脯的主教鳥在引吭高歌。那棵未經修剪的迎春花樹肆無忌憚地向四面八方伸展著，黃色的花朵和明媚的陽光相映成輝。跑近時不由地放慢腳步，與樹上歪著頭看我的鳥兒四目相對。我輕輕地吹起口哨模仿她的花腔女高音，卻讓鳥兒翻我一眼，轉過身去以背相對，彷彿在笑話我癡心妄想的以假亂真。

臉上帶著笑轉過彎，聽到男聲合唱部的藍鳥們大聲地唱起陽光的溫暖。路邊那棵藤蘿樹是我的最愛。北京的藤蘿多在四合院內攀藤繞架，春天花開時，淡淡的香氣一進院門便能聞到。北美的藤蘿卻是獨立的樹木，枝條像柳樹一樣垂下來，滿樹紫花在微風中柔柔地擺動。此時老北京人講究吃藤羅包子，把半開的藤蘿花摘下來，將花瓣扯下來與綿白糖和切成小丁的脂油拌勻。用發好的白麵包成小小的包子，蒸熟後再用筷子頭點上紅色圓點。趁熱一口咬下去，又香，又甜，又細膩。

黑鳥的歌聲將我從美食的回憶中喚醒，這隻看上去醜醜的鳥卻有著出乎意料的男高音。他身旁那棵玉蘭樹已是開到荼蘼花事了，白中帶紫的花瓣漫天飛舞地飄將下來，厚厚地鋪在樹下的草坪、車道和馬路上。看著躺在地上嬌嫩的花瓣，我繞個彎跑開，不忍心踩上去。只是來往車輛恐怕不會像我這樣小心，再說，離開了本枝的花朵又能保持幾日鮮豔呢？感嘆著滿地殘花，終於明白黛玉葬花時的心情了。

我的惜香憐玉之情突然被一隻跑調的藍冠鴉打斷，這傢伙自得其樂地唱著，在豐滿的櫻花樹和苗條的梨花樹之間跳來跳去，完全不顧周圍的一片抗議之聲。喧鬧中，總指揮啄木鳥梆梆地敲著樹讓大家安靜下來。在這一片春天的音色中，天上傳來了北歸的大雁，用嘹亮的男低音宣告著冬天的結束。

早安，春天。（寄自賓州 ）