久雨後難得的好天氣，太陽露臉，我興高采烈地準備去接北加州 來的朋友，一面盤算著買些什麼，久未見面，一定要好好招待。

愉悅中，突然，「我是承義啊！」這個聲音莫名地從腦中冒出來，字字鮮活，彷若是幾分鐘前的事情。也許是因為承義曾經住在北加州。我靜靜地坐了下來，這麼簡單的五個字，卻讓我覺得陽光暗了些。

幾十年前的事了。那時我在做私人貸款 生意，客戶用房子抵押向我們借錢，雖然我們的手續費和利息遠高過於市面，但因為快速，所以客戶都是來找我們借錢去搶好交易的房地產 投資客。當時大環境好，房地產蓬勃，朋友們信任我，託付給我的資金足夠，我也把生意做得風生水起。

那天，也是雨後的太陽天，我突然接到承義的電話，要借一筆貸款。我見生意上門，來不及寒暄，立即開始提出條件討論。不知是條件太苛還是是費用太貴，我提出條件後，話筒安靜了會，然後，另一端突然冒出一句：「我是承義啊！」

我當然知道。從小一起在教會長大，我們熟得不能再熟了。承義家中環境比我們家好太多，我們還在走路上學省公車票時，他們家已經有自用三輪車接送。

承義的外公王爺爺待人厚道。往往在開學前夕，爸媽湊不出兄姊的學費，就會走到王爺爺家萬難地敲門，王爺爺不等爸爸開口，便迎上前來熱心握手，並在爸爸手中塞入一個信封，推著爸爸說，天冷快回家吧。爸爸回家一看，信封裡面的錢往往就是爸爸想要開口的數目。

這些事我都知道，爸媽常說給我們聽。但是小孩子們玩在一起，才不分貧富貴賤，就這樣大家鬧著玩著長大了。也是想著這些過去，當承義打電話來要借錢時，我完全沒有問信用羈押的問題，開口就同意貸款開始談條件。那筆貸款有沒有做成？最後借了多少錢？幾十年前的事，我早就不記得了。承義到底為什麼需要這筆錢？當他開口說出：「我是承義啊！」心中是不是有很深的惱怒和無奈？

王爺爺和我爸媽都走了，承義身體不好，幾年前也已離世。我想不起來最後有沒有做那筆生意，整件事早已在日出日落的匆匆中，埋葬在過往雲煙裡。

人生道路山長水遠，斗折蛇行、步履蹣跚地走在其中，總記得鷹犬塞途，別人如何虧待了我，覺得自己抱屈含寃。要到什麼樣的時間和機緣，才會突然回頭思量，警醒到心中那一絲被壓縮的小小不安和虧欠感。

今天不知為何會突然想起這段往事，當年電話裡承義的語氣音調彷彿就在當下耳邊。如果今天再接到承義的電話，我想我會說：「承義，你開條件吧，我OK。謝謝你們家當年對我們的照顧。」

只可惜，時間是回不了頭的火車。遲來了那麼久的悔恨和歉意，永遠無法表達了。

（寄自加州）