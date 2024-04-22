湯若望，德國傳教士，助中國編製農民曆（上）

湯若望肖像。（圖／取自維基共享資源）

中國人傳統上過三大節──五月端午、八月中秋和春節年假。而其中，又以春節最受重視，天涯海角的遊子，不管路途多麼遙遠艱辛，也要趕回家吃團圓的年夜飯。大陸每年的「春運」盛況，即為明證。

中國人一直驚嘆我們現行的農曆，是多麼精確，是幾千年來，百姓在勞動耕作中，對地球運轉、氣候變遷和作息有時，所得到的經驗總結。

這個結論是合理的，但不是絕對正確。中國人現行的農曆，是經過歷代的演化，最後在德國 傳教士湯若望主持下，由外國傳教士和中國天文學者，共同編製的。

1592年5月1日，湯若望出生於德國科隆城的一個貴族家庭，父母都是虔誠的天主教徒，受洗時父母為他取名Johann Adam。到中國後，根據他德文名的發音，取中國名為「湯若望」，還按當時的中國習慣，取「道未」為字。語出《孟子》的「望道而未見之」，十分貼合一位傳教士的獻身熱忱而又謙遜自守。

湯若望幼年受到良好的教育。中學生活是在耶穌會創辦的學校度過，畢業成績出類拔萃，被選送進天主教的高等學府——設在義大利 的「德意志學院」。1608年，十六歲的他就離開家到羅馬讀書了。他先學了三年哲學，接著又攻讀神學、天文學和數學。

1611年10月，湯若望加入耶穌會，宣誓終生安貧、貞潔、服從。隨後，搬到羅馬耶穌會的聖‧安德列奧修道院，當一名見習修士，接受嚴格的修士訓練。同時他還進入研究院，學習天文學和數學。修道院圖書館裡有大量海外耶穌會士寫給總會的年報、報告和信函。其中關於利瑪竇在中國傳教取得的豐功偉績和他「合儒、補儒終至超儒」的宣教策略，深深打動了湯若望。1613年10月，他進入耶穌會創辦的「羅馬學院」，開始為期四年對神學和數學的研究。1617年，他以優異的成績完成學業，晉升為神父。

1618年4月16日，在從中國返歐的耶穌會法國修士金尼閣的帶領下，湯若望和鄧玉函等二十二名傳教士，從葡萄牙的里斯本啟航東渡。湯若望就此告別了歐洲故土，一生再未返回，充分顯示了一位傳教士的獻身精神。

1619年7月15日，湯若望一行抵達澳門 ，時值由禮部尚書沈漼發動的「南京教案」平息不久，為了避免風險，傳教士們暫時留在澳門，一方面等待時機，一方面學習中國語言，理解中國文化。

1622年6月，「英荷聯軍」入侵澳門，為耶穌會士布魯諾、羅雅各和湯若望指揮的炮手所擊退。朝中耶穌會士的朋友們如徐光啟等人，借機上奏皇上，力邀傳教士進京幫助朝廷，以挽回明朝頹勢。但傳教士們反對以此為由進京，強調自己一方面不諳軍事武器知識；另方面，此舉亦與他們的信仰不符。對此，著名的宗教家、天文學者和政治人物李之藻勸說道：

「當如製衣者之用針，迨線既穿過，布已成衣，針即無用，軍職之銜，不妨以針視之。但使君等能借帝命公然升華，則此後自可放下刀劍，換上筆墨，以著述代從軍，乃可以破迷信而傳真教。」

意思就是說：

「你們利用這個稱號，就像裁縫用針一樣，針在縫製衣服的時候是有用的，用過之後，就將它擱置一旁不用了。當你們得到皇上的允許，能夠留在京城之後，就可以很容易地將劍放在一旁，而將筆拾起來。」

湯若望被說服，輾轉由廣州、江西、浙江等省，於1623年1月25日到達北京。

到了北京，湯若望仿效當年的利瑪竇，將他從歐洲帶來的數理天文書籍列好目錄，呈送朝廷。還在住所陳列從歐洲帶來的科學儀器，供官員和學者們參觀。到北京不久，就成功地預測了當年10月8日出現的月食，後來又成功地預測了第二年（1624年）9月的月食。此外，他還採用一種羅馬關於月食的計算方法，計算出北京子午圈與羅馬子午圈的距離。

1630年（崇禎三年），由於鄧玉函去世，主持修曆的禮部尚書徐光啟急需精通天文學的人才，故上奏皇上，力薦湯若望到欽天監供職，皇帝批准。在欽天監，湯若望譯著曆書，推廣天文學，製作儀器。1631年，徐光啟和同僚首次用望遠鏡觀看了日食。徐氏嘆為觀止，在給皇帝的奏摺中寫道：「若不用此法，止憑目力，則炫躍不真。」除此之外，湯若望還編寫和翻譯了大量書籍，內容大多集中在天文學方面。

湯若望在徐光啟主持下參與測量並繪製了大幅星圖的工作。他們繪製的星圖「突破了中國兩千年的傳統」，「形成了現代中國星象的基礎」。

在徐光啟和湯若望主持下，經過十多年的辛勤工作，欽天監終於在1634年12月完成了卷帙浩繁的《崇禎曆書》，共計四十六種一百三十七卷，為歷朝曆書所未見。

《崇禎曆書》是對中國傳統曆法的重大改革，它的編撰完成，標誌著中國天文學從此納入世界天文學發展的共同軌道。1639年1月6日，崇禎皇帝對湯若望等人的治曆工作十分讚賞，親賜北京南堂耶穌會所御匾一方，上面親書「欽褒天學」四個大字。《熙朝崇正集》卷二載崇禎十一年，國子監祭酒顧錫疇奏謂：「如遠臣湯若望創法立器，妙合天行，今推步前勞已著，講解後效方新，功宜首敘。」

湯若望初入華時，正值明朝內憂外患之際，朝廷明白，滿洲努爾哈赤的勇兵悍將「非火器戰車不可禦之」。1642年（崇禎十五年），湯若望奉旨設廠鑄炮。但他竭力尋找藉口，規避這項使命。他堅持說，為戰爭製造武器與他的身分是不相符的，而且在造炮方面他僅有一點點書本知識，沒有實踐經驗。但是他的申訴沒有被接受，他不得不屈從於皇帝的旨意。湯若望內心十分掙扎和無奈。但就憑著這「一點點書本知識」，他居然能在兩年中鑄造出銅炮二十門。（上）