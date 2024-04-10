文藝青年打造護國神山——台積電創辦元老曾繁城的徬徨少年時及半世紀半導體人生（下）

秦永沛(右)擔任台積電產品工程處處長時，帶領團隊獲得2001年tsmc Enterprise Information and Knowledge Management (EKM) 獎項，總經理曾繁城頒獎給他。（圖片提供／秦永沛）

嚴格而溫暖

曾繁城嚴格而溫暖。蔡力行在曾繁城的八十壽慶時致詞回憶台灣半導體的發展歷程，除了讚嘆當年「政府有開放的心胸、做正確的決定，這實在很不容易」，同時強調「FC天時地利人和全包了，尤其是人和，他是真正的領袖」。

蔡力行曾任台積電 總經理、總執行長，現任聯發科副董事長暨執行長，他是曾繁城自海外招募回台的，他到台灣第一天，就是住在曾家。

秦永沛說：「台積電會成功，從工研院時代就開始。成功要有策略、人才，人才很多是FC招募回來的」，這些人後來在台灣半導體產業開枝散葉。

曾繁城每年必去國外參加兩個IC盛會：IEDM、VLSI ，除了去了解產業趨勢，另一目的就是去發掘海外學人，蔡力行、劉德音、魏哲家、蔣尚義、林本堅……等都是他挖回來的。

台積電早期設備不夠，要跟工研院、交大借用，別人不用的閒置時間才輪得到他們。秦永沛說：「我們當時真的很艱困，工時也很長，有時每周超過八十小時」，他說：「在那種工作條件下，如果不是有FC招募回來的那些海外人才，又能好好帶他們，台積電不可能成長這麼快。」

台積電剛創立時，曾繁城是副總經理兼一廠廠長，非常重視品質，抓緊研發，一開始良率就近80%，卻被冷嘲熱諷：「良率高有什麼用？賣不出去就不賺錢。」內外風雨交加，這需要多大的毅力、自信，才能動心忍性走「研發」這條短期看不到錢的路？蔡力行很有感觸：「不管多挫折，FC對R&D（研發）堅定不移，帶我們的方向清楚，我很點滴在心頭。」

1999年台積電自主研發出0.18微米，正在開發0.13微米時，IBM 邀請含台積電在內的四家半導體公司合組聯盟，一起合作，但前提是台積電必須停止在台研發，曾繁城斷然拒絕：「我們為什麼要受制於人？與人家聯盟，反而會拖累我們。」後來IBM轉而找聯電加入，引起張忠謀不安，曾繁城以專業跟他保證，IBM聯盟不會成功，後來聯電也退出了，IBM又兩度回頭找台積電都被拒絕，最後台積電自主研發成功，全球第一，IBM聯盟失敗收場。

他是大帥少數的「諍友」

台積電製程一路領先到現在，正在研發2奈米、1.4奈米及以下。相對地，RCA早已退出半導體製造，飛利浦0.13微米沒有開發出來，也停止自己製造。而IBM後來也決定退出半導體製造業，並想高價賣給台積電，曾繁城覺得不值得，力勸張忠謀不要出價，後來IBM等於是「送」給美國半導體公司格羅方德，再次證明曾繁城是對的。

曾繁城稱張忠謀為「大帥」，他是大帥少數的「諍友」。

台積電成立時就只有工研院那批一百四十四人，現在全球員工七萬五千人，研發人員約八千，廣義的研發人員總數約一萬五千人。今年研發總部落成了，當年「逐水草而居」的研發人員，終於有了自己的家，今年研發預算占總支出8%，兩千億元。

回首從前，台積電高層終於敢大手筆投資在研發上，跟蘋果有關。

「2011年我們做到28奈米時，蘋果終於來了，但他們要20奈米，這是一個大跳躍」，曾繁城回憶，台積電花了兩年多時間，2014年終於通過蘋果驗證，那就是iPhone6的手機核心。蘋果後來成為台積電第一大客戶，2022年占他們總營收23%，今年最新的iPhone15、M3晶片都是台積電3奈米，蘋果產品上市發表會打出的口號是「快得嚇人」。

以客為尊，這是台積電文化。客戶有急單或有緊急問題，台積電總會儘量立刻解決。秦永沛說：「這種快速反應就是FC打下第一代的基礎，蔡力行是第二代，劉德音、魏哲家是第三代，現在是我要負責」，這就是傳承。他認為，台積電的工廠效率是其他國家半導體很難追上的關鍵，「這是早期領導人建立的，FC就是那個早期」。

建立台積電國際代工的最高標準

竭力滿足客戶的要求，與爭取英特爾有關。台積電設立第三年，1990年曾繁城帶領團隊通過了英特爾認證。

英特爾訂單豈是好拿的？CEO葛洛夫在台積電設廠第一年的年底親自來台積電「面試」，曾繁城就是跟他簡報的人，葛洛夫心動了，想測試台積電能耐，要他們做1.5微米MCU（微控制器），兩個月後英特爾先派一位代工經理進駐台積電督導，十五個月後，台積電總算拿到訂單。

曾繁城把此役當成一場洗禮，落實英特爾每個環節的嚴謹要求，蒐集數據，尋找問題，建立台積電國際代工的最高標準。硬脾氣的他要求同仁「以客為尊」：

1.產品良率要高（台積電現在良率99%）。

2.品質要穩定。

3.成本要低。

4.交貨要準時。

5.交貨期要短（比客戶希望的交貨時間還早出貨）。

6.對客戶要透明（客戶隨時可自電腦查到進度）。

台積電直到拿到英特爾給他們「試試看」的訂單，才終於損益打平。而連英特爾都是台積電客戶，對台積電來說，是最好的口碑宣傳，後面的路就好走了。

台積電把「誠信正直」列為公司核心價值第一條，這是天條，上上下下都須如此，而公司誠信正直，對外就能挺直腰桿。秦永沛說，「FC是以身作則的人」，他舉了一個例子，當年台灣行政系統不是那麼好，「有些單位暗示我們要送股票、股條，但是，台積電規規矩矩，全不弄這一套」，當年還流行在召開股東會時贈送小股東禮物，台積電的贈品常會成為話題，有些公家單位就會明示：「你們股東會的旅行包包很不錯，送我們幾個吧。」秦永沛微微一笑：「FC就是不給。」

曾繁城剛直可見一斑。

他很受不了花不必要的錢。反對併購IBM便是一例，他寧可讓老闆怪罪。當年飛利浦要收台積電2.0微米的權利金，也惱了曾繁城，那明明是工研院團隊研發的製程，為何要付？他飛到荷蘭一項項跟他們比對，總算砍下半價，只付四年。

但該花的錢，他絕對不手軟。像「光罩」對晶圓製造很重要，曾繁城認為這應該掌握在自己手上，秦永沛說：「光罩做得好，製程開發都會比較容易、比較快。當初FC堅持台積電要自己做光罩，這是非常有遠見的投資。」

光罩設備價格極昂，每年還要購買新機，那是天文數字，史欽泰舉例，「美國禁止荷蘭ASML機器賣給大陸，那就是一種光罩投影機，是非常『卡脖子』的設備，台積電一年要買幾十部，一台要兩億多歐元，要三架747飛機才能運送。」台積電就有這種氣魄。

半導體製造必須有極龐大的資本，門檻很高，從此例可見一斑。台積電長期高居全球第一，同業很難望其項背，連英特爾都著急了。

以前台灣代工毛利很低，僅3-4%，被笑是「毛三毛四」，但台積電不是這種廉價代工，台積電1994年上市的時候，淨利率 已經超過20%，張忠謀不滿意，他希望像德儀淨利率接近30%，將士用命，曾繁城掩不住欣慰：「我們毛利率早就超過五成了。」

曾繁城在八十歲壽宴上，面對在半導體業各廠的老友、戰友，他簡短說了幾句話，重點仍是「技術一定要自主，製程一定要卓越」。

自立自主、卓越！這應該不僅是台積電、台灣半導體業上下游不可撼動的靈魂，也應該是台灣領導人物帶領人民追求的。（下）