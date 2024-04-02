用言語擁抱世界——《繁花》中精采的對白

上海黃河路上的苔聖園、國際飯店等上海老字號，以及蝴蝶酥、生煎包、牛肉鍋貼等滬上老味道，現因陸夯劇《繁花》，人氣與銷售雙重提升。（本報系資料照片）

「滬語版」比「普通話版」過癮帶勁多了！

金宇澄原著小說改編，王家衛執導的電視劇《繁花 》，上映後風靡了全球華人世界。多數觀眾有共同的回響：看「滬語版」比看「普通話版」過癮帶勁多了！同意這個說法的，包括成千上萬不會說上海話，甚至於聽不懂上海話的人。

《繁花》講二十世紀九○年代初發生在上海的故事。金宇澄在訪問中自白：「《繁花》中的人物形形色色，很多是社會夾層中的人，就是不大有作家寫到的市民層面，但他們是城市的主要階層。你覺得故事有趣，是因為我用了很多作家疏忽的、丟棄的材料。我用『邊角料』寫成這部小說。」

金宇澄說：「王家衛導演跟我見了幾次面，他要做《繁花》電影，用上海話做，我很驚訝。他喜歡這本小說，說他來找我，是要認識我這個人。剛談二十分鐘，他跟我講，已經完全想好了，電影、電視他全部要做。……他講了一句我非常感動也很驚訝的話：全部做上海話。……一個導演在目前情況下面敢說這句話，想來想去，也只有王家衛敢吧！」

當今在日常生活中使用滬語或聽得懂上海話的人，多居住在江蘇東南和浙江東北部一帶，人口數量有限。上海話與中國其他地方的方言很不一樣；滬語說得流暢起來，速度快、入聲字迅速帶過、音調變化多；特別是中國黃河流域和西北西南地區人，若沒有通過認真的學習過程，上海話聽來有如外語。

拍一套鉅額投資 的電視劇，計畫在全中國及海外發行，期望贏得廣大觀眾的喜愛，卻以上海話作為劇中主要語言。負責行銷的當事人，肯定會對此有強烈的意見：數億元的製作，僅供一部分人欣賞，豈不是注定血本無歸？這個年頭處處講求賺錢，請您去別處喝茶高談藝術吧！

然而在那個年代上海社會夾層中的人，當然都是用滬語表情達意；小說寫出那麼多活潑生動的滬語對白，電視劇卻以不代表地方特色的普通話演出，劇中的趣味、寓意、神韻、可信度等等，恐怕都要大打折扣了。

必須誇讚王家衛導演的膽識，他堅持己見，完成了以上海話拍攝《繁花》電視劇的壯舉。相信在過程中曾不斷遭受巨大的行銷壓力，故此《繁花》電視劇同時也推出「普通話版」，供大家選擇。其實兩套劇集均備有中文字幕，滬語版的字幕中，做了許多上海方言的註解，不少人聲稱：「追完了這套電視劇，自己的上海話也跟著功力大進！」

看過兩種版本的觀眾，優劣立判，異口同聲讚嘆滬語版的對白緊湊迫切，韻味十足，屢屢出采，再度證明了那句老話的正確性：人民的眼睛是雪亮的。（人民的耳朵也是聰穎的。）

言語是戲劇的靈魂

言語是戲劇的靈魂；優秀演員只要開口說幾句話，就能立即將你帶入劇中的時代、情境、遭遇、人際關係、衝突矛盾……觀眾全神貫注地隨著劇情走。演員的吐字發音、輕重緩急、抑揚頓挫、聲調表情、必須正確到位，最關鍵緊要的重點是：對白要「純粹、道地」，指它的自然、真實、確切、傳神、獨特……無法以其他語言取代之。

游本昌是《繁花》電視劇中滬語最道地的角色，他飾演「爺叔」，一位閱歷豐富的老上海，大光頭，招風耳，深諳人間事理，通曉生財之道。他操著無瑕可擊的上海方言，鏗鏘有力、語帶雙機、權威性地一句接著一句傳授祕訣給阿寶（胡歌飾），如何在新興上海股票市場中翻雲覆雨，發達致富。

爺叔從穿衣教起，他說：

「老話來講：穿西裝，人穿衣，弗讓衣穿人。」

「今朝的太陽，曬不到明朝的衣裳。」

「原始積累那儂（怎麼）辦呢？靠偷，靠搶？……要靠賈（借）！」（此處一定要發出上海話拖長了尾音的第三聲「賈」，方才有那個意思！）

「做股票一百塊成本要兩百八十塊格利潤……叫作暴利！」

「紐約帝國大廈從底下跑到屋頂，要一個鐘頭；從屋頂跳下來，只要八點八秒……在股票上賺銅鈿（錢），先要學會輸。」（輸的發音如斯，拖長音。）

「外貿就是賈（借）人家格（的）雞，生自家格蛋。」

「男人要有三只皮夾子……第一只皮夾子是自家實際有的銅鈿，第二只，信用，第三只，人家以為儂（你）有多少銅鈿。」

爺叔的台詞屬於發人深省，一語道破的警句。阿寶孺子可教，搖身一變，成為上海黃河路呼風喚雨、人人尊敬的「寶總」。

導演選角曾經煞費苦心，劇中每位演員的滬語均不含糊。當年上海十里洋場的爾虞我詐，形形色色活靈活現可愛的社會夾層人物，靠著演員們掌握了角色特質，語言運用見功力，表達生活中的喜怒哀樂，悲歡離合，那股子勁道真的出來啦！劇情深深感染了觀眾。

導演以單機作業，如同拍藝術電影般的精雕細琢，用心處理每一個鏡頭，拍得美不勝收。馬伊琍 成功地詮釋有多重性格的劇中人玲子；奔放、熱情仗義、善良、性子急、刀子嘴豆腐心，發財心旺盛，精於算計。她一開口就停不下來、滬語流暢自然，切合劇情不誇張的表演與肢體動作，讓觀眾見到一位好勝、機敏、嬌媚、柔情、可愛、果決、潑辣……如一朵多刺玫瑰的上海美女。玲子有一場戲：她向阿寶索求補償，開口要一百萬，阿寶好整以暇地不搭腔，玲子就一路自動降價，以十五萬元敲定。

小說《繁花》十餘年前曾獲得中國大陸重量級的茅盾文學獎，擁有可觀的讀者群，然而本書並非大家爭相閱讀的暢銷書。

金宇澄以上海方言創作小說《繁花》，寫得不亦快哉！在網上連載，得到許多讀者的正面回饋。後來他考慮到不熟悉滬語的讀者群，開始做了修正。他說：

「將很多上海口頭語轉化為上海書面語，從音、意上達成與普通話的最大相容。……更多的氣息，節奏，腔韻，氣氛，甚至動作的斂放，時間的緩疾，是通過逗號和句號來調節、指揮。通篇也只有逗號和句號，沒有雙引號。人物在敘述中對話，在對話中敘述，更多時候，對話就是敘述。對話進行不下去的時候，有一個人就『不響』，作為收束。整部小說裡有一千多個『不響』，各種表情達意，各種心理活動，勝於有聲。」

整部小說幾乎由閒談和對話組成

某文學評論家指出：「讀《繁花》不必從頭讀，從頭讀起反而可能讀不下去……整部小說幾乎全由閒談、閒聊和對話組成。……沒什麼情節，都是些瑣瑣碎碎的對話。……在各種聚會、飯局中，他滔滔不絕，包袱，大故事套小故事，像魔術師從帽子裡拉出花來。……《繁花》的路數，幾乎與現今小說潮流相反，它的敘述部分被壓縮至最低限度，對話量則無限放大，並承擔起許多原本敘述的功能。但就是這些對話很有味道，有點像《紅樓夢》，可以隨便翻到哪一頁都能讀。讀的不是情節，而是人物個性和語言，尤其是語言中透露出的那個年代的上海味道。」

王家衛欣賞小說《繁花》，正是這些人物的個性、語言，襯托出來那個年代的上海味道。《繁花》小說的情節瑣碎支離，整體結構完全不適合拍攝電視連續劇，所以王家衛導演動手腳做了大幅度變動。讀過《繁花》小說，再去看《繁花》電視的觀眾，可能找不到原著的故事脈絡。螢幕上呈現的多是上海黃河路上的燈紅酒綠，商場上的勾心鬥角，兵戎相見，增強了戲劇性。

《繁花》電視劇仍忠於原著

然而這部電視劇仍然是忠實原著的作品。小說中每位主要人物，以同樣的背景、身分、地位，在那個年代的上海十里洋場穿插出入。《繁花》電視劇把握住原著的精髓：「壓縮敘述部分，無限放大對話量」；演員們說著精闢、道地、純粹、幽默逗趣、寓意深刻的對白，演活了一集又一集情節緊湊的連續劇，於是有上億觀眾迷上它，窮追不捨。

王家衛說：「《繁花》是我哥哥姊姊的故事。這部電視劇，只是我身為讀者的一家之言，一塊蛋糕而已。大家應該去讀原著。」

心胸豁達的金宇澄，完全不在意他的小說情節未被電視劇採用。

小說與戲劇各自表述，各領風騷，相得益彰。

金宇澄在某次訪問中提到：「我的小說用了彈詞、話本的技巧，也有很多西方技法元素，發現老百姓也能喜歡。我們受到西方文學影響，往往落實在小說中，使用大量人物心理描寫……不要心理描寫，回歸傳統，以中式的文學審美，給市民階層以他們應該有的節奏，讓這故事容納更多的人來人往。」

他引用了穆旦的詩：「靜靜地，我們擁抱在∕用言語所能照明的世界裡……」

從導演的角度來說，若接到一部充滿敘述性文字、特別是著重講什麼心理狀態的劇本，讀後保證頭疼如絞，痛不欲生。劇本中若有幽默逗趣、生動傳神、情意切切、寓意深遠，或氣勢磅礴、鼓舞振奮的台詞，攝製組上下立即精神百倍、迫不及待地急著上工。