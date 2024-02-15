最近在網上看到大陸的兩兄弟到台灣旅遊，他們說最大的感觸是台灣人的素質真好。這一點正好印證了大家常說的一句話「台灣最美的風景是人」。不由想起我到兩地旅遊的個人見聞，和在所讀報導中見到的差異，覺是可略作對比。

我常見由美國回台灣探親或旅遊回來的人，寫文章時提到在台灣坐車時被讓坐時，或購物時被稱阿姨等，覺得有被看老了，略感不適。我在台灣坐車時也有年輕人讓位，若只一兩站，我會客氣謝拒，若是長途，我也就坦然受之了。多年前我第一次在7-11購物時，店裡小兄弟叫我「阿伯」，我倒是驚喜和深覺親切的。就這些事而言，我不僅毫無不適，反覺得這正是台灣人的可愛之處，也許是我已經安然於自己是個明顯的老頭子了吧！然而，進門時旁邊有人來，就順便把門扶住，或讓人先進，這些小地方，台灣人也做得很順手自然；在街上有什麼問題，也不乏好心人來幫忙；進到各種機構辦事都很親切，不再有小民見官的感覺。不能不說，我是非常欣喜台灣這樣的人文發展，已可說是世界一流，並認為是頗可以之為榮的。

我要特別聲明一下，我所說的是一般人，不包括政客，政客那些詐騙行為和嘴臉之醜陋，在我看來是天下烏鴉一般黑，台灣政客比起美國政客來，不遑多讓。

若說自然風景、名勝古蹟 ，大陸那麼大、歷史那麼悠久，勝過台灣的地方太多了，但一般人的素質方面就難免要令人嘆息。在大陸，熟人之間倒是挺熱絡的，但對陌生人則是相當冷漠，在那邊問個路，或找點小幫助時，多半是不會有什麼熱心的回應。當然會有人不同意我這種說法，而說哪裡都有好人和壊人，都可舉出特例來反駁，而我這既不是有系統的科學調查研究，所以我也沒話可說。

但一般印象中，大陸人凡事愛占小便宜，排隊插隊，公共場合大聲擾嚷，不守規矩還強詞奪理，好像也是眾所皆知的事。近來在網上看到各地風行的大媽廣場舞，這本是好事，但竟發展到肆無忌憚，吵得四鄰不安，年輕人無法讀書休息，被勸阻時竟倚老賣老說：「這大年紀了，我老，我怕誰啊？」年紀大了就可以自私、不顧別人、橫行霸道嗎？我不禁要問，怎麼這大年紀了還不懂為別人著想，是不是白活了呢？還有大學校園不對外開放，原因是參訪者素質太差，會影響學生學習，或順手牽羊學生物品、如手機、平板電腦等；或破壞校園景物，如武漢大學著名的櫻花季時，花樹遭參觀者攀摘損害，這類事情不說在台灣，在別的地方也好像沒聽說過。

大陸的科技、硬體建設等方面的快速發展和成就，確實是很驚人，令人佩服。人文素質目前雖差，然有鑒於大陸歷年來發起諸多運動的能量，有領導能力者，尤其年輕人，如有所醒覺，帶領風潮，找回些中國固有的「溫、良、恭、儉、讓」美德，則一般人的素質，我想也是很有希望急起直追，躋於世界一流的，那才不失真正的大國風範。（寄自喬治亞州 ）