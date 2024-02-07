雷沙去了米蘭，參加時裝秀。他寄給我照片，穿著駱駝毛色的大衣。

我跟他說：在米蘭，要去看看達文西的〈最後晚餐〉，達文西也是牡羊座，他一身都是巫的基因。

巫的基因，讓達文西不斷嘗試各種飛起來的方法。許多人認為達文西是飛行理論之父。或許他只是單純想飛，他的草圖裡有鳥的飛翔，有蝙蝠的飛翔，他對空氣的流動充滿好奇。

他不只想飛，他想成為一縷風。

他像巫一樣，坐在亞諾河畔，看水流的晃漾、流動、衝擊、奔騰，散成浮沫，聚成水珠。

他的流體力學理論，影響了橋梁水壩堤防的建造，然而他彷彿更著迷於看水，像一名巫，看水波的反光閃耀，看水波沉浮，像觀看星辰升起、移動、降落。

我喜歡達文西把自己關在完全沒有光的空間，思考光，光是什麼？牡羊座像詩人一樣寫著：光，是一種波。速度太快，無法計算。

後來的科學家研究出光的速度，光速可以計算了，他們都不是牡羊座。

牡羊座是坐在黑暗裡思考光有速度的那個人。他的思考像詩，不是科學。

科學可能斤斤計較，詩不是，詩是徹底的寂寞，必須坐在黑暗裡思考光。

有人問：「五百年來，為什麼不再有達文西了？」

是不是因為教育裡不容許「巫」存在了？

我常常覺得靠近牡羊座的達文西，靠近他詭異的行徑，被他牽引，進入幽冥的世界，潛藏進宗教禁止的墓地，違背宗教的誡令，在陰暗鬼闃的墓窖，用刀解剖一具一具屍體。

他被稱為「解剖學之父」。

但是，我願意一次一次看他手稿裡的心臟、手臂、小腿，大腦，女人的子宮，子宮裡未誕生就死亡的胎兒……

那些手掌大小的草圖，是在黑暗的墓窖利用燭光照著畫下來的嗎？

他是第一個解剖子宮的人，第一個看到了死亡在子宮裡的胎兒。胎兒蜷縮著，像一顆還未萌芽的種子。達文西也想到種子吧？胎兒草圖旁邊他重複畫了幾個種子。

私生子的達文西，一直尋找母親。走在佛羅倫斯的巷弄，他常常猛然回頭，他感覺母親偷偷跟著他，不能相認。

婦產科的醫生，也會聯想胎兒和種子的關係嗎？

這個長時間一個人關在墓窖中的牡羊座，和許多屍體在一起，卻思考著溫熱的血流如何沖進和沖出一個會收縮的空間。那個叫作「心」的空間，因為有溫度的液體進入，充滿、膨脹，又因為血液沖出、收縮。

他像一位詩人思考著那個叫作「心」的空間。

古老的文明，相信「巫」可以使盲者復明，使死者復活。

牡羊座位置在春分，是來喚醒大地復活的神。

牡羊座在巴比倫、埃及，都曾經是春分的記憶。

到了比較晚的希臘，古老的牡羊，演變成金羊毛的故事，有了人間的愛恨。

我不喜歡金羊毛的希臘牡羊座傳說，只剩了皮毛，那個在西亞和北非天空上孤獨自負的牡羊座少了巫的肉體。

不要忘記，梵谷也是牡羊座，也有「瘋癲」的巫的基因。我用聲音講述梵谷生平，就覺得他在我的聲音裡騷動。

從巴比倫到埃及，流轉多久，流轉到了佛羅倫斯，流轉到了阿姆斯特丹，在聖雷米的修道院精神病患收容院，透過囚房的窗戶，看到窗外夜空，紫藍如墨的天空，星辰如此流轉，像一顆一顆巫的眼睛。精神病患的囚房裡，他是巫，他知道死亡很近。天空有牡羊星座，在修女們打鼾沉睡的夜晚，跟他說：「起來，畫畫……」

還有誰是牡羊座？

像巫一樣，寬袍大袖，帶著現代的VR 在頭上，虛擬現實，玩著讓眾人愚昧或瘋狂的遊戲。

牡羊座的陳以書，東海畢業後，去了杜塞道夫，一直沒有再見到。我請他為牡羊座配圖，他的牡羊座線條流動如水，唯有那一對巨大堅硬黑色的羊角，彷彿上古巫的號角，要吹響震耳欲聾的符咒魔音吧……（下）