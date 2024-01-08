我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

我的客家基因

徐望雲
作者徐望雲的父親所著的客家菜食譜。（徐望雲．圖片提供）
作者徐望雲的父親所著的客家菜食譜。（徐望雲．圖片提供）

剛進小學時，老師要我們填一堆表格，有一欄是「祖籍」，我看不懂，帶回家問爸爸，爸爸一律要我填「廣東蕉嶺」。

我並不知道廣東蕉嶺在什麼地方，只知道我出生在台灣嘉義，三歲就搬到台中縣后里鄉（現在是台中市后里區了），山線火車軌道東側的一個叫后里新村的眷村；在進小學填表格之前，我都沒聽過蕉嶺。

直到很久以後，父親才告訴我，蕉嶺是他來自的地方， 也是我們的根。我們是客家人。

慢慢地，我感知到，父親在與一些長輩們對話時，使用的語言是一種我聽不懂的「客家話」。

事實上，那個時候，我們習慣聽的是黃俊雄布袋戲《雲州大儒俠》所使用的閩南語，我聽客家話反而很不習慣。

後來隨著書本上的知識，對近代史了解多了些，才知道1949年發生的事，也知道父親是在那個年代，揹著一身悽愴的歷史，隨軍隊到台灣。也大約知道蕉嶺，是在大陸廣東省梅縣旁的一個縣，我完整的「祖籍」應該是，廣東省蕉嶺縣文福鄉。

稍稍懂事之後，父親總急著要我一下子就了解有關蕉嶺的一切一切，包括四行倉庫的謝團長謝晉元、丘逢甲……都是蕉嶺人，由於這些都是歷史課本上必背誦的人名，因此，透過這些歷史人物，對蕉嶺有了些彷彿依稀的印象。

然而，在語言方面，我始終欠缺天分。更別說我成長的大環境，是推行國語的，而我住的眷村，鄰居來自大江南北，各有各的方言，彼此主要溝通的語言，自然是國語；也因此，我一直說不來客家話，反倒是閩南語比我的客家話還溜──儘管我的閩南話也不是很輪轉。

1949年的事很複雜，但帶給來自大陸原生地父親那一輩人的命運則很單純，就是「離開」和不斷膨脹的「鄉愁」。

父親一直到1989年12月才回到日夜思念的廣東蕉嶺，距他離開家鄉那年，已有四十個年頭了。他的父母，也就是我的爺爺奶奶都已過世，留在大陸的親人，就是他的一個弟弟和三個姊妹。

以前的梅縣，現在叫做梅州市，蕉嶺則是梅州市轄下的一個區縣。

父親回到台灣後，帶回很多照片，主要是父親在家鄉的祭祖活動。

那是屬於父親的記憶。

●回到祖籍地

1991年初，我離開了一個工作，在下一個工作之前的空檔，我用了兩周時間，初次離開台灣，從香港進大陸，第一站就是回到自幼即寫熟念熟的祖籍地──蕉嶺。

在祖籍地親人的導遊下，我到蕉嶺的風景名勝地——長潭，去逛了一圈。

對照地圖，看得清楚蕉嶺就在廣東省的東北邊境，離福建省南邊的大城龍岩很近，大約一百五十公里，差不多是台北市到台中的距離。其實這個距離，放到中國大陸，真的不算遠，根本就是兩個隔壁的城市。1990年代初，蕉嶺和龍岩的居民在交通上往來就很便利。

第一次去蕉嶺，我見到叔叔──立炵叔。有趣的是，在族譜上，我是立炵叔的兒子。

那是因為立炵叔有三個女兒、膝下無子，兩岸開始互通消息之後，他曾在給父親的信上表達他的感嘆。由於我還有個弟弟，父親就把我「過繼」給了立炵叔。

那幾天與立炵叔一家相處的過程中，我才知道在父親隨國民黨到台灣之後，立炵叔一家及姑姑們的家人，都是被打上「家裡有人疑似投奔國民黨」的問號被對待的。

文革期間，立炵叔被送去習醫，再被派去貴州山區行醫，成了「赤腳醫生」，在那裡認識了任職護士的嬸嬸，結婚。

他受的醫事教育其實不長，而且主要是為響應領導人「上山下鄉」的口號才誤打誤撞成了今天看來是人人稱羨的「醫生」。其實立炵叔的個性，還是比較像揉合農村勞動人民的質樸，和客家人勤奮的天性。

●父親的才華

軍人出身的父親，在我眼中，一直就是凶巴巴的。

直到1980年代中退休之後，父親開始發散他被軍職耽誤許久的文藝才華，專事書法創作，並且曾替那時知名的兩部電視連續劇《愛》與《緣》的小說原著上題字，每天在連續劇片頭呈現給國人。

1990年代，父親還與美食家林慧懿合作，將他在《中原周刊》上寫的一百多道客家經典菜餚編成《客家菜》。我不確定這是不是台灣第一本客家菜食譜，但就我所知，這本食譜在當時應最完整最精致的一本客家菜食譜。

2000年，我移民加拿大，七十多歲的父親在台北參與不少客家活動，同時他的創作小宇宙大爆發，接連著有《客家源流探索》、《客家典粹》等書。

當然，成就最大的，應該還是與客家著名作曲家陳雙雄的合作，一人作曲（陳雙雄）一人寫詞（父親），寫下不少膾炙人口的客家歌謠，例如〈客家子弟踏出來〉，至今仍是客家歌謠比賽的重要曲目之一。此外，他們還搭配溫金龍的二胡，合作出過客家竹板歌專輯，將這快要失傳的藝術，以唱片形式保存了下來。

我在加拿大，也因為新聞工作關係，與溫哥華客家協會熟稔。這裡的客家協會主要是一批從廣東移居香港、再移民加拿大的客家鄉親組成。2006年，父親來加拿大遊訪，曾與他們聚餐暢談客家人在海外的情況。

●流浪的基因

那次和加拿大客家鄉親的聚餐，我在一旁聽著父親和他們以熟練的客家話交談，心中感觸頗深。

我想起客家人這個族群。

有關客家人的源起，研究的不少，說法也有數種，但基本都承認，它起源於中原漢族，是漢民族的一個分支。歷史上這個族群經過多次大遷徙，最早可追溯至西晉末年至南北朝時期，「永嘉之亂」之後，複雜的政治形勢和北方游牧民族的入侵，促使許多中原居民南遷。

「安史之亂」和「黃巢之亂」逼使唐王朝由盛轉衰，局勢再度動蕩不安，客家先民再次踏上了南遷的旅途。

這一次，他們轉移到了丘陵連綿不斷的閩粵贛邊界，畲族土著和一些其他少數民族以及更早移居的漢族，很早就聚居於此，故稱這一批後來的移民為「客」，因為他們是「客而為家」的一群──客家人。

我的感觸來自於，父親當年也是因戰亂（1949）「客家」於台灣，到他的下一代，又「客家」到了其他地方──我在北美，弟弟在新加坡。

以現代的話來講，我們是「移民」；但似乎也是傳承了自魏晉南北朝以來不斷遷徙、不斷「客家」的宿命。

我不會講客家話，但我的人生足跡，已證明了我的血液裡流著的正是一種叫「客家」的基因。（寄自加拿大）

作者徐望雲的父親所著的書《客家源流探索》。（徐望雲．圖片提供）
作者徐望雲的父親所著的書《客家源流探索》。（徐望雲．圖片提供）

加拿大 移民 食譜

上一則

白人飯

下一則

仁義莫交財

延伸閱讀

4年來 加州已為無證客花逾13億

4年來 加州已為無證客花逾13億
美國移民局宣布加急費用調帳 2月19日生效

美國移民局宣布加急費用調帳 2月19日生效
英吉利海峽偷渡問題未解 2023年近3萬移民赴英國

英吉利海峽偷渡問題未解 2023年近3萬移民赴英國
陸路行不通改從天降 德州包下波音777 送355移民至芝城

陸路行不通改從天降 德州包下波音777 送355移民至芝城

熱門新聞

「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文化部指定為國寶。（本報資料照片）

委屈了16年 故宮「蘇軾書赤壁賦」終於當上台灣國寶

2024-01-04 23:00
冰島有名的熱狗亭，吸引來此的各國遊客。（典樂．圖片提供）

寒天極地覓美食

2024-01-05 01:02

父女情緣

2024-01-01 01:00

沒有漂亮又忠實的女人嗎？

2024-01-02 01:01

學到教訓

2024-01-02 01:00

來美國十年有感

2023-12-31 01:00

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的