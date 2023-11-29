「禮尚往來」這句成語，一般是指親朋好友之間，逢年過節相互送禮。這樣的禮物大都是有價的，然而T女士送給我們的禮物，卻是無價的。這讓我對「滴水之恩，當湧泉相報」這句名言，有了深切的體會。

T女士是來自中國大陸的中年職業女性，與我們同住在有一百多戶人家的公寓大樓，原本只是點頭之交。大約四年前的一天，一位老美敲響我家的門，說有位老婦被社區保安攔住，老婦不會講英語，雙方無法交流，於是保安不准她進入。老美感覺她講的可能是中文，於是讓我去看看。我來到樓下，原來那是T女士的母親，來美探親的；新來的保安不認識她，雙方語言又不通。我向保安講明情況，再送T女士的母親回家。就在乘電梯帶她回家的短時間裡，我發現她的精神狀態似乎不太正常。

我覺得這個情況有必要讓T女士知曉，於是我當晚敲響她家的門。T女士請我進去，我不想談話被她母親聽到，就讓她出來到走廊。我把白天的事告訴T女士，提醒她注意老人的精神狀態，最好不要讓她單獨外出，以免發生意外。T女士表示感謝，後來她母親就回國了。

這本是鄰里間的一件小事，我沒有放在心上。想不到兩年後的春節，T女士竟以特別的方式，回饋我們一份無價的禮物。

時間來到2020年，新冠病毒席捲全球，紐約自然不能倖免。在病毒面前，我們老人是弱勢群體，為了避疫只能儘量少出門。2021年初，mRNA新冠疫苗 終於問世，不過剛推出時產量有限，遠遠不能滿足社會需要。每當紐約市府在網上釋出一批疫苗供預約登記，幾分鐘內就被搶注一空，而且接種點往往在幾十條街以外。T女士是醫務工作者，奮戰在抗擊新冠病毒的第一線，得以優先在醫院接種疫苗。某日她遇到我，問有沒有接種過疫苗，我說：「輪到我們老人能在附近接種疫苗，不知道要等到什麼時候。」T女士說：「王叔叔不要急，我來想想辦法。」

幾天後的晚上，我突然接到她的電話，問我和太太能不能立即隨她去醫院？我當然說能。在路上她說：「不能保證今晚一定接種上疫苗，只能碰運氣。」我們八點半到醫院，只見門口戒備森嚴，有多個保安查驗證件和預約單；要不是有T女士帶著，連大門都進不去。我們換上保安給的醫用口罩，來到疫苗接種大廳外，T女士讓我們在走廊等，她去找負責人聯繫。過一會她出來告訴我們：當晚能不能接種疫苗，要等到九點半才能確定。

因為不屬於預約登記者，我擔心T女士會違規惹上麻煩。她說：「不會的，王叔叔放心好了。」她解釋說，醫院分到一批輝瑞 新冠疫苗，供本院職工接種後，餘下的疫苗為數不多，則讓與醫院有工作聯繫者預約登記。疫苗從低溫冰箱取出來，每瓶可供六個人接種，如果不滿六人，剩下的疫苗隔夜就失效了。把我們帶來，就是等到九點半開啟當天最後一瓶疫苗時，如果有預約登記者沒來，就讓我們補缺湊滿六人。這是避免疫苗被浪費的好事，不過要得到負責人的同意，而當晚的負責人正是T女士的朋友。我問：「疫苗這麼緊缺，難道有誰會預約了不來？」T女士說：「所以說不能保證接種上疫苗，要看運氣了。」

到了九點二十分，T女士從大廳出來說：「現在裡面只有四個人等著接種。還有最後十分鐘，如果預約名單上那兩個人不來，就可以把你們填補上去。」我眼巴巴望著大廳門口那台電鐘的秒針，希望它轉得快些再快些。誰知道好不容易挨到九點二十九分，走廊盡頭的大門突然被推開，一個西語裔中年女士急急忙忙衝進來，邊跑邊喊：「我來了！我來了！等等我，是地鐵 晚點啦！」這位女士終於在最後一分鐘保住了自己的寶貴名額。接著負責人從大廳出來，說只剩一個名額，問我和太太哪個接種？我當然說「Lady first」。一個星期後的晚上，又是T女士那位朋友值班，她再次把我帶去醫院如法炮製，這次我「揀漏」成功接種到疫苗。

離開醫院的回家路上，我想到在這非常時期，人們都儘量躲在家中避疫，對分外之事則是多一事不如少一事，能推則推；而T女士卻想方設法，讓我們及早接種上疫苗。我為T女士的雪中送炭道謝，她卻說：「王叔叔就別客氣啦，我媽媽那次出事，多虧你的幫助，還沒有好好謝你呢。」其實我那次只是舉手之勞，如「滴水」般不值一提；而她卻在疫情最嚴重關頭時，幫了我們大忙。她不忘「滴水之恩」，在我們最需要之時「湧泉相報」，讓我感動不已。T女士說：「今天恰好是農曆正月初一，王叔叔就把這當成是春節禮物吧。」在那個嚴重時刻，疫苗是花大錢都買不到的，這實在是無價的禮物；接種疫苗也讓我們克服了恐懼和消沉，大大增強了戰勝新冠病毒的信心。

我和太太的兩張COVID-19疫苗接種卡，我保存至今，上面記載著我倆第一次接種輝瑞疫苗的日期，分別是2021年2月5日與12日。每當看到這疫苗卡，兩年前春節那難忘一幕就又浮現在我的腦海。（寄自紐約）