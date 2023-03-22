作者與讀者的鬥智遊戲

夏洛克·福爾摩斯畫像。雪梨·佩吉特（Sidney Paget）繪於1904年。（取自維基共享資源）

我從小便喜歡閱讀推理小說 ，阿嘉莎．克莉絲蒂的神作《東方快車謀殺案》及亞瑟．柯南．道爾的福爾摩斯探案系列可以說是我的推理閱讀啟蒙。推理故事引人入勝之處，在於利用懸疑布局及撲朔迷離情節，鋪陳迷霧般環環相扣線索，讀者跟隨作者在千頭萬緒中，一步步抽絲剝繭地解開疑雲叢生的謎團，破解錯綜複雜的關係，最後真凶呼之欲出。整個過程必須運用邏輯分析、科學知識及洞察細節的敏銳觀察力，彷彿是一場酣暢淋漓、鬥智鬥勇的遊戲，讓讀者在鍛鍊思維與腦力之餘，成就感爆棚。

當年捧讀《東方快車謀殺案》時還是個小學生，卻被其千絲萬縷的人物、情節所著迷，從此喜歡上推理小說。之後，接觸了福爾摩斯探案系列，書中故事發生年代在十九世紀末、二十世紀初，對於柯南．道爾筆下這位擁有獨特細膩觀察分析能力的型男偵探折服不已。他可以僅僅根據馬車輪子上所沾上的泥巴、花草味道，便能判斷其曾行經的路程；也能從一只毫不起眼的舊手錶中看出主人的個性與習慣。據說福爾摩斯這個角色始於1885年的一張紙，紙上柯南．道爾隨手寫下了腦中一些片段想法，兩年後，《血字的研究》（A Study in Scarlet）裡從未真正活過、也永不會死去的一代名偵探夏洛克．福爾摩斯於焉誕生。

前幾年好萊塢拍了一部《福爾摩斯》電影 ，我像個小粉絲般朝聖前往觀看，痞痞帥帥的小勞勃．道尼飾演神探福爾摩斯，裘德洛扮演華生醫師，兩位演員把這兩個人物詮釋得唯妙唯肖。尤其前者將福爾摩斯的不修邊幅、頹廢傲嬌的姿態、無可匹敵的敏銳洞察力、出神入化的邏輯分析能力，演繹得非常傳神。影片中的場景、氣氛及色調刻意讓觀眾如置身維多利亞時代的倫敦，如臨現場般與主人翁一起投入一場瘋狂詭譎的探險歷程。

福爾摩斯的一句名言：「當排除所有不可能，剩下的那一個，無論多麼不可思議，都是事實真相。」這句話還出現在電影《唐人街探案》中，影片裡主角秦風推斷凶手可能的行凶方式，被另一位主角唐仁嗤之以鼻時，就是引用這句經典台詞。這部電影在台灣有線頻道被重播無數次，每一次觀賞都讓我拍案叫絕，可以說是華語懸疑推理喜劇電影中的翹楚。劇中許多情節也有向經典推理作品與人物致敬之意，如秦風趴在停車場地上，憑著敏銳嗅覺推斷麵包車曾行駛過海鮮市場，而福爾摩斯在〈勞瑞斯頓花園疑案〉故事裡，也是蹲在地上透過車胎痕跡、雪茄菸的質地，推論出凶手的特徵。兩處情節有異曲同工之妙。

《唐人街探案》是近年來既有縝密推理劇情又兼具幽默搞笑情節的上乘影視作品，滿足觀眾隨著故事進展，一步步推敲真凶及殺人行凶方式的推理趣味，在帶點驚悚懸疑的氛圍下，夾雜令人噴飯的無厘頭笑果，是百看不膩的一部推理電影作品。

除了福爾摩斯之外，另外一位大名鼎鼎的亞森．羅蘋相信大家也不陌生，他是法國作家莫里士．盧布朗（Maurice Leblanc）筆下的人物，他亦正亦邪，總能在驚悚緊張的困境中憑藉高超技巧脫困，是可與福爾摩斯相抗衡的一號俠士怪盜。讀高中時候，班上還分成兩個派別，一邊是福爾摩斯的死忠擁護者，另一邊是欣賞亞森．羅蘋的忠實粉絲，兩派人馬各執一詞，各護其主，壁壘分明，經常討論爭執究竟誰更勝一籌。莫里士．盧布朗後來又寫了《怪盜與名偵探》（Arsène Lupin contre Herlock Sholmes），內容描述福爾摩斯為了一樁命案受委託來到巴黎，與亞森．羅蘋上演一場爭鋒相對的世紀大對決。此書中譯本由東方出版社出版後，也成為了我們「福迷」與「羅蘋迷」兩派粉絲相互較勁爭論的引爆點。

除了西方兩大神探之外，有陣子我迷上日本 名家推理小說，包括東野圭吾、夏樹靜子、日下圭介、山村美紗……等等，其中日下圭介的《遲來的春天》、山村美紗的《京繪皿的祕密》都讓人印象深刻，東野圭吾的《解憂雜貨店》更是熱門暢銷的推理作品，分別在日本與大陸翻拍成電影，搬上大螢幕。故事非常奇幻，講述三十年前有一家專門為人排憂解惑的雜貨店，只要在晚上將寫了煩惱的信投入鐵捲門中，便能在隔天店鋪後的牛奶箱中獲得回信。三十年之後，三個犯案的小混混為躲避追捕而進入已經廢棄的雜貨店，卻意外開啟了時光之旅，雜貨店再次閃爍溫暖的光芒。日本與大陸的電影各有千秋，改編與選擇素材的角度不同，說故事的調性也不一樣，各自融入自身的時代背景與民情風俗，很難分出高下。這是一部罕見走溫馨感性風格的推理作品，影片尾聲，男主角投擲了一封空白紙張，這封信穿越時空來到解憂爺爺手上。他回覆寫著：「因為你接下來的人生就是這張白紙，可以自由畫上任何地圖，一切都掌握在自己手上，所以你的人生充滿了無限可能。」溫馨感人的情節及充滿智慧的話語，跳脫一般偵推故事驚悚刺激的特色，創下推理文類的新風貌。