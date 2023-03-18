阿力金吉兒∕圖

暑熱之後新秋是另波小陽春，春萌秋收天地在此際合律，引發又一波大地物華。葉半青黃裡美人樹、豔紫荊、蒜香藤……協和協律齊宣，爆發如舞姬，秋光榮盛，雖不必桃花春徑，豔光鼎沸裡秋色秋收，暖溫帶島居縱四季青蒼，歲晏急景，秋聲裡心緒搖盪總也要日爾淡定黜浮了。

話如此，然有非得一說的，小陽春盛景無限必是台灣欒樹無疑。

年年九月，市井裡，人人人人的十字大道，欒花開成了往來的地標，在台北敦南或忠誠路上，從高處往下看整條路金光杲杲，這季節雖不是全島綿亙，也是南北迤邐不絕，欒樹花開，我早認得它的身世。圓錐花序頂生，紙質羽狀複葉，九月鑠金黃花隨風，十月赭紅蒴果任雨，風從八方來，欒樹下金風颯颯掀動，吹為息壤，黃花間蒴果乘風襲地無聲，勃勃生機落地亦秋水蕭然，消歸市塵。熙熙攘攘金花滿地，車流洶洶赭赤翩翻，開也盡興落也風華，欒花季節，等紅燈的當下停佇九十秒，火燃一般，我立在街頭忘了街頭。

頂著抹紅的秋空在街路上走，何愁秋聲不開心，那份鬧熱全興一種喜意。說也怪，我在萬隆附近一路口，觀察好幾年，獨獨一株欒樹蒴果結成淡淡的粉綠，小綠球另有一種好看，秋情裡涼逸清平，但每年就它物類不群。後來知道，台灣欒樹蒴果顏色有三種，火燒一般豔麗的赭紅色、水蜜桃色，再就是極少見的粉白的綠色。花開時綠色膨果的小黃花一般赤金，唯花心一圈紅明顯淡很多，秋光漾漾，愛花成癡才能深細看到這般不離捨。

唯唯令人心痛的是，一年再去看它，不見了。這城市，車馳風暴 語不通，於樹而言，四圍盡是戕橫斫木之人。

欒樹為台灣特有種，列為世界十大名木。朝氣朗然，《山海經》記載它生於大荒之中，被稱為大夫樹，漢代庭園、《救荒本草》都有它的名錄。它向世界拓展，秋神一般為大地帶來火樣的躍動。花汛對大地的流眄，歲序一季一翻新，植物對地景無形的塗敷，都畫成了我們身體與季候的印記，大自然無時不有新機，出其不意，推陳出新連結著這世界。

與台灣欒樹同時的還有白千層的花，世界那麼多的花說得盡嗎？沒有說盡的植物，只有人看不盡的花花世界。

春花秋果有之，秋花春實如黑板樹亦有之。

有以大、以多喧引群蜂彩蝶為鬧的，就有不與春競，牆罅也會開出小花的熠耀青苔。《雪洞》裡的丹津．葩默，隱在海拔一萬三千二百公尺的穴洞裡，悅意禪定，安住空明，十二年的冥思生涯，心語盡作山風，好花開得那麼自適，一任留白，深深向內沉收，泰然無語，心間光華曖曖亦是燦然之花，比花更湛然澄澈的是心了！如是花開自性莫道不可說、不可說，說了亦只道遙寄洛神、瑤台，若天若仙，就又要岔出道外去了，娑婆眾生癡。

有的花一年開二次，有的花全年皆開。

經由人工嫁接、交配、溫室栽培、基因截取的園藝品種，更是品目繁細到淆亂天機，不依循節令而生的族繁不及備載，幾幾令人目不暇給。

玫瑰是，蘭花是，菊花也是。扶桑是花中庶民，經由人工，奏變出來的花哨，顏色豔麗品相之多，變化豐富總讓我想到迎城隍的金門民俗，喜鬧亦是人間繁花，觀扶桑一如節慶，鼓號鼕鼕。

此外，再算上刻意營造的花海花毯節，人在大地堆砌的錦繡，擁擠鋪展成塊，便就是顏彩，讓顏彩回到顏彩的本然，人類的塗敷也算處心積慮，估且任之了。

花到荼蘼春事了，是宋人〈春暮遊小園〉的意興闌珊。

菊花開盡更無花，是唐人元稹的歲序情傷，年漸暮，秋光赫赫，小雪大雪終也要颯颯蕭然了。

然而，這地球無時不有終年冰雪不消的極地，就有四季溫煦風和的春野。更何況人類自詡戮力以赴，不可一世卻壞了時序的文明！因之故，別以為相思一定花開在五月；十一月我車行高速公路，也見相思花開得如火如荼。立冬之後方小雪，誰家的辛夷也開得令人不可置信。無論是人亂了序，抑是花亂了套？亞熱帶的秋天縱有憂悒，秋高氣爽，也見天蒼地青。一回我和一北歐來的差旅者，走在台北街道十一月的天空下，這身型高壯、在寒冷氣候中進化的日耳曼人，走得一頭大汗狼狽如水洗，淋漓間揮汗，邊走邊惑：「這是你們的冬天嗎？」

當然，亞熱帶也有雪的，那是荒原的芒花與甜根子草。

芒花、甜根子草開在河床、貧瘠的礫石地，荒原遼曠，秋風裡白茫茫漫天渾飛，非同凡響。都說秋風秋煞，它是天涯容顏，黑髮搔到白頭，令人無法不想到地老天荒。芒花地偏，即使生在都會，荒宅壞簷、蓬巷牆根，有它的地方望之即生遠意。它草芥潑旺，屬於遠方其弱也強。蒔花園藝是調養出來的文華，比起園藝造景，野地是開放的，任縱、隨機而廣納，看到芒花便知生命需要那種荒地猛悍的遠曠與遼闊。

菊花之後必然還有花的。

大葉山欖、瓊崖海棠，晚秋到深冬同一時期開花結果，樹下花果落滿地。

王爺葵是菊花親戚，野而霸，蕭瑟季節荒野裡它獨占鰲頭。

曾有人問一生致力研究蜂類行為的觀察家：「你的園區怎麼盡是雜草？」

觀察家笑微微：「沒有雜草，只有人不認識的植物。」

花是看不盡的，何況當今網路串連世界無遠弗屆，我時不時從其上瀏覽植物社群 ，許多流竄的奇花異卉，驚異的多，親見的少，別說咫尺而遙遠，僅就身畔的也數不勝數。那些小的不能再小，不及點將的植木草花，諸如類雛菊小飛蓬，我們一腳就跨出了它的南極到北極，小人國的迷人世界。亞麻、細葉蘭花參亦皆是荒地上的小物，水靈水靈，美得澄澈明淨，那麼貼近土層卻極盡脫塵，不惹凡塵俗氣。其實，所有的草木花朵一如果蔬，無一不是大地好物。我愛的忍冬、大頭茶、山芙蓉……，細數花汛，美不勝收的無數無數，更數更數，在在都只看到了人類的微眇。

一年從頭到尾，流變最快速迅疾的是花，物質世界裡年復一年，花在教會我們體驗休新，從生到死，容與我們看澈自己、深拋鑑真，墜地的光陰往復循環，碾珠作塵亦如大地幻影靈妙，一死一回新。

似花非花卻以花名之的是雪花。

千里冰封，萬里雪飄，大地多嬌正是韶華勝極之後的全數沉封，這是大自然的奇巧。深雪是另一場召喚，看似死寂，覆蓋而後重新。生命無不如此，生而為人也是一樣，只是我們害怕覆蓋。這世上的每一場落幕與啟幕都令我們學習。

亞熱帶雖不酷寒，極端氣候亦難逆料。嚴雪之日，苦凍。不顯其神，不窺其體，白冽冽空蕩蕩歸於安靜平寂。世界太駁雜不純，大雪飄沒是總收。絕地求生，萬物以靜息消長轉化，捨去所有的繁複，蟄藏根芽，悲心更微養精蓄銳在醒覺以順真常。雪花砭人肌骨，出離輪迴還要歷經幾番寒澈！

花落是存在的原形。我在筆記本裡翻著翻著，翻出這麼一句：

看花開

莫拂其本性

下面有行註記「修士．出家師」，旁邊還有B6筆畫的小人兒。

我循著蛛絲馬跡思遍查遍尋遍，尋不出此句來處與出處。

身無根，世事轉悠與花同。人人都盼望春天，但我並不懼怕冬天，聚散來去似雪，融。

（下）