在美國搭火車旅行的焦慮（上）

觀光車廂內部。（李源．圖片提供）

在旅行了很多國家之後，今年夏天我終於決定去北美旅行。因為是獨自一人，不可能租車穿越美利堅的廣袤大地，坐飛機只能看到天上的雲彩，因此我自然想到乘坐火車旅行。

「從西雅圖 到洛杉磯的Coast Starlight（海岸星光號），它連接著西海岸的各大城市。沿途風光絕美，有積雪覆蓋的Cascade Range和Mount Shasta雄偉山峰、蔥蔥郁郁的森林、肥沃的山谷，以及綿延不絕的太平洋海岸線為您的旅程展現了一幅令人嘆為觀止的畫卷。」

以上是我在網路上搜尋到的資訊，同時還配有幾張非常美麗壯闊的圖片，火車蜿蜒地穿越在高山與藍色大海之間。這使我產生了一種渴望。於是我提前一個月在網上訂購了九月四號從西雅圖到洛杉磯的火車坐票，行程是兩天一夜，共三十二個小時。

四號一早我就趕到西雅圖的國王街火車站，這一座1906年建成的紅磚砌體和鋼架建築，從遠處看有一座好似義大利威尼斯的紅磚鐘樓，鐘樓底部是入口大廳，地板是大理石瓷磚拼嵌羅盤圖案，多球形枝形吊燈懸掛在精緻的石膏玫瑰花飾，高高的屋頂也好似佛羅倫斯著名的舊宮。

候車室很寬大，裡面空空蕩蕩的沒有多少乘客，無任何懸掛閃爍的電子螢屏顯示班車出發的時間和月台，與歐洲火車大站裡熙熙攘攘、來來往往的人群，或中國火車站內擁擠人群景況相比，真是大相徑庭。那天從西雅圖站發車的大概也就二個班次，沒有多少乘客。美國人長途旅行一般都是乘飛機或開車，很少有人花這麼長時間坐火車，而且費用也比飛機便宜不了多少。

購買的火車票是沒有劃座位的，出發前去一個櫃檯登記一下，乘務員會在一張表格裡找到你的名字，隨手給你一張小紙條，上面寫著車廂號和座位。我拿著小紙片上了五號車廂的二層（一層基本就沒有人坐），硬座的椅子空間很大，比飛機的商務座位還要寬敞一些，後背椅可以彎到半躺的程度，腿也完全伸得開。

我剛坐下，右邊靠窗位來了位戴著厚鏡片、大約四十多歲癟嘴的白種女人，手裡拎著兩個大的尼龍塑包，她讓我想到在美國Costco大超市那些推著小車，衣著隨便，各種膚色的美國公民。她坐下後隨即掏出小包裡的手機把它舉到鼻尖前，好像她是通過鼻子的嗅覺來閱讀手機資訊，後來才得知她是有眼疾的人，靠領國家殘疾福利金過生活。「你看我只能乘火車去看我母親。」她不斷地變換著腿的姿勢跟我說話，後來又拿出薯片咯嘣咯嘣地在我耳邊吃。

在我左手走道坐著兩個巨型體積的年輕女人，乍看像兩座小山丘堆在座椅上。她們互相依偎，完全沉浸在兩人世界，穿黑衣的巨女有時用嘴溫柔地親吻一下靠裡面的紅髮巨女，幫紅髮巨女描眼影、畫眉毛，滾圓的手臂和手的動作那麼輕緩，充滿愛意。這時，一股難聞的體味突然飄入我的鼻中，異味來自於我的後面，我站起來想看看這股異味從何處而來。我看到我後面的位置上坐著一個白人小夥子，上身穿件花裡胡哨的襯衣，蒼白的面孔，半睜半閉的眼睛帶著吸毒人那種迷惘神情，他的旁邊坐著一個結實敦厚的拉丁裔中年男子。發車時，車廂裡還有三分之一的位置是空著的。

車開動半小時後，我離開了座位去觀光 車廂。這個車廂左右兩邊和上層有全景玻璃窗，擺有桌子及面朝窗的座椅，為乘客觀賞沿途風景提供廣闊視野。觀光車廂的人很少，看來，乘坐這趟車的大部分人只是利用火車作為一個交通工具而已，他們隨便從普通車廂的車窗對窗外景色瞥上幾眼就可以了。

九月早上溫和的陽光穿透玻璃灑在觀光車廂的座椅和小桌子上，使得車廂好似一個明亮的客廳，令人舒服愜意。我很舒服地靠在椅子上，手上拿著電子書，一會垂目看看書，一會抬頭凝望窗外飄過的成片樹林、河流、田野和房屋，此時的我，覺得自己有點像某本法國小說中的一位愛冒險的女子，獨自離家拖著行李，隨意自由地去一個不熟悉的地方，把自己置於一群完全陌生的人之中，沿途收穫意想不到的驚喜和興奮，當然也不排除突發性的困難和災難，或者二者都兼有之，這我都不太在意，最重要的是出發，就如法國著名詩人波特萊爾在一首散文詩中寫道：「列車，讓我與你同行！輪船，帶我離開這裡！帶我走，到遠方。」是的，重要的是能夠暫時從自己固有的生活環境和瑣碎的事務中解脫出來。

「看看窗外得威拉米特河，這條河對奧勒岡州很重要。該州最大的城市都位於此河的旁邊。它流經農田和森林，發源於喀斯喀特山脈。」

我被一個男人的大聲說話拉回了現實，車廂裡一個年輕志願者在介紹列車經過的地方。這時，兩個六十多歲的亞洲面孔短髮女人走到我旁邊的空位，穿綠衣運動夾克的個頭高大矯健，有點氣昂昂的派頭；另一位稍矮的穿著大紅夾克，看上去有著中國八、九○年代的小地方幹部到大城市出差時的那種克制、謹慎的神情。

「啊，坐在這裡很不錯。」綠衣女人用北方口音說。

我與這對姊妹在火車上就這樣相遇相識了。她們也跟我一樣遊完加拿大的班夫自然公園後，從溫哥華去了西雅圖，現在乘這趟車回到她們住的加州首府沙加緬度（Sacramento）。

這對姊妹來自內蒙一封閉落後的小鎮，穿綠衣的是姊姊王爽，八○年代中國剛開放時，因為外公在美國，她本著要看看七○年代學校教課書中批判的「罪惡的剝削制資本主義的美國」到底是怎樣一個國家的目的來到此地，來了之後卻立即愛上了課本上寫的「腐朽的資本主義國家」，現已在美國定居四十多年。穿紅衣的妹妹王琴，二十年前才移民過來。

王爽剛退休不久，「我做了二十多年的監獄員警。」「常見那些殺人犯。」她這些話一出口，我馬上明白她走路時垂直的腰板就是那種曾經持過槍的人的姿勢。想像她凶狠地用電棍或噴霧器驅散那些在監獄裡放風時扭打一團的犯人；腰裡別著短手槍，神氣十足地走在那些被關押在鐵欄杆後面尖叫的犯人面前，就像我常在美國電影中看到的監獄員警那樣。這些想像使我對她產生一種敬佩感。除了敬佩，十幾天後，她開著特斯拉的豪車帶我去遊覽舊金山市，在一個全是男人（同志）的俱樂部裡，她挺直的員警腰板還真為我在眾多的男人之中穿行，興奮地觀看那些「美麗女人」的表演而壯膽。

「我做員警是因為一個美國朋友跟我說，美國員警退休後有很好的退休金 待遇。」

我沒有具體問她退休金是多少，好像加州的員警收入在全美都是比較高的，大約八萬多美金一年（當然加州的消費指數也很高）。後來我去參觀她的家和她美國員警同事的家，都是很大的屋宅，有大花園、幾輛豪華轎車，證實了美國員警的收入不錯。

她回國探親時，封閉小鎮的老同學和朋友們把她當作「女豪傑」來接待。想想一個中國女子可以管制那些粗壯暴力的美國犯人，就了不得了。我想像在專門組織歡迎她的接待會上，「現在請美國員警上台發言。」主持人在麥克風裡這樣對著大家說。

王琴是她們家中最晚移民到美國的，不過也有二十多年了。王爽驕傲地說：「她女兒在這裡開了個企業，生意很不錯，家裡是豪華別墅，大大的游泳池。」

中午時分，我們三人從觀光車廂移到餐車桌子邊，各自拿出隨身帶的食物。王爽用手拿著一個深棕色、硬邦邦的小圓餅子啃，「這些餅是我用粗麵和果仁做的，又有營養又含高熱量，我們在加拿大班夫自然公園爬山時就靠吃它。」王琴說。

我看著餐桌上塑膠食品袋中那些硬邦邦的小餅子，牛糞似的顏色使我回憶起小學時搞「憶苦思甜」吃的糠巴。我暗自感嘆，還有比我更節約的人。旅行在外，我常帶著自己準備的乾糧，火車上吃自帶的速食麵和麵包水果。而姊妹倆在美國的家中準備好去遊覽加拿大的乾糧，竟然一直伴隨著她們從加拿大吃到美國返家的路途上。還準備把這些剩下吃不完的帶回家繼續吃。事後姊妹倆還熱情地堅持要給我兩個餅，我當時還沒有想到幸好有那兩個餅在第二天深夜給我充饑果腹。

看看我們這三個五、六○年代出生的中國女人吧，雖然都在國外生活了二十年、三十年、四十年，不論住的是什麼豪宅，開的是什麼豪車，遊覽多少國家，可依然會屈服於傳統的節約觀念和生活習慣，不去買美國火車上提供的牛排土豆西餐，寧可吃速食麵和啃硬邦邦的乾糧。

窗外飄逝的風景似乎隨同我一起被王爽的故事拖回到她的過去。到了晚上我才得知，火車晚點了三個多小時。我回到座位睡覺時，發現鄰座的眼鏡女和巨型女都已經下車。