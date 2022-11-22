「池塘邊的榕樹上，知了在聲聲叫著夏天……」

那是小華老師的歌聲，清脆的歌聲如清泉般流淌。暮色將夏日餘暉推到梧桐樹後，知了停歇，藏在綠葉裡酣睡。我正走進教室上晚自習。這是我第一次聽到此歌，儘管我拿出書本，坐下來看書，可心早已隨著她的歌聲飛出了教室：

「陽光下蜻蜓飛過來，一片片綠油油的稻田。水彩蠟筆和萬花筒，畫不出天邊那一道彩虹……」

歌詞中，「好奇」「幻想」「初戀」「明天」……這些動人的詞語撥弄著我的心弦。

那年我上高三。學校招來幾位剛從師範大學畢業的年輕老師，他們的宿舍在我們教室對面，中間隔著一方小操場。當我們整天愁眉苦臉地讀書、忙於每周的小考，每月的大考、準備聯考時，他們卻彈起歡快的吉他在歌唱。其中最年輕的小華老師，黝黑的臉頰圓圓的像兩個蘋果 ，紮著長長的馬尾辮，銀鈴似的笑聲和歌聲穿過緊閉的玻璃窗和木板門傳入我們的教室。

這首羅大佑的〈童年〉是小華老師經常唱的歌，也變成我最喜歡的歌，我記住了每一句歌詞，當她唱時，我便默默地跟著哼唱，一邊想，如果我們有音樂課該多好，在音樂課四十五分鐘裡，拋開枯燥的書本，忘記考試，忘記排名，沉醉在音樂裡。

某天晚自習，教室裡靜悄悄的，能聽見日光燈的絲絲聲。忽然教室後面傳來撲哧、撲哧的聲音，大家都轉頭去看，原來是一隻小鳥不小心闖進了教室，在陌生的環境裡失去方向，驚慌地亂飛。大家一時不知所措，只見平時沉默寡言、戴著厚眼鏡、坐在教室一角看書的王潔蓮，突然一個箭步衝出座位，跳起來捕鳥。小鳥飛上飛下，牠飛高時，王潔蓮張開大嘴，仰頭笑；牠飛低時，她就跳躍追逐，樣子十分滑稽。大家哈哈大笑，鼓掌為她加油，幾個男生敲桌子吹起口哨。我們一時顯露了本色，彷彿回到了童年。

最後小鳥終於找到門飛出去，不見蹤影。王潔蓮也笑著搖晃著返回座位。這時不知誰唱起：「池塘邊的榕樹上，知了在聲聲叫著夏天……」幾個人也跟著唱起來，接著全班同學都一起唱了起來，開心地大聲唱，一遍又一遍。原來，小華老師的歌聲早已打動了每顆心，我還以為只有我一人在偷聽她唱歌呢。那晚開心的笑意久久地停留在我們的臉上。

焦慮孤單的聯考那年，沒給我留下多少美好的回憶，只有那晚短暫的歡笑時不時像小鳥一樣地闖進我的腦海裡。

二十年後高中同學重聚，大家談起小華老師。比我年長兩歲的班長說，因她的歌聲，他暗戀上小華老師，給她寫過情書，偷偷塞進她的宿舍。大家聽後都笑了，隨著卡拉OK，再度一起唱：「池塘邊的榕樹上……」（寄自加州 ）