蝸牛竟有喜歡吃深色顏料的癖好。（虹化玉．圖片提供）

美是會改變命運的。2019年暮秋時節，一天我在社區行走晨練，發現腳前一隻蝸牛，外殼斑斕的美，吸引了我，拾在手中拿回家，老伴一見，也很喜歡。於是，這隻小蝸牛，就成了我們家的一個寵物，特別是在疫情 肆虐宅家的日子，牠一直陪伴著我們，朝夕共處，不覺已經三年了。

我對蝸牛的興趣源自童年，但八○代流行的台灣校園歌曲〈蝸牛和黃鸝鳥〉更加深了我對蝸牛的好感。此歌曲從唱詞到曲調旋律，風趣詼諧，活潑俏皮，尤那一頓一挫的節奏，聽來讓人忍俊不禁，生動唱出小蝸牛勢在必得的自信。而今，我邂逅的這隻小蝸牛也著實可愛，圓圓的螺殼有道道棕色紋路環飾，斑斕耐看，猶一件小巧而有生命的藝品。

老伴先找一個淺淺塑膠盒權作牠的家。之後她特地上網查了蝸牛的生活習性，很快在寫字檯一角，布置出一個宜於蝸牛生存的環境：移來一小盆萬年青，還有盛滿水的兩瓶插花，花葉皆鮮，又為蝸牛備了食案，菜葉、果肉、花瓣、香蕉皮諸類，食物可謂多元豐足。

小蝸牛很知趣，先光顧食案大吃大嚼，吃飽喝足後，或爬上萬年青枝葉間嬉戲，或爬進插花瓶於近水的瓶壁上消閒小憩。老伴見蝸牛享受她為牠布置的這一切，很是高興滿足。不想一次美的邂逅，不但改變了蝸牛的命運，也為我們宅家的日子找到了陪伴；那時疫情洶洶，不能出門，不能會友，不能訪親，不能參加活動，在這枯寂的日子裡，這隻小蝸牛給我們平添了不少活氣和樂趣。

蝸牛是喜靜又緩慢的動物，牠讓我們的心也寧靜下來，可耐心欣賞牠的一舉一動，觀察牠的生活習性。蝸牛對光線敏感，喜早晨和傍晚活動。蝸牛爬行之始，緩緩伸出長頸，同時又緩緩伸出兩隻長長的觸角，讓人想到牛的兩隻尖角，所以名之謂蝸「牛」。伸出的兩隻長長觸角，左右上下輕輕擺動探查，此時腹足也從螺殼中現出，向前緩緩蠕動。一碰牠的觸角，就即刻縮回，整個蝸牛也停止不動。但少頃，兩隻觸角又隨即伸出，繼續左右上下探查，若遇阻物，牠會轉換路徑，迂回前行。蝸牛雖然行進緩慢，但從不半路停止下來。民諺說：「不怕慢，就怕站」，蝸牛似深諳此理，不斷探索，不斷前行，這是蝸牛的天性，也是牠的生存智慧吧。

有趣的是，蝸牛生來就自帶一座房屋，不懼房價飆升，一旦遇到危機，就可以把自己藏身到自帶的螺房中。牠也很前衛，遠比人類更早就開始駕駛房車旅遊和野營。逢嚴寒或大旱之時，蝸牛還能分泌一種富含鈣質的分泌物，結成薄膜，把螺房門窗嚴嚴實實封住，在裡面安眠，度過危險期。

蝸牛是素食動物，不喜魚肉蛋。但在食物上，老伴卻有一個發現，即蝸牛有一奇特的嗜好：喜食深顏色塗料。老伴一天看見蝸牛一直伏在一個包裝盒上不動，不久即發現牠剛伏過的黑色商標不見了，露出一片白茬口，想必是被蝸牛吃掉了。隨後，老伴就把黑色紙盒剪成小片片，放進蝸牛食案裡，果然見牠諸多食物不食，卻專吃紙片上黑顏料，此物成了蝸牛的佳餚，一連幾天都是如此。自此之後，老伴就常常剪一些小黑紙片給蝸牛吃。我卻擔心深色顏料是化學物質，會危及蝸牛健康。但蝸牛已吃它一年有餘，仍健康無虞。或許蝸牛自有強健的胃，能化毒為寶也未可知。老伴的這一發現，似乎從未見諸經傳，或可報請專利了。

但蝸牛並不滿足我們為牠營造的安樂窩，牠要向外探索；或在寫字檯桌面上自由徜徉；或丈量桌面的對角線；或探尋寫字檯的側面及桌腿的高度。一天，忽見蝸牛駐足於寫字檯前的壁鏡上，凝然不動，似乎在對鏡端詳自己的尊容，或驚訝於鏡裡現出的一個酷似自己的同類。又有一天，一抬頭，發現蝸牛竟懸伏在白色天花板上。蝸牛看似遲鈍迂緩，只是一個在地面匍匐的軟體動物，但似乎也志存高遠，心中有詩和遠方呢。難怪科普童話《蝸牛的翅膀》 ，說牠夢想生 出雙翼，像小鳥一樣飛翔藍天。

老伴見蝸牛停在天花板上幾天不食不動，擔心如蘇東坡說的「粘壁枯」，雖然我知蝸牛有自保機制，無大礙，還是踏在椅上，將牠取下，卻不慎使蝸牛跌落地板上，老伴趕緊拾起，只見牠的外殼邊緣碎裂，置桌上，尚能蠕動，老伴才放下心。幾天後，跌破的邊緣就又生出一圈新殼，我們很驚奇於蝸牛的再生能力。

然而，蝸牛不止在探索、在擴展牠的活動範圍，不久即開始與我們玩失蹤，捉起迷藏來。一天起床後，發現蝸牛不見了。在牠素日活動的空間，不見了牠的蹤影。老伴在寫字檯周圍、書房、臥室、洗手間各處皆未尋見，有點著急。但第二天早上，又看見牠出現在寫字檯萬年青的葉子上。

看來小蝸牛是夜遊神，夜間在我們酣夢時，牠卻是活躍的，去各處造訪。牠第二次失蹤不見，老伴沒有像初次那樣著急，料定牠還是要回來的。但到第二天、第三天蝸牛都沒見回來，老伴又有點著急起來。這時我到臥室床頭櫃書架上取一本書，卻發現蝸牛爬在一本書脊上。我笑對老伴說，蝸牛可能受書癡主人感應，也貪戀書香。老伴笑了，轉憂為喜。

但蝸牛並沒有讓我們消停幾天，接著如是的失蹤遊戲又發生了幾次，給我們帶來一些不安和困擾，當然也有失而復得的歡欣。我曾提議晚間將蝸牛裝進一個有蓋的盒子裡，但老伴不忍心把牠封閉起來，剝奪牠的自由。

不想最近一次失蹤，一直持續十幾天仍不見歸來，老伴認真著急起來，再也坐不住了，一得空閒就在各處細細尋找，挪箱倒櫃，旮旯犄角，都找個遍。見老伴如此憂慮，我說：「算了吧，聽任自然吧。」老伴自語似地說：「一起度過這些日子了。心不捨。」所謂「日久生情」，所言極是。三年來，老伴幾乎每天都要打理蝸牛食物、清理汙物、沖洗綠植、更換插花，像照護孩子一樣照護小蝸牛。我偷看一眼老伴，竟有些戚戚然。我也感同身受，很理解老伴此時的心情。

佛家說：「浮屠不三宿桑下，不欲久生恩愛。」此言不虛。我們與小蝸牛共處何止「三宿」？人與天地萬物相與為一，萬物有情，憐惜萬物，正是人之所以為人。我們與小蝸牛因緣際會，既相遇一堂，即當善待之。

謝天謝地，蝸牛失蹤十幾天之後，終於還是回來了。老伴歡喜得幾要下淚。

但這次蝸牛的失蹤，卻引起我深深思考：將蝸牛留養家中，是耶？非耶？善耶？惡耶？

我忽然醒悟到，蝸牛不斷玩失蹤，並非是在與我們捉迷藏，而是牠的一種逃離、一種尋找。蝸牛本是來自天地自然的自由生靈，大自然是牠的家園，牠的生命故鄉。牠似乎一直沒有忘記牠的原生地還有牠的同類，或許還時時思念牠的另一半呢。我們留養蝸牛，自以為是愛，其實是對蝸牛的禁錮，罪莫大焉。蝸牛是在逃離禁錮，是在尋找牠的家園。

真正的愛，應是不私、無貪、不占。

我決定放歸蝸牛於自然，還牠自由。我把這個想法對老伴說出，老伴也頗以為是，贊同我的決定，雖然她很是依依不捨。

於是，2022年白露節氣甫過，晨練時間，我與老伴帶上蝸牛，走出家門。我們未將牠放到庭前的草坪上，這裡靠近馬路，往來車輛和行人多多，欠安全。我們來到不遠的林邊，那裡有一處闊大的自然草地，更宜於蝸牛的生存。

我們將小蝸牛輕輕投放草叢間，並默默感謝牠在艱難時日裡陪伴我們，給我們帶來諸多快樂和對生命的感悟。

別了，我們可愛的小蝸牛。