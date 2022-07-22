可樂王∕圖

最近我在一個音樂頻道上看到佩特連科（Kirill G. Petrenko）指揮柏林愛樂演出，這位年輕的指揮家有點倒楣，2019年剛接賽門．拉圖之棒後不久，就碰上蔓延全球的新冠疫疾，很多演奏會都取消了，偶爾為顯示樂團還在，便在空無一人的演奏廳表演，2020年的除夕音樂會，就是以這情況呈現。上周看到的一場是他們在柏林愛樂的大樓一角演出，面對的是空空的迴廊，沒任何觀眾，我深為他們抱屈。節目中有首約翰．亞當斯的〈快速機器之短乘〉（John Adams：Short Ride in a Fast Machine），是部有趣的管弦樂曲。曲子取名叫「短乘」，表示不長，只短短四五分鐘吧，亞當斯在此曲中，用的是一個正式規模的管弦樂團，增加了各式奇形怪狀的打擊樂器，全曲以短音促音為主，速度很快，描寫大型機械運作時的聲音與節奏，熱鬧得很，令人聽得「耳」不暇給，非常有趣，聽的時候，我想起小時一些跟機械有關的事來。

只要是小男孩，很少不曾迷戀過機械的，大了也許就好了。機械有小有大，小的如鐘錶、會動的玩具，還有如小刀、小鋸、螺絲起子等可以拆解東西的工具，大的如機車、汽車 、大型紡織機或火車等，靜態的機械就有一定的美感，動起來更會鼓動人的情緒，現在選幾個來談談。

先說鐘錶，我對鐘錶一度沉迷。我小時還沒有電子鐘，也沒石英鐘，所有的鐘錶後頭都要帶著一大堆齒輪，要是手錶的話，更要把那堆層層疊疊的齒輪壓縮到極小的空間裡，這便算精緻的工藝吧。鐘錶的動力來自「發條」，要把發條旋緊（又叫上鍊），鐘錶才會「走」。手錶、懷錶最好每天上一次鍊，家裡的鬧鐘也一樣，大型的鐘的發條長些，可走上幾天。我讀初中時，班上有個同學叫劉用凱，他家在鎮上大街開鐘錶店，就在有名的陳五福眼科對面，我偶爾到他家，常被他們店壁上的各式時鐘所迷，也覺得滴答的鐘聲特別悅耳。一次劉用凱指著一台立式大鐘對我說，別看它鐘擺搖得慢，這鐘準得不得了，一年也差不了一分鐘呢，我問他多久得上鍊一次，他說一個月上一次就好了，越大的鐘，發條存的能量越大，又有鐘擺輔助它，是不須每天上鍊的。

鐘錶是計時的工具，很多與時間有關的事，都令人沉思。十多年前看了一部中文譯作《班傑明的奇幻之旅》的電影 ，故事由一位盲眼的製鐘師父說起。1918年第一次大戰已快結束了，鐘錶師父的兒子被徵兵派到歐洲作戰，不料剛上戰場就陣亡了，鐘錶師父從此腦中都是回憶，他想時間如能「倒流」，他就能憑觸覺或聽覺再「碰」到他未死的兒子。這想法盤據他腦中，當新建的火車站請他在大廳做大鐘時，他不由自主的竟把它做成了一個反轉的時鐘了，站在那座大鐘前面，藉著反轉的時針、分針，想像就可以讓你「回到」從前，拾取已失的所有。當然是個不可能實現的幻想，那真是個令人悲傷的故事。

再談小刀。提起小刀總會令人想起瑞士刀，深紅的刀柄，雪亮的刀身，刀柄上鑄著瑞士十字國旗圖樣，迷人得不得了，但我們小時還見不到這種有名的舶來品。初中時我有一位同學，有把可摺疊的小刀，圓弧造形，刀為精鋼，鋒利無比，刀柄黑木穿銅釘又鑲著銅片，十分考究，當時稱為「士林刀」，他對這把小刀珍視異常，很少示人，有機會拿出，幾個小男生總輪流借來把玩，把玩不到的人，面上都流出羨慕的眼神。想不到有次小刀的主人發神經，竟用它在木製的課桌上刻了個女生的名字，大約出自少男的單戀吧，從此之後，大家對他的崇拜就變成取笑了。他敵不過壓力，隔了段時候，只得再用那把刀把所刻的字削除了，桌面就留下一塊很深且寬的凹槽，想在上面寫字，得墊一塊很厚的墊板了。

半世紀後一次開同學會，聽一位同學不經意提起一個名字，我突然想起他就是那位擁有士林刀的同學吧，忙問他人在哪兒，同學說你不知道嗎？早亡故了呀。奇怪的是，此後我不論怎麼想，卻再也想不起他的名字了，而曾令他「刻骨銘心」的那場愛戀，也因而變得無憑無據的不可捉摸起來。

再談車輛吧，交通工具往往是男生最著迷的東西。小時候汽車摩托車不多，常見的是腳踏車，有人叫它自行車，大約是從日本話來的，日本人叫它「自轉車」，兩個名稱都不通，這車你不踩它，它會「自行」或「自轉」嗎？當時很多小男孩初習腳踏車，沒有大人扶，是這隻腳踏這邊的踏板，另隻腳岔過橫梁踏另一踏板，搖搖晃晃、驚險萬狀下學會的。以今天角度來說，一般腳踏車都算低廉，但之前，它卻往往是富家炫富的工具，記得我有位同學有台英製菲利浦男式腳踏車，那種車子在鄉下很少見，輪圈是二十八英寸的，騎起來帥氣得不得了，我曾幻想自己也擁有一台呢。

那時鄉下還不少日據時代留下的腳踏車，有種既粗壯又笨重的，大家叫它「富士霸王」，大概車廠原名富士吧，供人騎乘之外，還可用來運貨。後來台灣自己也能生產腳踏車了，當時最好的品牌叫伍順牌，再過一陣，也有把橫檔做成彎曲狀的女用腳踏車了，比起一般的更為輕巧。

我初二時，有個同學叫林震和跟我要好，是個面孔黝黑身體壯碩的男生，座位在班上最後一排，正好在我後面。他每天從三星 鄉騎老式的富士霸王來學校，得花一個小時以上。其實從三星到學校大約十公里，現在騎車，半小時可達，但要考量當時鄉鎮之間最好的路面也是碎石鋪成，坑洞又多，騎車很是辛苦的，他的富士霸王我曾騎過，實在重得不得了。

也許太費力氣吧，他每天來學校，一定要帶兩個便當，別人要「蒸飯」，他不要，他喜歡吃冷飯，問他為什麼帶兩個便當呢？他只回答說「餓啊」。比較稀奇的是，他第一個便當都會在第一節上課時吃掉，常利用老師寫黑板時吃，不寫黑板時，老師專心講課，也常看不到最後一排，所以總是有機可乘。他每要吃時，便要我坐直，幫他擋著，上數學課時，教我們的是一個綽號叫「火雞母」的女老師，兇得不得了，但火雞母雖兇惡，卻深度近視，常處罰沒犯案的無辜者，真犯案的她倒抓不著。林震和吃便當速度飛快，吃時會分段，吃完一個總計不會超過三四分鐘，他從不用筷子，只用只鐵製的中式調羹，他曾說，最危險是送飯入口時，這時被抓，叫人贓俱獲，咀嚼吞嚥時可裝模作樣的混過，相對安全。他便當的菜色簡單，通常有豆豉炒的蘿蔔乾，台語叫作「蔭豉仔菜脯」，還有條鹹魚，他送鹹魚入口，不到半分鐘可把全條魚的魚刺叮叮咚咚的吐在他的便當蓋上，我因保護他不能回頭，但能聞到魚的氣味與他吐刺的聲音。他偶爾會從三星家中帶個橘子給我，作為我「罩」他的回報，橘子是他家產的，後來同學也來跟他要，他就帶多些來賣給同學，做起生意來了，反正他有台載重的富士霸王可用。橘子的價錢我早忘了，那種橘子皮很厚，叫作「桶柑」，有時甜有時不甜，沒有「椪柑」好吃，但平時也不見得吃得到，吃它還得等冬天橘子上市的時候。

我大學畢業後在中學教書，一次回鄉，在路上竟遇見了林震和，那時他已不是早先的壯碩模樣了，變得比我還矮，皮膚還是黝黑如昔，說話變得有些靦腆，問他目前狀況，他說由於學歷問題，只得在縣政府的一個分支機構做臨時性的工作，對自己的處境不是很滿意，問我台北有沒有機會呢，之後便不再見過他了。

初一時我們有位數學老師姓游，他的大名我也忘了。這位游老師應該出身富貴家庭，原因是在那個時代，他竟有台BMW的大型機車，不是有錢，誰能辦到？當時機車不多，而這台機車是德系車不說，又是大排氣量的，所以更令人側目。老師待它非常周到，車的每個小部位小轉角，都擦拭得乾乾淨淨，車身是純黑的，銀色的引擎碩大又繁複，引擎上的散熱片，一片片地閃著耀眼的光亮，好看極了。

這輛摩托車沒有鍊條，跟汽車一樣，是靠傳動軸傳動的，游老師要騎它，便用腳勾出車側的踏板，輕輕一踩，引擎就發動了，引擎發出咚咚咚低沉的聲音，跟後來一般小排氣量的機車，如什麼Suzuki、Honda等發的劈哩啪啦的響聲大大不同，真是沉穩又威風呀。由於全校甚至全縣僅此一台，所以游老師可直接騎進學校，並且毫不忌諱的停在校長室前的長廊上，老師與學生經過，無不將眼光投注在車上。

游老師只教了我們一年，初二數學課上的是代數，就不是他教了。我讀初三時，學校內外竟再也見不到那台耀眼的BMW了，也再不見游老師的蹤影，當時有「白色恐怖」，有些老師會莫名其妙的失蹤，據說都與政治有關。但後來聽說游老師不是，他是因為家道突然中落，傾家蕩產的結果，竟殃及那台令我們小男生神馳不已的機車了。

世上沒有永恆的事，所有的事都會過去，機器會生鏽，年久失修，也會消亡的。記得有部老電影叫《阿拉伯的勞倫斯》，描寫第一次大戰前後一個英國軍官幫阿拉伯人爭取權益的故事，整個故事曲折又悲壯。電影採用倒敘的手法，一開始飾演勞倫斯的彼得‧奧圖騎著一台名叫Brough Superior的重型摩托車，在有黃沙的路上急駛，好壯麗的序幕啊，但不久出了車禍，勞倫斯就死了，那是1935年的事，而綿長的故事都由主角的死而展開。好像在說，所有結束其實都是開始，而所有開始呢，都寓有不久後定要收攤的消息。勞倫斯的故事跟《班哲明》說的是一樣的，似乎都是在闡明杜甫〈閣夜〉詩中的句子：「臥龍躍馬終黃土，人事音書漫寂寥」，算起來，都是悲傷的故事呢。