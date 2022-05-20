扣除筆帽及上面的橡皮擦，這枝鉛筆只剩不到四公分，只能拇指、食指、中指虛握著，這樣的書寫近乎自虐，而顯得滑稽。

抽屜中還收著好幾打未開封的不同廠牌鉛筆，那是有陣子著迷文具時所積攢的，還包括一大盒已失去黏性、褪了色的紙膠帶，以及不同規格筆記本。紙膠帶後來都扔了，而筆記本用來記載工作進度、待辦事項、體重……種種瑣碎又貧乏的生活，加上幾句讀來的有意思的話、不成形的想法，總算是蝸速消耗中，只有鉛筆似乎永遠用不完，連原有的淡淡木頭香也一絲不留。有那麼多可以替換，可以讓書寫更順手些，為何還捨不得丟棄這短筆？如果必須找出原因，也許是持續的新冠疫情 的三級警戒，除了必要採買而出門，在家時間彷彿一天有二十五小時。與世隔絕的繭居日子，強迫症似地每天關注確診數字、死亡數字、打疫苗 意願及預約……外面世界太多不確定讓人焦躁，才讓人莫名對這小物小事陷入偏執，我還能決定一枝鉛筆壽終正寢的時間及樣貌，至少這是可以掌握的。

將筆套上延長器，長度才能倚靠在虎口上支撐著施力書寫，並一起送進削鉛筆機中磨尖，才不會因為筆太短，固定夾無法咬合，旋轉手把時，筆身只在套筒中空轉，筆芯始終是鈍的。感謝延長器的發明，彷彿武俠小說中的續命丹一般，讓筆起死回生。與其說是為了減少浪費，不如說是撫慰像我這類不想太早放棄的人而製作的。

但是想想，筆寫鈍了時不時要削尖，削尖的筆也常常施力過大而折斷，或不小心滾落下桌，此後削好的筆芯便一截截脫落，像個外表堅強的人，深入了解才知道內心早已柔腸寸斷……整枝筆為了符合最佳使用狀態，被無情消磨掉的恐怕比真正使用的還多，卻一直被我忽視，直到餘日無多才計較，是不是覺知太鈍了？

點滴的耗損，因為無感，而顯得無痛。那些積累在螺旋刀下的鉛筆屑儲存盒中，碎雜的木屑和筆芯的石墨粉，是耗損的殘骸與證明，難以在記憶中拼湊、還原成型。但眼前即將被丟棄的，可是確實地存在，這也是讓我無法決絕丟字紙簍的原因。這段出入都得小心翼翼的日子，太多可以捨棄、也必須捨棄的事物，我把鉛筆使用到極致，比起其他事，似乎來得容易。

據說一枝鉛筆可以畫三十五英里長的線。那麼長（短）的距離，可以抵達什麼地方？這距離包含被捨棄的部分嗎？要寫下什麼內容才不會被輕易擦拭？總不是像我手上這筆，在一本十六開的筆記本上，一點點地消耗自己，來記錄一個貧乏的生活。而當被延長了生命以後，也要這樣繼續嗎？一連串的問號總在旋轉削鉛筆機把手時，隨著粉屑掉落出來。

依稀記得，小時候也把短得不能再書寫的鉛筆剖開，彷彿幫瀕死的人，取出大腦換一個全新的身體般，將筆芯裝進玉兔牌的原子筆桿。最後因為筆芯會縮進筆桿無法書寫，移植遂宣告失敗。其實生活並沒困窘到那種程度，想不起當初為何這麼作。而時至中年，漸漸發現，有時再怎麼珍重與憐惜也於事無補，存在的事物中，有些雖然不可或缺，但注定要扮演陪襯的角色，被用來消耗的，像包圍在主角周遭的龍套們，最後以躺平的姿勢淡出。不管接不接受，這才是真實。所有的類似延長器、牙膏或軟管擠壓器，其實是種騙術或安慰劑，每個人所錯過的或丟失的，其實不會因為最後的一丁點挽救（壓榨），而改變多少。

後來得知有種號稱不浪費的鉛筆，在筆頭裝了種子膠囊，以便日後倒插在花盆中發芽。我想像一枝短筆隨著時間的消逝，緩慢化為春泥，滋養新生命。後來看了網路上的圖片，那些怯生生地挺起幼嫩莖葉的背後，還是枝孤伶伶的廢棄鉛筆。這種產品試圖以新苗轉移對舊物的注意力，可惜非常失敗。

持續地猶疑，究竟什麼程度我才願意捨棄？難怪有位同事每隔一陣子便收集家中短鉛筆拿到辦公室當公物。這類公物，是任何人都可取用，也隨時會被遺忘在各處角落，最後會不知不覺隱身。根本不用擔心會像村上春樹 和父親騎腳踏車跑大老遠到海邊丟棄的貓，回家後卻發現貓已經在家等著他們。我現在揣摩同事的心情，已經懂得那種不忍親手葬送看似堪用之物，而想出的方式。而且幸運地，短鉛筆沒有貓的意志和行動力，不會一根根跑回家中筆筒，露出保證從此以後會乖順的神情蹲著。這方法也許可以稱為「隨緣棄物法」。

原來這也可以被當成一種選項。