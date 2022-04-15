吳孟芸∕圖

窗外漫天風雪。屋內茶香氤氳。輕輕合上村上春樹 的《挪威的森林》。心情沉重，壓抑得如同此時陰沉晦暗的天空，密密實實的悲哀和蒼涼，如一塊巨大的雲團壓下來，呼吸似乎都不那麼順暢了。這是第二次讀《挪威的森林》。記得多年前初讀時，記憶裡是書中男女分分合合的愛情故事，以及屢屢被大膽露骨的情事描寫而震驚。

時隔多年以後，料峭的春寒裡再讀一遍，已看不到爆棚的荷爾蒙，男女情愛的炙熱，亦無絲毫的浪漫情趣，滿篇的字字句句寫滿了生與死、別與離、失落與尋找，感傷和沉重。

續杯淡茶，氤氳升騰的茶香不能溫暖滿腔悲涼，心裡久久迴響著結尾處渡邊的呼喚：「我現在在哪裡？我不知道這裡是哪裡，全然摸不著頭腦。這裡究竟是哪裡？目力所及，無不是不知走去哪裡的無數男男女女。我從哪裡也不是的場所的正中，不斷呼喚著綠子。」

綠子是誰？她是渡邊愛著的女孩，是註定的往後餘生的伴侶？還是渡邊在茫茫人海的絕望呼喊？小說 的最後，並不是結尾，而是另一段未知人生和感情的開始。彷彿看到渡邊在波濤洶湧的海邊，在峭壁縱橫的峽谷，茫然失落的絕望，不知身在何處的迷惘。那不止是每個人曾經有過的青春迷茫，生命旅途的捆綁和掙扎，那也是終其一生無法擺脫的對生命的茫然困惑和追尋。我是誰？我在哪裡？要去何方？與誰同行？此時和彼時，今生和未來，如何走？何處是終點？無數的問題和迷惑，曾在無數個白天和夜晚，在心底發出呐喊和質問。所有的迷惑和惘然，與書中的渡邊融合，成為一個抽象的沒有形體的意識流，或者說，是一個對未來茫然的、在黑暗中尋找光明的四處遊蕩的幽靈。

年輕時，讀不懂村上春樹，更讀不懂《挪威的森林》。幼稚的眼睛，只能看到濃烈的愛情。經歷過人生洗禮之後，原來那些所謂的刻骨銘心不過是過眼雲煙，那些深情愛過的人，最終被記憶、被現實慢慢侵吞、消蝕，最終定格成為遙遠的、模糊的、似有若無的背景。所有熾熱的愛情終究敵不過天長地久的漫長歲月，總在海枯石爛之前煙消雲散，化成歲月長河裡一團渺小的微不足道的泡沫。我們總在遺忘、又總在回憶，擔心遺忘而刻意回憶，回憶越頻繁，遺忘越迅速，所有愛過的人和經歷過的感情都在不斷的回憶裡漸漸遺忘。

正如十八年後，三十七歲的渡邊再次回首往昔。腦海中首先浮現的是「那片草地的風光；草的芬芳，風的微寒，山的曲線，犬的吠聲……但那風景中卻空無人影。誰都沒有。直子沒有、我也沒有。我們到底消失在什麼地方了呢？為什麼會發生那樣的情形呢？看上去那麼寶貴的東西，她和當時的我以及我的世界，都遁往何處去了呢？哦，對了，就連直子的臉，一時間竟也無從想起。我所把握的，不過是空不見人的背景而已。」

多年前的一位同事，與我同齡。那時的我們，青春年少，初為人妻。新婚不久，她的丈夫出國留學，她多次簽證未果，一晃三年已過。其間她與另一位男人過從甚密。記得一次我們聊天，她說，愛情是所有人類感情裡最不牢靠的一種，分開了，就淡了，時間久了，就忘了。我說，怎麼會？你們曾經愛得驚天動地。她說，我早已忘了他的容貌，現在想起來，只是一團模糊的影像。當初年輕的自己對此頗不以為然，甚至暗暗鄙視同事的薄情別戀。走過人世滄桑，如今完全理解了同事當時的感情變化。

原來愛情世界裡的時間與自然意義裡的時間迥然不同，時間的流逝按部就班，不緊不慢。時間雖不可重複，但卻存留記憶。而愛情的喪失與時間的消逝相比，有過之而無不及。愛情是安裝了遺忘加速器，以迅雷不及掩耳之勢，被加速了的時間河水沖刷，一遍又一遍，越來越淡，越來越輕，越來越縹緲，最終被遺忘無情地吞噬，消失於風景深處。只見新人笑，不見舊人哭，並不是薄情，只是遺忘。

2022年初春，多雪寒冷。重讀《挪威的森林》，隨著小說中的男女，重新活過一遍青春歲月。關於愛情、婚姻、男人和女人、活著和死亡、時間的流逝，情感的淡去，也有了更深一層的諒解。（寄自新澤西州 ）