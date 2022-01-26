拉斯維加斯有一家專門製作有實際功能的義肢公司，病人裝上義肢後，手能操作，腳能跑跳。他們擅長把機器人的功能發揮在人體上，其義肢相當於骨骼肌肉 的功能，但最外層的皮膚，卻不是他們的專長。

我女兒的診所則專門做臉部義肢，像眼睛、鼻子、耳朵及臉部皮膚等，以矽膠製作皮膚是我女兒的專業。許多臉部受創的病人，大都開過好幾次刀，最後由外科醫師轉介到她的診所，做顏面的修復。同行遇到問題常會相互討論，彼此切磋，這家義肢公司因此與我女兒熟識。

年底，這家義肢公司舉辦一個大派對，迎接新年。他們邀請病人以及熟識的朋友一同慶祝，聽說邀了兩百多人，我們全家也榮幸受邀。因為疫情 的關係，他們將客人分成好幾個梯次。我們參加傍晚四點到六點這個時段，也是最後一個梯次。我們雖無緣見到兩百多人同時與會的盛大場面，卻有機會與主人閒聊幾句，也能從容參觀他們的展示。裝義肢的人，從垂髫之齡至耄耋之年都有，他們談笑風生，溫文有禮，穿梭在人群間，來去自如。他們自己動手取食物，完全不用他人幫忙。如果不是看到穿戴在他們手上及腳上的義肢，根本不相信他們是一群斷手缺腳的人，他們臉上展現的笑容，讓我內心潸然淚下。

我想起每年在芝加哥舉辦的馬拉松大賽。當年我家就住在比賽路徑旁，因此每年賽季，我家附近的街道都會交通管制並封路，出入極為不便，我還因此抱怨連連。有一年因要上教堂，我特地趕早出門，竟讓我有機會看到殘障參賽者們。他們坐在輪椅上，用自己的雙手轉動椅輪，汗流浹背地賣力前行。我站在路旁，看他們一一從我面前川流而過，不禁為他們喝采。他們的精神令我敬畏，突然之間我覺得自己好渺小。當年，我不懂到底是什麼力量或動力，支撐他們遠道而來參加比賽。但此刻，在這年終的歡樂派對中，我突然了解，那是一種不向命運屈服的力量，他們想要突破的不就是自己嗎？

當我們取完餐點，手中拿盤食物，東張西望地想要尋找合適座位，卻只看到一張小方桌，但周邊沒有椅子，我們只得先把食物放上小桌。此刻，有位先生挪動幾張椅子讓給我們，並熱心地將椅子搬過來，請我們坐下。我看到他的腿部義肢已經完全融入他的身體，動作靈活輕巧。我腦中瞬間閃過一篇以前看過的文章，其中提到Paralympic Games這個詞，Paralympic Games是專為殘障者而設的國際奧林匹克運動會，中文有翻譯為「殘奧」，也有翻譯為「帕奧」。這篇文章講到「殘奧」一詞只強調運動員身體上的缺陷，卻沒有反應「Paralympic」這個字蘊含的「平行」和「對等」精神，忽略了這個字最重要的概念，是希望我們將身心障礙者視同如一般人，給予他們一個平等的空間，讓他們發揮潛能，不受外在限制，因此直接音譯為「帕奧」比較好。眼前這位先生的溫暖舉動讓我想到，對於身障者，我們的確要以「平行」和「對等」的眼光來對待。

2021年的歲末年終，因為疫情未完，人心依然騷動。美國各大城市處處可見集體搶劫的新聞報導，這些惡棍個個身強力壯、好手好腳，卻無惡不作。在義肢公司的年終派對上，我看到的是一群身體殘缺、內心剛健的勇者。

這些勇者們，從肢體受傷後，開始歷經無數次的手術治療、修復，然後經過不斷地復健，再穿戴上義肢不停地練習，才能重新面對社會。這是一段漫長且內心備受煎熬的歷程，但是他們都堅強地站起來，走出去。

能與這群勇士 們一起過新年，是何等榮幸！（寄自內華達州）