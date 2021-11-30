在人聲的最高點–—紀念葛貝洛娃

有「花腔女皇」和「歐洲夜鶯」美譽的艾迪塔．葛貝洛娃。（圖∕取自維基共享資源）

葛貝洛娃（Edita Gruberová）昨天過世了（2021年10月18日）。七十四歲。在超過五十年的演唱生涯裡，她把一整個抽屜塵封已久的美聲曲目翻倒在地，把那些沒人認得，沒人敢碰，沒人能想像的高音，high D，high E，high F，撿拾出來，拋上天空，成為最閃亮的星星。她一個人，重建了一個美聲世代。

我沒想到，此時九十歲的我，竟要去悼念她。整整四十年前，1981年8月，我在張繼高先生的《音樂與音響》月刊上寫了四千字的〈高處不勝寒〉介紹這一位從天上掉下來的花腔女高音。我想那大概是全世界第一篇有關她的中文報導。張先生將信將疑地問我，真有像你描述的那樣的聲音嗎？他想像不出來。在這兩個月之前，我給《音樂與音響》的那一篇〈長夏之末——理查史特勞斯的「最後四首歌」〉讓張先生迷上了。所以他對我這音樂導遊還是頗為信服的。那時候，連她的唱片都找不著。我把從收音機轉播錄下的卡帶借給張先生，讓他徹底相信，人間是有這樣的聲音。直到1995年我的文集《弦外之弦》出版，收錄了這篇文字。大陸音樂界的朋友讀過後還紛紛寫信來：「能不能幫我找葛貝洛娃的唱片？」

1980年她在柏林歌劇 院唱《拉美莫的露琪雅》（Lucia di Lammermoor，董尼采第歌劇），整個歌劇界為之瘋狂。最權威的樂評人用盡了讚美之詞，甚至說「印象中的卡拉絲也有所不及。」沒有幾個樂評人能說這話，所以沒有人不信服：從柏林歌劇院前一次演出這歌劇已經過了二十五年。1955，米蘭史卡拉歌劇團客席，卡拉絲主唱。四分之一世紀過去，沒有人能唱。不，在她之前，比她年長二十歲的蘇沙蘭（Joan Sutherland）1959年在倫敦 柯芬園以此劇一舉成名。江山代有才人出，不過這種人才，一代也不見得出一個。一出來，就要領袖群倫幾十年。

我在1973年就在收音機裡聽到她的〈夜之后〉，記住了她的聲音，沒記住名字——那時她還剛開始成名。1978年第一次在維也納歌劇院聽她唱《唐巴斯瓜雷》（Don Pasquale）。那時我寫的是：「她在榻上攬鏡梳頭，把梳子一拋，聲音陡然滑上上加二線。簡直像魔術師伸手向空氣裡一招就來了，不需要絲毫努力。一到了這高度，她整個人就亮起來了，那聲音像擺脫了重力，玲瓏百轉，簡直不會落下來。聽的人像被牽著到未知的國度裡走了一遭。睜開眼來，酒猶未清，底下的盛筵也變得無味了。只希望瑣碎的宣敘調快快過去。只希望她的花腔一直唱下去總不要完。她簡直是樂劇理想的敗壞者啊。胸懷大志的批評家在那一連串高音之後也失魂落魄的拍紅了手掌。忘了華格納巨大的身影，剩下她的聲音在無塵的天幕上盤旋。」

然後，我聽到了她的露琪雅。洞房之夜，殺了她不愛的新郎，發瘋的那一幕。那是美聲歌劇的極致了。人生難得的絕美經驗：

「煙雲般浮著的是她的聲音，在沒有人跡的高處。就要散去了散去了，她再也抓不住。舞台上人群靜止。眾樂無聲。誰也不敢驚擾。只有一枝笛進來，懦怯地嘗試去扶住那聲音，花瓣一樣的聲音。猶鮮嫩水澤的，卻已經從枝頭斷開，就要落下。不甘而無奈，在樹梢與地面間作最後的徘徊。沉下去又起來，沉下去沉下去又颺起來。笛聲比著人聲，一個音階一個音階吹著。一樣的長短一樣的強弱一樣的音色，像張愛玲的詩：『落葉和它的愛』。在某一剎那兩者完全融在一起，那花瓣在某一角度的光線中突然完全透明了，映現出細緻的脈絡。」

然後，只要有她的演出，只要我在維也納，再困難也要弄到一張票去聽。真是困難，因為，不只歌劇迷都在搶她的票。她一生唱過露琪雅九十場。我聽過十幾場。跨越幾十年。她漸漸成為了花腔女高音的祖師奶奶。我2016年聽她演唱《羅伯特德威魯》（Robert Devereux）裡的女王。觀眾仍然如癡如狂。平心而論，她已經不復當年。幾十年的功力讓她維持著完美。還是少了年輕時的豐腴潤澤。但已經太了不起了。誰還能在近七十歲時唱出這樣的高音？觀眾們的掌聲，給的不只是眼前的她，也是她代表的記憶。

1970年她在維也納歌劇院演唱了《魔笛》裡的〈夜之后〉。1971年她脫離當時的捷克斯洛伐克投奔西方。其實她的父親是德國 人，母親是匈牙利人。困苦的童年裡歌唱是唯一的逃避。1974年，她在卡拉揚的薩爾茲堡音樂節演唱了〈夜之后〉。已經是世界頂尖的花腔女高音。但這也不過是眾多頂尖歌手之一。她真正的使命要到1976年演出理查史特勞斯的《納克索斯島上的阿里雅德納》（Ariadne auf Naxos）才算到來。她為這個多少年沒有排過的戲——就因為這角色沒人能唱——苦練了兩三年。根本不指望有朝一日能演出。直到貝姆（Karl Böhm）被請回維也納歌劇院，聽到她的試唱，大喜過望，說：「好孩子，咱們一起來做這件事。」毫不誇張地說，是她賦予了這齣歌劇，這個角色的重生。然後歌劇院、指揮家紛紛為這樣一個聲音排演被遺忘多年的美聲歌劇，一夕之間都成為最熱門的節目。許多人來到歌劇院就為聽那傳說中的美聲。彷彿是來到侏羅紀公園裡看滅絕的恐龍復生。

美聲歌劇，曾經被華格納、威爾第、普契尼推擠下舞台。歌劇院要的是戲劇，要有深度，要有意義，要有戲劇性。不是美聲的炫技場。卡拉絲以一己之力復興了美聲歌劇，弔詭的是，她憑藉的不是完美的美聲技巧，而是一個偉大藝術家塑造的人物，創造的戲劇張力。後繼者如蘇薩蘭就常被（不公平地）批評空洞無味，雖然技巧無懈可擊。據說卡拉絲曾感嘆自己一手重建的美聲王國被蘇薩蘭拉回倒退了一百年。

葛貝洛娃屬於哪一種呢？四十年前，我就這樣問過：

「她的聲音正像人造的樂器。這一塊寶玉。誰也不知道該拿它來雕成什麼。她站在那兒，四面的掌聲，卻惶然不知往哪兒走。

她能躋身大師之列嗎？有人說她根本就是。有人說她永遠不能。到底她還年輕。隨著年月，那聲音也該會有滄桑有風韻。少一點『完美』，卻多一點別的。……或許她該早生一個世紀。從華格納以來，誰還敢說只要好聽的聲音！為什麼歌劇必須要偉大、沉重、深刻、艱澀？作曲家為一個理念一個故事寫歌劇，卻再也不會為發展一個美麗的聲音而寫。是作曲家為這樣的聲音作得太少，還是這樣的聲音能作的太少？然而為什麼一定要作什麼呢？像有一天在幽暗的林間，一隻濟慈的夜鶯激動地唱起來了。我們無法抗拒地呆立在那裡聽著。那裡面沒有意義沒有情操沒有掙扎，什麼都沒有，只有絕對的美——或者，我們不再敢說，什麼是絕對的美？」

四十年過去。她毫無疑問地成為了大師。老早超過了大師。「美聲皇后」、「美聲大祭司」，她建立了自己的，無人能及的曲目。2019在慕尼黑的告別演唱，觀眾起立鼓掌五十分鐘。樂評人談到她的豐富、深刻，深怕不小心讓她被誤認為只是炫技者。

而我，寧願覺得她代表的就是絕對的美。面對絕世美人，我們的傾慕毫無理由。而自以為找到些理由。絕對的美有無限的詮釋可能。從清澈的眸子看到乾淨的靈魂，光潔的面容看到無瑕的德行，眼波中有多少慧黠，微笑中有無窮深意。美，就夠了。

我在網上看著她1983年在慕尼黑的獨唱會。那年輕純真的臉，有些靦腆不自信，又因為聽眾熱情的掌聲而開心放心的微笑。從音響裡傳來的聲音不像是真實的，讓人懷疑經過了什麼操弄美化。但我知道，在歌劇院裡，就站在我們面前，就從一個真實的人身裡溢出來的聲音，比音響中動人百倍。

沈從文給張兆和的情書：「愛過一個正當最好年齡的人。」我幸運地在葛貝洛娃最好的年齡，遇見過那一隻夜鶯。也因此有了自己最美的經驗。而在四十年後，與當年的記憶對話。