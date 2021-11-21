「劉自然事件」發生二十一年後，位於北門的美國大使館 再次被憤怒的民眾包圍。

越戰的砲聲隆隆猶在耳際，中南半島接連赤化。1978年12月15日凌晨，時任中華民國總統的蔣經國，夜裡被突來求見的美國大使安克志從床上叫醒。當時距離美國總統卡特宣布與中共建交，只不過剩下幾個小時。

毫無預警地出手，讓所謂的盟友邦交那一刻撕去了包裝，露出國際現實的無情真相。全國上下被斷交這個噩訊震撼到心涼，大批示威民眾湧向北門，在大使館外靜坐抗議美國的背信忘義。

一幅幅激動悲憤的布條標語，一遍遍高唱〈龍的傳人〉，都已經挽不回國家一步步被邊緣化的命運。

美方派出副國務卿克里斯多福來台處理善後，於十二月二十七日抵達台北。在大使安克志的陪同下搭上座車，一出機場就碰到路上滿滿全都是抗議的民眾。

他們朝座車砸雞蛋，憤怒地叫囂，有人還跳上了車，砸毀了車窗。副國務卿遭碎玻璃割傷，大使的眼鏡也被打破。

我仍清楚記得，在當年電視新聞畫面上看到座車裡的克里斯多福，在面對層層包圍的抗議民眾時那一臉的驚恐。

回憶至此，似乎有點明白了，為什麼北門旁的大使館最後會被拆除。

對於雙方來說都是一頁羞辱，必須撕去不再被提醒。

兩度曾遭憤怒民眾包圍的大使館，暗藏其中還有多少的祕密，也只能隨之埋葬於砂石瓦礫下了。

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1989年的初夏，我抱著一個裝滿資料的牛皮紙袋，走進了位於信義路上的美國在台協會（AIT）。

收到了美國研究所的入學通知，其實當時內心仍是猶豫拉扯的。寫作出書剛小有成績，已經離開校園好幾年，本來出國念書已不在我的生涯選項中。

現在想要出國旅遊，可以說走就走，但直到我出國念書前，十六歲到三十歲的男性國民仍然受到出境的管制。想要暫離這座封閉的小島，看看外面的世界，留學成了當時不得不的途徑。

雖說那個年代，我們還相信著「男兒志在四方」這種口號，但真正推了我一把的，說來有點好笑，是當年美金的大幅貶值，我的存款兌換之後平白多出了一半。

後來常開玩笑說，要不是台灣 人這麼會賺美國人的錢，逼得美國出手干涉匯率以平衡貿易逆差，我哪有去美國念書的命。

與其說當年出國懷抱著美國夢，不如說我的「台灣夢」已在悄悄萌芽。

終於開放了，解嚴了，這個國家一切都在升級。科技經濟之外，我那時更夢想著文化升級勢在必行，台灣的文學戲劇還需要更廣大的視野與養分。

拿到了博士學位又教了幾年書，在九一一事件後我揮別了美國。

這一趟來去就像打通了我的任督，不僅瞭解了更多台灣過往未被公開的真相，也更深入美國社會探究了它們制度運作的本質。

（驀然回首，究竟是我過境了美國，還是美國人過境了我的人生？）

回國後任教於英美系，聽見從小就在美語安親班中長大的學生們，總愛彼此呼喚著「班潔明」、「芮貝卡」，還是「賽琳娜」……什麼的，像極了一群不食人間煙火的小貴族在開派對。

於是，每次開學第一堂課點完名後，我就先對他們把話明說：

「我不會用英文名字叫你們。學習外文不是訓練你們如何更像外國人，而是希望你們有能力閱讀外國的第一手資訊。要把自己看作是國家的外語人才，英語不是拿來吃喝玩樂時用的，懂嗎？」

那當下有的學生垂頭，有的臉上露出一副難以置信的表情直盯著我瞧。我猜，他們也許現在只愛吃蘋果派。真正的蘋果是什麼滋味，恐怕已經都形容不出來了。（下）