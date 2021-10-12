甘和栗路∕圖

猶有瓜葛的清晨將爸從睡夢的海底打撈

在六點的島嶼醒來，他先我們進入城市的節拍

牙刷與牙齒在問候，剃鬚刀和鬍子在戰鬥

爸像一台機器，吞完桌上每日固定毫升的牛奶

固定糖分的麵包，匆匆換鞋

把自己作為一輛車開了出去

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清點公文包裡的文件數

一個一個的數字，一天一天的生活

恆定如赤道的無風帶

路上某年齡段的碎嘴女人們湧入市場

喧囂的空間像劇烈抖動的蚊蠅腹部

某條線路的公車大概被多少雙腳站滿

空氣被擠壓如襯衣經過熨燙

爸都熟悉，就像熟悉我跟妹的零食

熟悉房間內所有的家具

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爸是混跡人潮的中年男人，有專屬的背影

仿若一頭微壯的水牛，在鐘錶驅趕下

趟進受監控的水域，吸氣，呼氣

在通往高樓積木頂部的電梯裡

爸端正衣領，擺弄髮型

鏡子是一個啞巴，看著一個傻瓜

爸步入一扇灰色的門，開始提線木偶的演出

思維被上級租用，脊背被椅子奴役

電腦屏幕像巨大機關槍口向他掃射

爸又呆滯如一頭久行的駱駝了

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夕陽憋紅臉，墜落一刻

或車馬，或牛羊，或駱駝，都要歸家

公車站在那，紅綠燈在那

U-bike在那，捷運 站在那

乏善可陳的夜晚和下半段生活也都在那

爸走出公司大廳，在玄關鏡子前突然驚愣：

「自己的臉是往他方去了嗎，四肢怎麼也像用著別人？」

這些唏噓只換來爸一條穩定的往返路線

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只有回到家開門一瞬間，爸才找到自己的臉

才在媽做的飯菜裡找到鼻子、嘴巴

才在我跟妹的笑聲裡找到耳朵

才在電視遙控器上找到手

才在沙發上找到屁股

才在浴室的鏡中看見了自己