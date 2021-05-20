2019年5月我們結束了十二天的東南歐旅遊，由土耳其伊斯坦堡國際機場搭機直飛美國華府 。一行同遊的四十餘位夥伴，終於要回家了。

在A3登機區有長長的隊伍。不大的登機區設有三個臨時安檢點，相隔不到十公尺，分別對所有旅客查看護照、機票及登機證。隊伍緩慢前進中，我與六、七位一同旅遊的夥伴排在一起，大夥以中文交談著，說些旅途中的趣事。突然隊伍中一位身材壯碩、高約一百八十五公分的黑人以英文對著我們挑釁著說：「你們怎麼會拿美國護照？」

大老黑就在我右前方，我立即回他：「我們為什麼不能拿美國護照？你怎麼也拿美國護照？」我瞄見他手中的護照。

「你們一定是雙重國籍。」

「我們為什麼不能有雙重國籍？」

「你們只是住在美國。」

「是的，我們就住在美國首都華府，像你一樣。」

我與他對答如流，大老黑口頭上占不到任何便宜，就閉了嘴。飛機上又見到了大老黑，他坐在第六排，離廁所最近的位置。我上廁所時跟他有照面，他對我很客氣呢，我就向他微笑以對。

返家後，我將此「歧視事件」與黑人同事分享。同事說，那大老黑就是無知。我也與兒子分享，他也立即跟我說了他的經驗。二十五歲的兒子在華府（Washington DC）上班，每天坐著捷運進出，途中常會遇見街頭遊民、無家可歸者，偶爾有遊民會對著他吼：「滾回你的國家去！」或是「你占了我的工作」。

兒子當然不去理會這些無理的遊民，穿鞋的沒必要跟赤腳的鬥嘴或比鞋子。兒子只是靜靜地走開，內心回著：「我在這裡出生，我每天都在我的國家。」「你無業遊民的工作，我是不會占據的。」如果遊民客氣地乞討，兒子或許會給他幾塊錢。

針對亞裔 偶爾會面對的「滾回你的國家去！」的吼叫，一位老友的回話值得一學：「我是美國印地安人，你才要滾回你的國家去。」

亞裔不是啞裔，何時該發聲？宜見機行事。（寄自維州）