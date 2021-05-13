普通曼薩尼塔的白花。（大邱．攝影）

去夏偶然在一份地方小報上看到一條消息，說是在東灣的地區公園内有一種很奇特的樹，名叫「曼薩尼塔」（Manzanita）。它有光滑扭曲的紅色樹幹，姿態優美，觸感冰涼。這是我第一次聽說有紅色樹幹的樹，自是大為好奇。

Manzanita源於西班牙文，意為蘋果 ，因其漿果很小，故又直譯為小蘋果。多生長在土壤貧瘠乾旱的地方。葉子含有特別的化學成分，美洲土著用它製成草藥，可治療毒橡樹引發的皮疹。將葉子嚼成泥狀，可敷治傷口並緩解疼痛。光是咀嚼葉子即可治療諸如抽筋和疼痛之類的胃病，若咀嚼並吞食則可治療腹瀉和重感冒。綠色漿果成熟後變紅，可生食也可大量採收加以儲存，曬乾磨成粗粉，可當成增稠劑或甜味劑來烹調食物，而以漿果製成的蘋果酒還有治療胃病和增進食慾的藥效。

我總覺得這紅色枝幹似曾相識，翻找舊照，終於在黑鑽石礦區保護區（Black Diamond Mines Regional Preserve）找到，只怪當時匆匆走過環狀步道 ，未曾留意也不知道路旁皆是曼薩尼塔樹。去年秋初舊地重遊，終於得見紅皮樹林的風采。

礦區海拔千餘呎，群巒起伏，環狀步道環繞其中一座砂岩小山頭，坡度不算太陡峭，山坡上混生著曼薩尼塔樹、松樹和少許雜樹。曼薩尼塔樹多為常綠灌木且種類繁多，但在此處只有兩種，一種是「普通曼薩尼塔」（Common Manzanita，以下簡稱為普曼），另一種是暗黑神山所獨有的瀕危物種「暗黑神山曼薩尼塔」（Mount Diablo Manzanita，以下簡稱為暗曼）。

普曼根部枝幹較粗大，且樹身高大如喬木，可高達十五呎；暗曼為木本灌木叢，身形較蓬鬆矮小，不過也可能高達十呎。二者最大的不同在於葉子，同為長矛狀卵形，長約吋許，只是普曼的蠟質綠葉兩側都生有氣孔，可最大程度地保持水分，而為減少陽光照射，葉子多是垂直而非平行於地面。暗曼的葉片為銀綠色，基部深裂沒有葉柄，而是直接緊貼在葉莖之上。

兩者的樹幹同為紅色，但因樹齡日照的不同而有橘紅、棗紅和紫紅之分，表皮光滑冰涼可謂冰肌玉骨。它不像一般樹木總保持著向上的站姿，每一棵樹都是隨著地形、地勢和風向的不同而扭曲盤旋，有的舞姿翩韆，有的醉態可掬，有的左右逢源，有的特立獨行，如人生百態。夾道而生的普曼，彼此勾肩搭背地穿越時光隧道，步向不可知的未來。困於林中的灰幹紅枝，彷彿既糾結於過去，亦執著於現在，白髮紅顏的矛盾，不言可喻。

有些樹幹上有著成行的捲曲小薄片，樣子很像木匠刨下的小小木花，非常新奇。原來在春末夏初，它和大多數木本植物一樣，舊樹皮會開始捲曲和緩慢脫落，再長出新樹皮。這脫皮的過程可持續至秋季。新生樹皮原為綠色，經陽光曝曬後，轉暗變色至橙紅之間，到了冬天便恢復飽滿光滑。

樹幹的紅色來自多種化合物，但主要是既有苦味又有毒性的丹寧酸，因此這紅色成了它的保護色，阻止了蟲鳥、真菌和寄生物的擾害。它的表皮薄而光滑，沒有一般樹皮粗厚，故我們的手能與它光滑的表面有更大面積的接觸，樹幹中的汁液遂能將我們散發的熱量很快吸走，自然會覺得觸手冰涼。

雖說是常綠植物，到了秋天，它的葉子一樣會變色。普曼雖只有鮮綠與橘紅二色，但對比分明，十分搶眼。暗曼的葉片重疊環生，狀如盛開的複瓣花朵，造型美麗，色彩豐富，即使枯葉也是五顏六色的，難怪是廣受歡迎的裝飾品。扁圓形生有白色細毛的果子，只有黃豆般大，多已乾萎呈暗紅色，但不難想像其珠圓玉潤的小蘋果風采。

其實紅色樹皮並非曼薩尼塔所專有。不久前曾在加州大學 植物園中遠遠看到一棵有著紅色枝幹的大樹，誤認為曼薩尼塔，卻是它的近親「太平洋馬德隆」（Pacific Madrone）。其樹高幹粗，橢圓厚葉長約五吋，較曼薩尼塔的葉子大了許多，兼以螺旋形排列在葉莖上更顯其粗大。棕色鱗片狀樹幹仍在脫皮中，而新生樹皮的顏色介於磚紅與土黃之間，同樣觸手冰涼。樹上結滿串串橘紅色的渾圓醬果，顆粒較小蘋果略大，但不像它緊密簇生而是成串懸垂，質地亦較粗糙結實，據說其味不佳，卻是鳥類的重要食物。

另一讓我混淆的紅皮樹是草莓樹（Strawberry Tree），它是一種廣受歡迎的觀賞植物，起源於地中海，因其紅色果實如草莓大小，通常被稱為草莓樹。其實它粗糙帶有凹凸不平小刺的外貌根本不像草莓，黃色果肉稠如果凍，亦不如草莓美味。它可為矮小的灌木或高大的喬木，附近公園內所見皆是根部粗大直立的大樹，枝幹上還殘留著大而捲曲的薄片，已完成脫皮的主幹則光滑平順，呈現粉紅色。蠟質葉片為前端略尖的橢圓形，邊緣有著細齒，顏色碧綠，紋理分明。一般花樹皆是春天開花秋天結果，而它卻能在秋天同時開花和結果。花莖和花柄皆長，懸垂成串，搖曳生姿。時值深秋，樹上滿是串串粉紅和白色的鐘形小花及顆顆黃紅醬果，如此的珠環翠繞，怕是只有「頭安金步搖，耳繫明月璫」差可比擬。

曼薩尼塔的花期是二月至四月，但唯恐錯過花開，二月伊始我便每周往礦區山上跑，看著它抽出奇亞籽大的花芽，長成芝蔴大的花苞，開出紅豆大的鐘形花。花莖和花柄都很短，不足以成串懸垂，即使二十幾多小花團聚成球，也不過一顆荔枝大。論及花色，暗曼多為淺粉紅，普曼則多為白色。

欣賞此花不能以尋常的賞花眼光去看，因為一路上此起彼落的花開花謝，不會有花滿山頭的時候，又因花朵實在太過細小，一眼望去只見滿樹白花花的星星點點，不覺其妙，只有一球一球單賞，方覺「楚腰纖細掌中輕」。一般通稱它的花形為鐘形，我倒覺得它像甕口朝下的甕形，不過它的甕口有著波浪似的小花邊，甕身渾圓柔和，沒有任何斧鑿痕跡。暗曼含苞待放時，面如桃花，盛開後，紅暈漸淡；普曼膚如凝脂，始終白玉無瑕，恰似桃紅李白各擅勝場。

一直以為只有人類膚色才有黃白黑紅之分，萬萬沒有想到植物樹皮顏色比人類膚色還要多。這紅皮樹應遠不止我所見過的這三種，卻已讓我驚豔不已。尤其是曼薩尼塔，終其一生都在向砂岩爭地和強風抗爭，彎曲但不屈，掙扎卻頑強，即使枯乾而死，也是一身縞素而絕不倒地，誠如泰戈爾的詩句：「生如夏花之絢爛，不凋不敗，妖冶如火；死如秋葉之靜美，不盛不亂，姿態如煙」。（寄自加州）