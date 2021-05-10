父親總打呼，而且是轟天雷等級，那巨大的聲響彷彿要炸開門板，把周圍炸成碎片。她小時候就覺得屋子裡好像停著一輛即將報廢的偉士牌機車，黑暗中，掙扎著發出打檔聲，「更更更更」、「更更更更」，偶爾像是卡住了，動也不動，她也跟著屏息，直到那聲音鬆開為止。

父親自己認定，一切都要怪那塊巨大的鼻息肉，沒事擋在他的人生前頭，害他多半時候只能張嘴呼吸，口乾舌燥；他總說切除了也會很快復發，意思是打算這樣橫著，橫一輩子。

為此她母親長年失眠 ，如同睡在一座工地裡，無比喧囂。而且人家明明已經告示「施工危險，請勿靠近」，但母親依然靠那麼近，聽一個男人吞吐半生辛勞。很長一段時間，母親幾乎是帶著枕頭流浪，這裡睡一晚，那裡借宿一天。其實她耳朵不累，但心好睏好睏。後來母親迷戀上極簡、極靜的生活，什麼多餘的裝飾都不要，只要能聽見自己誦念《心經》就好。

據說有些女性把丈夫的鼾聲當作鐵軌，一路搖搖晃晃，方能抵達夢鄉。聽起來頗為浪漫。或許父親的打呼聲也曾恰如其分，就像她丈夫現在這樣。丈夫還年輕，吐不出什麼憂傷的氣息，只會散發出牙膏的薄荷味兒，頂多磨磨牙，偶爾從胸口發出一點呼嚕聲。她覺得他像隻大胖貓，溫暖又可愛。

但她依然失眠了，和母親一樣，夜夜盯著天花板，盯著從窗外流淌進來的月光，每個角落都很安靜，唯有枕邊那點夢囈聲；而圓臉、嘴角往上的丈夫，在夜色掩映下，變成了《愛麗絲夢遊仙境》那隻詭異又睿智的柴郡貓，彷彿在嘲笑她夜不成眠。想起從前談戀愛時，她像迷路的小女孩那樣問：「我該去哪裡？」彼時還是戀人的他，煽情地回答：「來我心裡。」

她竟有點生氣，丈夫明明說過他愛她，如今卻逕自拋下她就睡了，而且有自己的夢境，無論如何她都進不去。於是她豎起耳朵，開始監聽他的內心祕密，猜想他會叫出誰的名字。然而他的嘴裡含糊不清。男人就喜歡打迷糊仗，像周芷若問張無忌到底愛誰，張故作煩惱地答：「自始至終，我徬徨難決。」答了跟沒答一樣。

她決定弄醒枕邊人，說好了貧窮與疾病都不能把他們分開，何況只是失眠？要是如此輕易，這婚姻不要也罷。正準備出招時，忽然聽見丈夫迷迷糊糊地喊她，且語帶撒嬌。她原本快捏碎的拳頭瞬間化開，她抱住他，像擁抱一個半大的、汗溼的孩子，並讚許地對他說了聲：「乖。」