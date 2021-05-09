倩華∕圖

離家十年後的那個秋天，我回來了。在那秋雨綿綿的日子裡，我總是夜半驚醒，難以入睡。窗外，夜雨淅瀝，打在院子裡幾棵深秋的樹木上，打在爬滿圍牆的南瓜和豆莢葉子上，沙沙地響。夜涼甚濃，牆腳下的秋蟲聲已很稀疏，斷斷續續呻吟般唧唧著。透過古樸的木格窗櫺，隱約看見窗外幾條模糊的樹枝黑影在夜空中輕輕搖曳著……。

多少回，在異鄉，在漂泊的孤旅中，閉上眼，故鄉的親人、山山水水、一草一木，無不栩栩如生地浮現在眼前；多少回，夢想著有朝一日撲進故鄉的懷抱，傾聽親人的歡聲笑語，去山崗、去河畔、去那熟悉的地方，尋覓往昔的足跡。現在，漂泊的浪子終於回來了，回到自己朝思暮想的家了，可我的心卻異常沉重。

母親病了，病入膏肓。近兩年母親身體還好，唯右肩常常疼痛，以為是肩周炎，沒什麼大礙，誰知最後竟查出是肺癌，已是晚期。短短幾周裡，母親就被病魔折磨得形銷骨立，氣息奄奄。

此刻正是秋收時節，人們起早貪黑，在田地裡忙碌著收稼耕耘播種，時常連飯都顧不上吃。然而，半個月來，鄉親們在繁忙的勞動間隙裡，也要抽空來我家裡看望一下母親，坐在母親的病床前說些安慰的話。鄉親們都知道母親的病情，但都不在父母面前提起，他們坐在床頭握住母親瘦削的手說：

「吃五穀雜糧的，誰沒有個頭疼發熱？什麼都不要想，安心養病吧。病來如山倒，病去如抽絲，心裡不要著急，慢慢就好了……」

母親越來越瘦，但精神還好，說話聽視和健康人一樣。只是右肩異常疼痛，疼起來時母親面色蒼白，難以忍受。既是絕症，無法根除，吃藥打針都是暫時止疼而已。這些藥大都刺激胃，隨著藥量增大，母親越來越不能進食了。她什麼都不想吃，勉強吃點食物，便要嘔吐。偶爾她想吃點什麼，親人們便想辦法買來，可不論是什麼，母親只吃一口兩口便放下了。

東鄰五大爺是個老中醫，八十多歲的高齡，身體還很硬朗。他家裡開著個小小的中藥鋪，十里八村的人若有頭疼發熱或疑難雜症的，都上五大爺家求醫。他隔兩天便到我家裡坐坐，看看母親的病情，給母親號脈，然後回去抓幾劑中藥讓給母親煎熬。給他錢時，他一口回絕：「鄉里鄉親，都是自己一家子的，拿啥錢哩！把藥拿回去，早晚熬兩次。把錢收起來……」

一次，他給母親號過脈，說：「你娘現在內熱太旺，食物咽不下去，所以吃點東西就吐，得吃一些涼藥。咱村西頭那口老井裡以前有鳳尾草，現在不知還有沒有？鳳尾草只有在深井四周的石縫裡才生長，拿出來見太陽就枯死，這種草大涼。找點鳳尾草，放在水裡熬，讓你娘喝點看看……」

村民共用的那口老井，在村子西頭，臨著一座小石橋，四周是茂密的楊樹林。十多年前，整個村子吃水都用扁擔去那口井裡挑水；井口用石板圍成方形，井深數丈，家家戶戶都有一條長長的井繩。每天早晨，天濛濛亮，人們便擔著水桶，提著井繩，走向老井，熹微晨光中，寂靜的鄉村裡不時響起人們擔水走過的急促腳步聲；深秋落葉飄黃，石井四周鋪滿厚厚的落葉，踩著落葉去擔水，在涼爽的秋晨讓人覺得格外愜意；農忙時節，人們從田裡勞作歸來，來到井旁，用長長的井繩汲出一桶甘冽的井水，痛快地一氣飲下，然後坐在樹蔭下的石板上，享受著那宜人的清涼，嘮嗑著莊稼的長勢和一些家長里短……多麼親切的回憶！今天這口井仍在，可村子裡用上了自來水，沒人再來挑水了，井口已經荒蕪。我踩著布滿青苔的石塊小心下到井裡，終於在石縫中找到了鳳尾草。

母親喝過鳳尾草熬過的水後，果然能多吃一點，也不再嘔吐。幾天之內，母親居然顯得胖了點。全家人都鬆了口氣，全村人也都鬆了口氣。人們再來看母親時說：「沒有治不好的病，有多少大醫院確診絕症的，最後用偏方治好了……」

五大爺也更有信心了，說：「我先把你娘調理得能吃飯，下一步就著手治她的病。」

村裡人都以為五大爺治好了母親的病，見面時會說些祝賀的話。然而，這只是迴光返照。幾天後，母親突然病情加重，日夜躺在床上，連攙扶著坐一會兒都支持不住。相貌也變化極大，眼看著一天比一天瘦弱。大哥忙裡忙外，四處求醫；兩個姊姊日夜守在病床前，為母親餵藥餵水，端屎端尿。

這時的母親已神智不清，別人來探望，她也辨認不出。她已無法進食，每天只能喝一點兒葡萄糖水來維持生命。然後她開始說胡話，有時會叫著一些早已死去的人的名字。這時的母親已經被病魔折磨得麻木了，她似乎已感覺不到清醒時那種撕心裂肺的疼痛。然而，這時的母親還是牽掛著我，稍微清醒的時候，她便讓姊姊打開衣櫃，取出我離家時留下的衣服，她為我存放了十多年，什麼顏色什麼質地放在衣櫃的什麼地方，她都記得清清楚楚的。這時的母親也放心不下父親，她用微弱的聲音告訴父親：「以後不能再照顧你了……」除了家人，這時的母親還是惦記著家中的羊、園中的菜、地裡的莊稼……。

母親此刻躺的這張床，這張鏤刻著古樸花紋結實厚重的木床，自我記事時起，它就安放在這裡，幾十年裡從沒有挪動過。兒時，寒冷的冬夜裡，母親哄我上床後，便坐在紡車前，熒熒燈光把她紡線的高大身影投射到牆上。我從不知道她是什麼時候放下手中的活兒，我總是望著牆上她高大的身影，聽著嚶嚶的紡車聲安然入眠。清晨，天剛濛濛亮，母親總是第一個起床，為一家人做早飯，黑暗裡傳來她穿衣的窸窣聲，我躺在溫暖的被窩裡，望著從窗口洩入的晨光漸漸把屋內照亮，望著床頭她張貼的那張吉祥的喜梅圖畫胡思亂想，直到她忙碌歸來，把我的棉襖棉褲暖熱後為我穿上。

此刻，母親躺在這張床上，躺在我兒時溫暖的記憶裡，她呆滯的目光注視著床頭牆壁上張貼的圖畫，一如兒時的我。去年她用圖畫裝飾牆壁時，無疑也在裝飾著對生活的希望。僅僅一年之隔，希望已破滅。這些凝聚著漫漫時光的圖畫，是否勾起了母親對漫長一生的回憶，讓她想起了那久遠的寒夜和清晨？

此刻，我守護在母親的床前，像當年她守護我一樣。可是，當年她懷著喜悅和希望，在守護著一個生命的成長；我今天卻懷著痛苦和絕望，守護著一個生命的終結。昏迷的沉睡中，她突然驚醒，吃力地抬起枯瘦的手搖動著，彷彿失足跌下懸崖時想拚命抓住什麼。她驚恐地叫著我的名字，要我趕快攙扶，說她就要摔倒。那是她的靈魂即將飄逝嗎？我禁不住潸然淚下，急忙緊握住她抬起的手，一遍遍呼喚著。然而，縱使以生命為代價，也不能將一絲活力注入她被病魔折磨得奄奄一息的體內，也不能為她減輕一點臨終前的痛苦，只能眼睜睜看著她眼中的生命殘焰在逐漸黯淡、熄滅……

母親還是走了。臨走前，間或昏迷的神智異常清醒，對身邊發生的事情知道得清清楚楚，只是無法說話。她不願離去呀，在這個世上她還有太多的牽掛！她一直在等待，等待著病情好轉，以便讓自己再度支撐起這個她支撐了一輩子的家。她給這個家帶來了生命和生機，這個家就是她的生命，她就是這個家的靈魂，她至死也放心不下。母親彌留之際的最後一個願望，就是想到院子裡再看一看，看看自己親手栽種的果樹、看看自己餵養的雞和羊、看看熟悉的小院中的一切。

母親走時很安靜。那天上午，有兩個鄉親來看望，她們坐在母親的床前，輕輕呼喚，已經兩天無法說話的母親竟然回應了，那一聲應答清晰而響亮，與瘦削的病容極不相稱，讓身邊的人都吃了一驚。她倆走時，還俯下身子對母親說了一些安慰的話。母親靜靜地聽著。親人們把她倆送出大門，回來時便發現母親也隨著她倆離去了。她神色安詳，就像平時入睡了一樣。