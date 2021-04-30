我自己遇過很誇張的誤診。我因病必須每年追蹤健檢，有一年，手術過的部位出現腫塊，醫生的判斷是：「沒有任何可疑之處。」當時儘管心中起疑，但也就相信她了。一年後回診，腫塊長大了，我問醫生：「如果沒有可疑之處，那麼這是什麼？脂肪瘤嗎？」醫生想了一下說：「脂肪瘤應該沒這麼硬，的確是有點可疑。」於是才安排進一步的檢查，結果是惡性的。我永遠記得她對我宣布結果的那種汗顏的表情，而我當時竟什麼話也說不出口，只是深深地嘆了一口氣。

人的誤診都可以如此，不難想像，貓的誤診會有多嚴重了。

我遇過最讓人傷心的誤診，發生在豆比身上。起初是發現牠有口炎症狀，而且頸部、背部和喉嚨都有傷口，因為牠不親人，費了好大工夫才捕抓送醫，鎮定後醫生判斷沒有口炎，只是蛀牙而已，於是敲掉了一兩顆蛀牙就帶回了。過一段時間之後，症狀更嚴重了，好不容易又逮捕就醫，醫生重複同樣的醫療，就要我帶回，但我覺得不對，要求驗血，才發現已貧血到需要輸血的地步了！

帶到別家醫院，輸血後再次檢查口腔，醫生發現口腔深處有白色的物體，看了好久終於發現：竟然是裸露出來的牙槽骨！接著在那家醫院住了好長一段時間，但每次好轉之後又不斷地發燒，做盡各種檢查仍找不出原因，直到我再次轉診，新的醫生終於發現牠的喉嚨有一個很深的傷口，應該是狗咬的，這也就是牠高燒不退的原因了。然而拖延了這麼久，一切已無法挽回……

在豆比的慘痛經驗之後，我當然不再去那些醫院了，並且開始回想過去的醫療經驗，似乎也有不少可疑之處。我想起狂犬病肆虐那一年，所有飼主都急著為貓狗打疫苗 ，然而金沙當時因為口炎正在服藥，症狀很嚴重，我問醫生這情況可以打疫苗嗎？醫生說可以，儘管我也有點懷疑，但又覺得醫生說的應該不會錯吧？就相信了他，更糟的是，還一次打了狂犬和三合一疫苗！過後不久，金沙出現各種奇怪症狀，即使盡全力醫療，仍在半年後過世了。

其他的誤診還有很多：寶貝和繡繡結紮傷口感染，服藥後好長一段時間肝指數 過高。短尾結紮住院期間染上感冒，到朋友家休養後放回，但仍猝逝了。甜粿尿不出來，照過三次超音波，都顯示膀胱很乾淨，醫生判斷是心因性膀胱炎，僅需多喝水即可，然而換一家醫院重照超音波，卻發現膀胱裡面是滿滿的沙……

我一直是個不求甚解的懶人，儘管每次貓咪生病都會認真研讀血檢報告，事後卻都忘得一乾二淨。而我的生命觀又偏厭世，對自己的病習慣拖延就醫，對不親人的病貓有時也會選擇不積極醫療。然而這些慘痛的教訓卻讓我警醒：飼主和醫生的疏忽與懶惰，是足以殺死一隻貓的。死亡或許不算什麼，但因為人為的疏失而讓貓受到這麼多的痛苦，就是罪該萬死。尤其是豆比，牠是我生命中最痛的一頁。