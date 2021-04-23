那年我帶著兩個孩子到美國 亞城與正在讀碩士的先生相聚。一家四口的生活費全靠先生周末餐廳打工賺錢維持。先生租了一間黑人 區的公寓，廉價的租金可以減少許多生活壓力。

半年後我找到一個最低薪資的工作，每天搭公車上下班，遇到了搭同一班公車的麥爾綴。她是這棟黑人公寓唯一的一位白人住戶，我們是唯一的中國人住戶。她對我說：「我在這裡住了十五年，起先住戶都是白人，後來搬進來一戶黑人家庭，白人住戶像躲避瘟疫似地先後搬走了。黑人也是我們的同胞，為什麼要遠離他們呢？」

她說話的聲音透著一絲喑啞，有點像上了年紀的人。其實她才三十多歲，一頭金髮陪襯著白皙的皮膚，陽光投射下看得出臉面茸茸的細毛，開顏一笑，細毛散發出一股濃厚的溫暖。她在一家公司做秘書工作也做了十五年。「我喜歡在同一個地方工作，就像我住在同一個公寓就不想離開。」

出國前先生囑咐我熟讀《英語九百句型》，到了美國才知道那是紙上談兵，真到用時連加油站的對話我都聽不懂。我請求麥爾綴教我英文基本會話，她很爽快地答應了。每星期兩天晚上我到她的公寓上課。她的公寓布置得像她人一樣溫馨，黃色系列家具配著黃色窗簾，夏日清風吹動窗簾，微微擺動，像絲絲拂柳撩動人的心弦。

她是一位非常虔誠的基督徒，但是從來不主動跟我傳教。只在每次上完課我離開時跟我說一句：「我會為你們全家祈禱平安。」多年後我走過人生許多許多荊棘路，開始早晚向上帝祈禱平安。麥爾綴的那句話在我內心反覆醞釀，我的禱詞裡常摻進她喑啞的和聲。

先生碩士畢業找到工作，經濟有了改善，為了感謝麥爾綴教我會話的辛勞，常請她到餐廳去吃飯。到中餐廳時，她還停留在只會點甜酸雞和咕咾肉。後來慢慢教會她點魚香肉絲、芥蘭牛肉、魚香茄子……「原來中國菜有這麼多選擇，還有這麼好的味道呢。」她說。

我們搬離亞城到德州 西部一個小城定居。安定好一切，就接麥爾綴到小城來作客。歲月匆匆，白駒過隙，麥爾綴已是五十多歲的年紀，大概長期坐辦公桌沒足夠的運動，她竟然有些步履緩慢肩背微駝，看得我的眼眶一時潮潤起來。

我們帶她看小城空曠的平原，一望無際的棉花田，沒有工業污染的藍天白雲。「好高興你們選擇這樣安靜美麗的小城定居。」她開心地笑著說，微駝的肩頭舒展開了許多。

三年後麥爾綴第二次來我們家，告訴我她得了大腸癌，已經是末期。她安慰淚流滿面的我：「我的一生非常充實美滿而快樂，主耶穌照顧我一輩子，如今祂老人家要接我去天家與祂同住，是我的榮耀。」

麥爾綴已經去世許多年，但她的精神卻長伴我同在。她送我的那本聖經，我每晚睡前閱讀時，她的音容笑貌就在字裡行間，從來沒有離開過。（寄自德州）