達姆∕圖

每次讀到：「有些朋友，走著走著就散了……」的字句，腦海裡總會浮現雯的身影，心中霎時堵滿揉搓不去的思念。

高二那年，我轉學到古城，人生地不熟，暫時租住在一戶人家的小閣樓上。每天晨昏，我背負沉重的書包，扶著嘎吱作響的窄梯上下，初嘗寄人籬下的淒涼。學期中，認識了同為寄宿生的雯，兩人言談意氣相投，決定當室友。第一學期結束後，我們遍尋招租廣告，終於歡天喜地喬遷住在一起。

我們的租處位於大樓底層，是客廳旁騰出來分租的房間。房東 先生是一位慈祥的退休 律師，歩履已顯蹣跚；太太則幹練麻利，事無巨細全權包攬。租房堪稱寛敞，一個上下舖床加兩張書桌，居然還塞得進兩輛自行車。雯和我都很滿意，一掃背井離鄉的陰霾，我們攜手過起了同甘共苦的寄宿生涯。

回想起來，當時大專聯考在即，壓力必定很大，但或許因為兩人彼此作伴吧？檢視那段記憶，竟多是歡欣的片段。那時房東不負責膳食，我們必須從商家訂餐，每周有五天的晚餐由包飯公司送來便當。學生餐很便宜，品質草率，三不五時會發現菜裡有蟲。無奈間，我倆相互對視，聳聳肩，拿起筷子，照樣吃得津津有味。周末，我們就興致勃勃到處打牙祭。我來自保守的鄉間，家裡從不吃牛肉。現在可好了，如脫韁野馬般，我跟著雯遠征清真寺大啖牛肉水餃。偶爾，我們溫習功課直至華燈初上，十分疲累，也懂得犒賞自己，並肩跨上單車，飛快地馳向夜市，尋求美食的撫慰。

好玩的是，房東夫婦有個寶貝兒子同住，剛上大學，戴副眼鏡頗有點兒書卷氣。但他趾高氣揚的，偶爾和我們在走道擦身而過，從不正眼瞧人。我們見狀自然也就目不斜視疾步回房，待關起門，即忍不住捂著嘴俯仰悶笑。不久，又出現一位皮膚黝黑、挺拔帥氣的男孩，原來那是房東的大兒子，他在台北當兵，休假時返家。他可友善多了，願意代替房東太太為我們送來飯後水果，有時也寒暄兩句。幾個月後，他正式退伍，決定重考大學，他還正經八百地捧著書本前來向我倆「請益」。當時正值荳蔻年華的我們，原本被教科書壓得「也無風雨也無晴」，有了與那兩兄弟的互動，日子便有了美麗的小波瀾，也成為多年後我們笑談的溫馨回憶。

驪歌響起，雯和我分別進入嚮往的大學，兩人依依不捨地結束了「同居」的歲月。幸好我們都在台北，假日時便互訪對方的校園和宿舍，我們依然是彼此生命中不可或缺的摯友。大學四年時光倏忽而過，畢業後，雯順利考入一家國營企業服務，有了個金飯碗；而我則隨著留學熱潮來到美國，拿學位、進職場、然後成為人妻、人母。從此我倆相隔千里，只能以魚雁相互慰藉了。

記得我第一次回台灣 ，便迫不及待去雯的公司找她。兩人見面又叫又笑地擁抱在一起，簡直如隔世相逢啊！她馬上請了假，先帶我去吃牛肉麵，然後逛街、大採購。談到她的婚嫁時，她白眼一翻：「上哪兒找啊？」沒想到，半年後她就寄來了喜箋，照片上一對新人笑靨如花，看來很登對。我去信祝賀，衷心為她高興。

光陰荏苒，雯和我一直保持著聯繫，我倆也都因兼顧家庭、事業而「蠟燭兩頭燒」。期間我多次回台灣，一定會去公司找她。她總是很貼心地先買好我喜歡的土產，讓我攜回。

有一年，我們又約了見面。咖啡館裡，雯顯得心事重重。詢問她，才說起她剛上高中的女兒總是桀驁不馴，還迷上了網路交友。我本能地問：「她爸爸的想法呢？」雯忽然嘆口氣，輕輕地搖搖頭。半晌，像終於下定決心，開始敘述起自己婚後的種種妥協。原來她結縭近二十年的丈夫，是個名副其實的「甩手掌櫃」，家事一概不管也就罷了，竟連家中開銷都從不分擔。結婚了，卻仍然過著單身貴族的悠閒生活，每天下了班就只管去健身房鍛鍊，對接送小孩也全然不顧。我聞之十分震驚。問她，如此辛苦，沒考慮過離婚嗎？她說，當然！卻總因顧慮離婚後法院會將小孩的監護權判給男方而作罷。我聞之不禁無言，為雯心疼不已。

六年前。我因母親跌傷，臨時匆匆返台。假期快完了，才給雯去電。她聽說我獨自返台，馬上說：「那，我們去度假村玩吧！我已決定下個月退休，就算陪我慶祝吧！再當一次室友。」

第二天，她開車來接我，我們一路南下，抵達時已過午。那度假村景觀秀麗、意境優美。雯訂的是湖上小木屋，更是恬靜宜人，屋內擺設尤其雅致。兩人將簡單行李一扔，就先去坐船遊湖。等用過晚餐回屋，已是滿天星斗、蟲聲唧唧了。我們移到小院子，斜倚著欄杆，傾聽湖水輕柔地盪漾。只聽雯平靜地說：「等我退休後，就離婚。」我轉身看她，星光下依稀看到她眼角的一抹晶瑩。

隔天清晨，我們去林間漫步後即踏上歸程。分手時，兩人相擁道別，雯深深地望著我說：「要保重！」

沒想到，從此之後，雯就從我的世界中全然消失。電郵、手機全都音訊杳然。我多方打聽消息，亦如石沉大海。雖說「生命，就是個不斷告別的過程」，但我卻始終無法釋懷雯選擇神隱的決定，更無法化解那堵滿我心頭的百般思念。

斯時斯情，只要閉起眼，時光便回到多年前的古城——華燈初上時，雯和我並肩跨上單車，飛快地奔馳。那快速旋轉的車輪彷彿描摹出一圈圈的流金歲月，無聲地奔向不可知的未來。（寄自德州）