楊絳寫字，錢鍾書圈點。（紀紅．圖片提供）

2013年7月，楊絳先生曾為《槐聚詩存》寫過一篇前言，說到他們夫婦寫毛筆字的故事，極有趣，不長，照錄如下：

錢鍾書每日習字一紙，不問何人何體，皆摹仿神速，予曾請教鍾書如何執筆。鍾書細思一過曰：「爾不問，我尚能寫字，經爾此問，我並寫字亦不能矣。」予笑鍾書如笑話中之百腳。有人問：「百腳爬行時先用右腳抑先用左腳？」百腳對曰：「爾不問，我行動自如，經爾此問，我並爬行亦不能矣。」

鍾書曾責我曰：「爾聰明靈活，何作字乃若此之笨滯。」予曰：「字如其人，我固笨實之徒也。我學『蘭亭』，作字應圓，而我作字卻方，學褚遂良應方，而我作字卻圓，我固笨滯之徒也。常言曰：『十個指頭有長短』，習字乃我短中之短，我亦無可奈何也。」

我抄《槐聚詩存》，筆筆呆滯，但求劃平豎直而已。設鍾書早知執筆之法，而有我之壽，其自寫之《詩存》可成為名家法帖。予不禁自嘆而重為鍾書惜也。

楊絳先生這麼說，當然是她謙虛。其實她寫字也是下過苦功夫的，她的毛筆字，端莊嚴謹，古雅寧靜，特別是寫大字，有自由發揮空間，更顯舒朗自在的美，並非常人可比。他們晚年，生活中最有情趣的事情之一，就是楊先生把每天的習字，請錢先生批閱。寫得好的字，錢先生用紅筆就在上面畫個紅圓圈，以示獎勵，後來錢先生還「發明」了用毛筆筆套，沾著印泥，為楊先生「頒獎」。有時晚輩朋友去看他們，楊先生還會拿出自己的作業給來訪者看，大家都說寫得好，紛紛索要留作紀念，我也得其中一幅，在此和讀者共享。

去年11月21日在錢先生誕辰110週年紀念日，人民文學出版社出版了《錢鍾書選唐詩》上下兩大冊。這是錢先生選定、楊先生手抄的唐詩選本。楊先生從1985年1月1日起到1991年6月19日止，用工整的小楷抄寫的唐詩讀本。錢先生題有「父選母抄，圓圓留念」八字，它飽含著父母深切的愛，而錢瑗卻不幸早逝，這個選本最後成惠澤天下的精神財富。書中附有多幅楊先生的手跡，單看她那一筆不苟的字跡，就不能不令人感動。

楊先生九十三歲時，曾為我的書房題字「唐風堂」三個大字，每個字有20公分見方，每天看到她的題字，我就覺得楊先生還在人世間，時時關愛、鼓勵著我們後輩。

（紀紅，記者，攝影師，曾任北京《中國文化報》編輯，現定居溫哥華）