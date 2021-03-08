日子不知怎樣流走的，瀰漫全世界的新冠疫情 已經持續一年了。

前兩天大雪過後，白雪覆蓋了大大小小的街道，一如往常，大家開始陸續清掃自家旁邊人行道及車道上的積雪。

鄰居的一位年輕媽媽，把鏟來的雪一點點又堆積在門前的樓梯上，壘成了一個雪做的斜坡。她四歲的兒子開心地拿著滑板，在寒風中笑臉通紅，歡欣雀躍地上上下下體會著滑雪的快樂。

「這真是個好主意！」我向鄰居豎起了大拇指。

「我們只能盡力做一些我們可以做的事情。」她拿著鐵鍁，笑容在雪景裡無比燦爛。

居家令後，基本上沒有什麼地方可以去，這位媽媽因地制宜地為孩子製造點娛樂，希望小朋友長大後還能記住這個特別的冬天。

想想去年武漢 封城的日子裡，中國 的網民們做的那些居家搞笑視頻：頭頂著塑膠桶、身披著被單、在客廳裡玩舞獅；手握著鍋鏟及和面盆、在小院裡打羽毛球；就是下樓倒個垃圾，也趁機在空無一人的小路上練一段中國武術裡的長矛和大刀，然後再做大義凜然的模樣揚長而去……詼諧中充滿了令人忍俊不禁的創意。

大家用幽默抵禦著隔離期間的孤寂和苦悶，和這位媽媽一樣，在生活突如其來的壓力中，用智慧給周圍的人們帶來絲絲的暖意和力量。

今日街道上的行人並不多，大多戴著口罩。行走在路上，我感覺彷彿回到了小時候。在中國北方的嚴冬裡，常見人們穿著棉大衣，戴著口罩和帽子禦寒。如今在西方國家也出現了相似的一幕，不禁讓人莞爾：世界大同應該不遠了吧。

回想去年三月間，住在西人社區的我，為了防疫，常常戴口罩出門，遭人側目是免不了的。一個戴著口罩的人，在西方社會裡似乎就意味著患有什麼疾病，大家自然地和我保持著兩米的社交距離。那時候，美國衛生部的大眾宣傳還是：口罩並不能減少病毒的傳播，應該把它留給更需要的醫護人員。

後來，戴口罩的人越來越多，如果哪天我忘記戴口罩出門，那些嚴嚴實實戴著口罩的路人，眼神中便充滿著警戒，並和我保持著兩米的距離。

想起從疫情初期，一些商場不讓戴口罩的顧客進門購物，到後來政府強制規定：不戴口罩就不能進入商場。這種截然相反的戲劇性變化，便是隨著時間與認知的不同，人們產生的觀念上的轉變。

認識一種新事物，開始時難免會有一些不解和誤區，在一步步的探索中，人們才開始慢慢揭開它的神祕面紗。比如，疫情初期，由於恐慌，大家急切地盼望著發明某種新藥，能夠解決這一世界性的難題。在眾多不實的報導之後，新藥臨床試驗證明，迄今還沒有哪種百分之百的特效藥。

我在多倫多的醫院工作，醫院同仁剛開始很羨慕中國的醫護工作者能夠擁有密不透風、從頭覆蓋到腳的防護服。看著我們單薄的黃色大褂、普通口罩、面罩和手套，心中惴惴不安。時至今日，我還沒有看到加拿大醫院疫情爆發和防護裝備有任何關聯性的報導，同仁們也習慣了自己的裝備，打消了對既有防護不信任的心理。

就這樣，經歷著風風雨雨，日子在緊張忙碌裡，已經悄然一年過去。如今，春節已過，我想起了父親去年此時對我說的話：「我們一定能戰勝這場災難，待到山花爛漫時，必在叢中笑。」

那時，父親和姑姑、叔叔及其他親人們都困在武漢的老家，通過政府和民間的互助度過了最艱難的時刻。如今，武漢早已解封。而隨著春暖花開，隨著新冠疫苗的大範圍接種，我相信全世界也會有這麼一天：大家會帶著去年一年的難忘經歷，在山花再次爛漫時，再次在花叢中微笑。

（寄自加拿大）