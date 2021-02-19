去年三月至今，小孩宅居家中上網課已近一年。他們從最初不時詢問何時能跟同儕出遊，到現在無奈地接受現實，改為與同學在網路遊戲中共遊，成為瘟疫期間他們和朋友保持聯繫的方式、也是少數的娛樂之一。為了不讓孩子過度沉迷網路，我突發奇想，決定將「打麻將」納入家庭娛樂活動。

首先到亞馬遜 網站訂購一組麻將及牌尺。接著，跑了好幾家華人商店終於買到麻將專用桌。桌子四個角落設有飲料架，每個位子還有擺放籌碼的小抽屜。搬回家時，兩個沒見識過淵遠流長中華文化的小孩看得目瞪口呆，沒想到世上還有此等專為打牌設計的桌子，讓他們大開眼界。

萬事皆備，我把兩個不識幾個中文字的小孩叫來，先將打牌的規則諸如什麼時候該「吃」、何時該「碰」、如何「胡牌」等等，中英夾雜地約略解說一遍。然後把麻將牌全數攤開，一一介紹各種花色。由於大部分都是圖案或數字倒也不難辨認，其餘的中文字「東、西、南、北、中、發、白、萬」也不難。兩個小孩懞懞懂懂地趕鴨子上架般上了牌桌，展開中華國粹初體驗。可想而知，笑話層出不窮，不是看錯牌「詐胡」，便是「吃」與「碰」傻傻分不清楚；一會兒說要「吃」，一會兒又反悔；一下翻牌手滑掉落地上，一下又忘記手上的牌是啥字；或是突然問：「那個有兩個M的是什麼？」遊戲終了，我看看他們的牌，說：「你差一張六筒就胡了啊，剛剛不是有人丟出來？」「是嗎？這樣就可以胡了喔？」

雖然狀況百出，不過整體來說還差強人意。沒想到疫情 之中，兩個ABC小孩開發出了打麻將的技能，兼且學習中文，鍛鍊口語能力，可說一舉數得。

去年這一年，雖然媒體報導充斥令人沮喪的負面新聞，然而也讓我們更珍惜與家人相處的寶貴時光。從「宅居令」發布之後，我也定下了「家庭放風日」，每隔幾個星期帶著孩子走進大自然的懷抱，遠離世俗塵囂。當驅車來到海拔五千多英尺的高山上，頓時感覺自己彷彿已經離開地球表面，擺脫所有的脫序混亂。廣闊天地是一座巨碩的充電器，電力充盈之後，回歸凡塵，繼續過好每一天。面對諸多無常，各方面的標準都放寬鬆了，事情的重要順序改變，慾望減低，對生活中的小確幸更有感。開車出門到離家半個小時車程的餐館買一份可口的食物，便會有一種小學生期盼了好久的遠足那種雀躍的心情。

有韓國梭羅之稱的法頂禪師曾說，當快樂的邊際效益遞減，幸福的感動也會消失無蹤。捨，則能使內在發光，重新感受事事新鮮的當下。面對疾疫的威脅，我們開始省視人生的價值觀及重要事項的順序。或許這也是一場契機，沉澱生命中讓我們偏離路徑的雜蕪，放緩步伐，思忖著幸福的真諦並不在於擁有多少東西，而在於我們能從捨棄不必要的事物中獲得多少自由，用心發掘隱藏於生活中微小的快樂。（寄自加州 ）