那結滿小酸果的時光陵寢

我已不再流連垂悼

不信你可以問雨尤其史前的黃昏雨

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再獻一束山柳菊，我就走

誰都不要催我

請容我背影滂沱像原本來自雨

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我濕潤的靈魂瓶供在乾燥的肉體裡

舒適得可以不顧瓶口

那優美的窄。瓶身的彎曲是我適應你時

拋磨自己的弧線

但請你不要問火不要問它

是如何融鑄我

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你可以問我經常倚窗的玻璃霧

旋轉的夜燈之於黑色

那麼你就會知道，我已是你的一小片皮膚

冬衣褶邊的一道蜷曲的顏色

用手指繞起來的感覺

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像雪花之於壁爐，或街頭上

被風吹動的空酒瓶

那躑躅的，溫暖離散的

紙片與詞語

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我已經可以從你心臟縫隙

自由出入，與時間的白煙圈一起被呼出

我那麼快樂，你那麼美

不信你可以問街風

像問路一樣簡單而平安

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就讓我再獻一束姬百合

角隅的石頭裂縫

開出白花。周圍黑了，心靈的伏線閉合

你在央心，使空氣長出

嬰兒淡藍的薄翅——

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搧翕時，你的胸口會酥癢

不信你可以揉揉心

把你的感覺問泥濘，問藍澤問水鳥

問多情的山鬼問聊齋

或問你的夢

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不要問我，信了你也不要再找我

小米 與炊火都是我

我回不回答已經沒有所謂