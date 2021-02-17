不信，你可以問雨
那結滿小酸果的時光陵寢
我已不再流連垂悼
不信你可以問雨尤其史前的黃昏雨
●
再獻一束山柳菊，我就走
誰都不要催我
請容我背影滂沱像原本來自雨
●
我濕潤的靈魂瓶供在乾燥的肉體裡
舒適得可以不顧瓶口
那優美的窄。瓶身的彎曲是我適應你時
拋磨自己的弧線
但請你不要問火不要問它
是如何融鑄我
●
你可以問我經常倚窗的玻璃霧
旋轉的夜燈之於黑色
那麼你就會知道，我已是你的一小片皮膚
冬衣褶邊的一道蜷曲的顏色
用手指繞起來的感覺
●
像雪花之於壁爐，或街頭上
被風吹動的空酒瓶
那躑躅的，溫暖離散的
紙片與詞語
●
我已經可以從你心臟縫隙
自由出入，與時間的白煙圈一起被呼出
我那麼快樂，你那麼美
不信你可以問街風
像問路一樣簡單而平安
●
就讓我再獻一束姬百合
角隅的石頭裂縫
開出白花。周圍黑了，心靈的伏線閉合
你在央心，使空氣長出
嬰兒淡藍的薄翅——
●
搧翕時，你的胸口會酥癢
不信你可以揉揉心
把你的感覺問泥濘，問藍澤問水鳥
問多情的山鬼問聊齋
或問你的夢
●
不要問我，信了你也不要再找我
小米與炊火都是我
我回不回答已經沒有所謂
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