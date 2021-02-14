葉懿瑩∕圖

上海人經常說「頭勢」。吃的食物很甜，就說「甜頭勢」。同樣的，覺得很苦可以說「苦頭勢」，很辣就是「辣頭勢」，還有「香頭勢」、「臭頭勢」、「好頭勢」、「壞頭勢」，等等。「頭勢」通常表示程度很高或某種厲害的狀態，和普通話詞語「勢頭」的意思有一點相似之處，但遠比後者用得廣泛。

何謂「吃頭勢」？不妨拿以上海為背景的電視劇《安家》來舉個例子。劇中有這樣一個場景：房店長一大早拎著兩杯豆漿和四個包子走進辦公室，坐下後她將吸管插入豆漿杯，兩杯豆漿都是一口氣喝完，緊接著四個大包子也被她三口兩口就吞下肚，同事們在一旁看得目瞪口呆，讓他們驚訝的是一個姑娘家的吃相和肚量，那麼多食物被她風捲殘雲般地消滅，此可謂「吃頭勢」。

民以食為天，生活中當然離不開吃，但這通常只是為了填飽肚子，能讓吃成為「頭勢」的，多半就是胡吃海喝。記得當年從黑龍江農場返城後，我們幾個曾經同甘共苦過的知青在閔行聚會。那時閔行區在上海還屬於偏遠地區，商業也不怎麼發達，我們是在一個鄉鎮小飯館吃的飯，把店裡菜譜上的菜叫了一個十之八九，擺了滿滿一桌子，當時也沒數有多少道菜，後來看拍的照片才知道我們一共點了十八道菜，另外喝掉兩瓶白酒，還有數不清的啤酒，乃至桌邊空啤酒瓶「林立」。這樣的「吃頭勢」就是圖一個痛快。

如今的上海，飯店酒樓、麵館點心鋪，多到難以計數，但似乎家家都生意興隆。別的不說，各大飯店每年的年夜飯都要提前好幾個月預訂才有座，有些人在飯店吃年夜飯的當晚，就將來年除夕晚飯的訂金給付了，讓其他人想搶先都沒門。至於上海人年夜飯的規格，無論在家還是去飯館吃，八冷盆八熱炒是標配，還得加上一個湯菜和幾道有鹹有甜的點心。結婚喜筵或者壽宴，桌上的盤碟也不會少於這個數。此處「吃頭勢」講的就是體面和排場。

上海電視台都市頻道有好幾檔節目每天介紹市內的餐館飯店，我看了幾個月也沒見有重複的內容。教人如何烹飪的節目也是五花八門，「瘋狂的冰箱」、「人氣美食」、「淘最上海」，光看這些美食節目的名稱，就能想像滬上吃貨對於美食的熱愛，應該幾近「瘋狂」。更有那遍布城市各個角落的網民食客，敲一下鍵盤，再配上幾幅他們拍的照片，就捧紅了一家又一家的飯店餐館。以前只聽說有「追星族」，而上海如今又生出了「追食族」，只要是網紅推薦的飲食店，距離再遠他們都要去「打卡」。

以前看過一篇報導，說有外籍人士想來上海開餐飲店，專程來上海考察。那天他站在南京東路商業街的人行立交橋上往下面看，只見到處都是攢動的人頭，於是馬上就做出了來上海開店的決定，因為他相信上海有這般「人頭勢」，他們的「吃頭勢」也一定非常強盛。上海人果然沒讓投資 者失望，他們讓洋餐飲店在上海賺得盆滿缽盈。

晚清文人徐珂曾這樣描繪上海：「滬多商肆，飲食各品，無不具備，求之至易。」這最後四個字正是形成上海人「吃頭勢」的關鍵，即想吃什麼，在這個海納百川的城市裡都能吃得到。據他觀察，上海人就喜歡去餐館，富人不用說了，「中人以下之人，茶館酒樓，無不有其蹤跡」，他還注意到，甚至滬上的乞丐都會去光顧一些普通的飯館麵店。上海歷來就是吃的天堂，其「吃頭勢」的形成也就順理成章了。

可能就是因為上海人太注重吃，讓一個「吃」字在滬語中幾乎成了無所不能的用語。只要是往肚子裡送的，通通用「吃」字做動詞，如吃飯、吃酒、吃水；香菸刁嘴裡，所以也說「吃香菸」；而費時叫「吃辰光」；開車遇到紅燈受阻，叫「吃紅燈」；事情辦不成叫「吃壁」；受到批評是「吃軋頭」；形容一個人很受歡迎，叫「吃價」；最有趣的是，男孩喜歡一個女孩稱為「吃伊（她）」，是愛到恨不能把人家吃下去嗎？

在上海，不僅「吃」這個字用途廣泛，而且很多常見的食物也被拿來表達各種各樣的含義：饅頭可以用來指膝蓋，叫作「腳饅頭」；油條可以用來批評有錯卻屢教不改的人，稱其為「老油條」；豆腐皮打成結叫百葉結，常被上海人拿來燒肉或煮湯， 而形容亂搞一氣或者搗亂，上海人就說「烏（亂）搞百葉結」。此外，有幾樣食物如果上海人請你「吃」，你就得小心了。「吃辣糊醬」，意為給你一點苦頭吃；「吃空心湯糰」，就是口惠而實不至，或者有承諾卻食言；用彎曲的中指和食指骨節處敲打別人頭部叫「吃毛栗子」，孩子不聽話或太頑皮，父母常常會這樣嚇唬他們。

上海人的「吃頭勢」，在生活中隨時隨地都能感受得到。（寄自印州）