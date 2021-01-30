科技令居家避疫樂無窮

倩華∕圖

「自由誠可貴，愛情價更高。若為生命故，兩者皆可拋。」而為了生命而拋棄自由和愛情的人，是「避疫居家」的人。正是：「多少疫情 多少淚，良辰美景去無回。居家甘苦無人問，避疫心思皆為誰？」

「保持社交距離 」是一種新的人生哲學。為什麼古聖先賢、諸子百家都沒有想到這一點呢？如果孔子曰：「君子保持社交距離。」世界上種種紛紛擾擾，必定大量減少。

近代科技發展不過是兩三百年來的事，電腦科技還不到一百年，網路科技才剛滿五十年。這次新冠疫情中，各種「居家科技平台」卻大放異彩，為人類文明建了奇功。

居家最重要的是心理建設，每人都必須瞭解居家的價值和意義，建立起完整「居家哲學」，才能「居之安」、「居之不疑」，居得健康快樂、心安理得。而科技建設也很重要，善用「居家科技」，才能「居於優勢」、「居於不敗之地」。

疫情期間，要記得「戴口罩」，因為「病從口入」。本來，人如想活得平安喜樂，嘴巴就先要管理好。如果「口不擇食」，首先會影響身材，其次會影響健康。從上次「非典」到這次「新冠」，人類付出了沉痛的代價。而「口不擇言」更加嚴重，因為「禍從口出」。散布謠言、鬥嘴甩鍋，都是很不道德的行為。別以為嘴巴上沒講，只是在群組裡貼文就沒關係，那樣傳播更廣，並且留下證據。

抗疫時也別忘了「勤洗手」，因為「凡手所觸，危機四伏」。零錢、門把、電梯按鈕、付款機按鍵，都可能有病菌潛伏。雙手萬能，比嘴巴還危險，更需要管理好。疫情期間，人人神經都很緊繃，經不起風吹草動，就馬上衝到街頭去惹禍。因此遇事心中必定要冷靜，切莫冒然「插手」和「動手」，更不能做引發事端的那隻「幕後黑手」。

當然更要謹守「社交距離」，別因一時衝動，而做出過度親密的舉動。因為「知人知面」卻不知其檢測結果，萬一呈陽性反應，就追悔莫及了。

社交過密，不僅有健康風險，對其他生活層面也影響深遠。古人說：「君子之交淡如水，小人之交甜如蜜。」此之謂也。雙方保持六呎左右距離，是合理的標準。在這個距離下病菌不會傳播，而言語舉動、應對進退，也不易失禮失據。如果藝人、政客都和別人保持六呎社交距離，哪裡會有緋聞八卦、蜚短流長呢？

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在這場「地球保衛戰」中，居家因有了各種「科技平台」作後盾，已形成堅強堡壘。在家中，人們「高築牆、廣積糧」，堅壁清野，作長期殊死抗戰。這次疫情如果發生在一百年前，各種「科技平台」尚未出現，居家無法順心應手，後果必不堪設想。

幸好千禧年後，人類e生活的基礎建設已到位。互聯網、物流網，如天羅地網般，疏而不漏，使e世界面目一新。有賴於此，人類文明乃能浴火重生、易筋換骨。人類並未被擊垮，時代巨輪依然向前滾動。

面對疫情時，社會中堅族群，e世代青少年們，處變不驚，臨危不亂，他們實施「居家上班、居家上學」。而原本雄心萬丈的一群新老族們，深感「識時務者為俊傑」，如今都韜光養晦，以待天時。如果閒極無聊，就整天趕群組、開視訊同學會。雖虛擲光陰，其中卻有深趣。至於飲食所需，也不必冒著生命危險去逛超級市場，可任選一個網購宅送平台，彈指之間一切搞定。

文藝界的朋友們，則撒開一張捕夢之網，在虛擬世界裡，探索魔幻寫實的生活。文友們原本就慣於「居家寫作」，如今更變本加厲，群組裡經常有人貼出「居家演講」公告，開放直播，客串網紅。

新冠疫情不但是「連環殺手」，且是「隨機殺手」，任何人都不能存僥倖之心，懷虛假安全感。當校園出現隨機殺手時，學童被訓練要「就地尋找掩蔽」。當疫情開始蔓延，當局也呼籲要「就地避疫」（Shelter in Place）。後來改為「居家避疫」（Stay at Home）。

居家避疫一旦成為常態，就衍生出一連串意外收穫。例如交通流量遽減、能源消耗下降、資源浪費減少、環境污染緩和、自然生態得以喘息。聽說有些海邊又見海鳥群聚，蔚為奇觀；甚至大街上都有野生動物出沒，令人又驚又喜。

傳說目前有一種「逃離大城市」的熱潮，人們嚮往的世外桃源，是確診率低的高山小鎮和湖濱小屋。反正居家上班不在乎遠近，何不趁此良機，擺脫大城市喧囂，享受清新空氣、幽雅步調和安全起居呢？

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居家工作的優點很多。上下班避開擁擠車流，午餐無須找停車位，不必關在斗室裡辦公，打私密電話不用擔心隔牆有耳。工作效率也會提升，優秀員工的貢獻清楚可見。而混水摸魚、濫竽充數之輩，立刻露出馬腳。居家上班無法三五成群竊竊私語，也無法耍寶、賣乖、搞怪。

居家上學也能坐收奇效，優良學生無須坐在教室裡，受限於課程進度。他們上網一小時能學到兩三倍的教材，很短時間內就能出類拔萃、脫穎而出。網上教學的效率，高低差異很大，有人開始擔心長此以往，學童智商差距會愈來愈大，產生一種「數位鴻溝」（Digital Divide）。

疫情期間，百業蕭條，唯一逆勢成長的，是提供居家e生活需求的數位科技平台。每一種平台都是一個「舞台」，表演者使出渾身解數，搶眼圈粉。風頭最健的是視訊會議 平台。它將電腦手機屏幕，切割成許多方格，每一方格裡坐著一個人。可用於上班、上學，也能演講、閒聊、唱歌。交響樂團能開「居家演奏會」，今年洛杉磯玫瑰花車大遊行也改為「居家大遊行」。

不過，歲月無情，鏡頭更無情。對「不上鏡頭」的人來說，視訊會議無疑是嚴厲挑戰。在視訊同學會上，哪幾位同學「留頭不留髮」，大家一目了然。粗心大意的人也要當心，鏡頭不會放過他們。比如有位南美洲知名政客在會議中突然起身，被發現他的西裝只穿了上半套；另有位電台主持人在視訊採訪時，鏡頭中見到他身後身材曼妙的太太只披一條浴巾半裸走過。

因此參加視訊會議前先要整肅儀容，並選擇恰當背景。手機程式也能提供虛擬背景人像。這種替身影像，最早稱為「阿凡達」（Avatar），是印度神話裡「分身」之意，電影《阿凡達》就引用此典故。參加視訊會議的人，如想隱藏身分，或對尊容缺乏信心，可請電影《阿凡達》裡的「納美人」代表出席。

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疫情期間，手機群組平台也深受歡迎。各種同學、同鄉、社區、專業、嗜好群組，如雨後春筍，遍地開花。

群組推文內容，層出不窮。「獨樂不如與眾同樂」，逢節日喜慶，理應道賀。有幽默小品，忍不住分享。學到人生哲理、醫藥常識，轉貼如行善。遇到旅遊美食、名曲佳片，好康來相報。

群組雖多，會員各不相同，但奇怪得很，「貼文」卻大同小異。主要原因是貼文不太講求「原創性」，「轉貼率」太高。貼文就像皮球，在十幾個群組裡踢來踢去，

群組成員相處，要有「尊重包容」的雅量。「友誼第一，意見第二」，別一言不合就唇槍舌戰，將「平台」當作「擂台」。應牢記一項原則：「看破不說破，將錯還就錯，得過暫且過，朋友總要做。」

疫情中最重要的ｅ生活平台，是網購宅送平台。它使生活必需品應有盡有、源源不絕，運送到家。網上也有人提供「虛擬購物車」，根據「購物單」，代客採購備齊，宅送到家。

「民以食為天」，點餐宅送，既享受美食，又幫商家度難關，為送貨人保工作，何樂而不為呢？

也有精打細算的網友，上窮碧落下黃泉地搜索比價、秒殺搶購。省錢事小，滿足購物樂趣事大。

但仍有「藝高膽大」的人，購物不求宅送，寧可挺而走險，深入龍潭虎穴，像中世紀武士一樣，全副武裝地英勇上街購物。「居家千日好，出門半朝難」，經過這次疫情，方知其真正涵義。

展望未來，除了研發疫苗、解藥，根除新冠疫情之外，要進一步運用人工智慧、無人技術，提升居家科技至更高層次，以防範日後更多的危機。（寄自加州）