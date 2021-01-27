義大利的非洲難民（下）

非洲塞內加爾的美麗小女孩。（李源．攝影）

最近五、六年，很多那些乘船來的非洲「難民」女人來婦幼保健站做妊娠檢查。由我幫她們做英語翻譯。這些年輕的女人一般都很愛打扮，戴著各色漂亮的假髮，有黑色、金色、紅色等，頭髮蓬鬆或編成很多小蛇般的辮子，把黑黑的厚唇塗得紅紅的。穿著也比較時尚，貼身的低領上衣包住那豐滿得幾乎要露出來的乳房。跟中國女人平坦的臀部相比，她們翹起的臀部簡直可以當成一個木板凳。她們不光是穿著炫亮，而且個個手拿智慧手機。總之，很難把她們與「難民」聯繫起來。這些「難民」沒有一點卑微感和害怕，反而看上去個個像落難的非洲部落公主。有一次我開玩笑地跟一個打扮漂亮的奈及利亞女人說：「看你穿得這麼漂亮，手持新智慧手機，我可能看上去比你更像個難民呢。」

她開心地笑了。

是呀，雖然是偷渡 的非法移民 ，但他們可以非常理直氣壯地生活在歐洲，因為歐洲的人道主義賦予他們權利（醫療保障和基本生活保障）。在義大利 ，應該是在所有歐盟國家吧，除了提供他們吃住（有時還安排在閒置的賓館裡），還給他們每人幾十歐的活動經費（女人們可能都拿去買化妝品了）。義大利政府也不能隨便把他們驅逐出境，況且，能把他們驅逐到什麼地方呢？大概所有的「難民」還巴不得義大利政府把他們驅逐到法國、德國、奧地利或瑞士等國，可是現在沒有一個國家願意接收這些可憐又可嫌的非洲人。

我瞭解和交談過的這些非洲男女，他們大多並非來自於極度貧困的村莊，通常是來自非洲的大小城市，來之前都有一定的工作，比如理髮的、美容的、打掃衛生的、甚至是教師等等。如果跟發達國家的人相比，他們肯定算是貧窮的；但如果你以為這些人冒死偷渡過來一定是在非洲吃了上頓沒下頓而面黑肌瘦的話，那就錯了。那種真正十分貧苦的非洲人根本不可能坐船偷渡到歐洲。我在衣索比亞、塞內加爾和幾內亞都見過那些極度貧困的人，他們的確食不果腹，餓到連出村莊的力氣都沒有，更不要說到歐洲來了。而在義大利的這些非洲「難民」，都是支付了上千美金（具體數字他們不願意跟我說）給利比亞和突尼斯等人口販賣組織才可以到歐洲的，所以，男的看上去都是身強力壯，而女的看上去都是豐滿肥腴。當然，每個人都有權利希望過更美好的生活，他們希望能在歐洲找到他們的夢想。

每次這種非洲難民孕婦過來做健康檢查時，社工人員會問她們有什麼特別的要求。

「我需要單獨一個房間。」因為她們原來都是住在難民收容營的。

「我們的伙食太差了，每天就是通心粉和麵食。」

雖然免費享受一切吃住，但她們還是有抱怨。該如何理解這些非洲人呢？有時真無法理解。

這些非洲難民如獲得六個月的居住證，他們就開始遊蕩於大小城市。他們沒有工作、不懂語言、沒有固定的住所，一般都住在教會和市政府的慈善機構，還時常會遭受一些義大利人歧視。我常問這些難民女人準備在義大利如何生存。她們輕鬆地告訴我想在理髮院美容院找個工作。好像所有偷渡過來的女人都有同樣職業技能和夢想，但如何找到這樣的工作？她們沒有一個人知道。她們目前知道的是如何把自己打扮得漂亮，給自己的手做美甲。其實，我知道她們很多人最終的工作就是到街上做妓女。歐洲能夠給她們什麼，我不知道。

在S小鎮，一個才二十多歲的塞內加爾女人，黑得好像在中國墨水缸中長久浸泡過，她腰身的脂肪如大海的波浪一樣摺疊起伏，站在我面前就如同一頭黑色大象般。她才二十三歲，在我認識她的幾年裡，她的肚子總是鼓鼓的，簡直就是一個嬰兒製造廠，她已經生了四個孩子，反正這裡生孩子是完全免費，而且父親還可以得到孩子的補助金。她的孩子的父親在塞內加爾還有一個家庭，塞國內有很多穆斯林，容許一夫多妻，現在塞國很多人一夫一妻是因為沒有辦法養得起。而她在這裡工作的丈夫，不僅要養活這裡的妻兒，還要養活在塞國的妻兒及家人。我的智商無法理解他們是如何生活的，哪來的錢養活那麼多的人？他們到底吃的什麼？用的什麼？看她長得那麼胖，肯定是胃裡的食物讓她長胖而不是免費的空氣。我只知道他們跟我們呼吸一樣的空氣，享受同樣的太陽。而很多有房子有工作的義大利人，只有一個孩子或沒有孩子，還整天焦慮自己的錢不夠。看來「貧或富」的觀念都是我們自己主觀認定的。即使你有幾大套別墅，你也可以覺得自己是窮人（因為你說保養別墅也需要很多錢），而很多移民連個瓦片都沒有卻仍高興滿足，覺得自己過得還不錯。

再回頭來談皮特，他來義大利十年了，一直堅持在教堂門前討錢的「工作」。儘管他懂義大利語又身強力壯，那壯實的身體顯示出他有攝入足夠的營養，可是他總說找不到工作。來教堂祈禱的一些老信徒偶爾會叫他打掃和整理一下花園，那也是做一天和尚撞一天鐘的工作。總之，他並不是很開心但也不痛苦，每天坐在教堂大門後的陰暗處的樓梯上，支著他的大圓腦袋，一動不動地像個大思想家似的。

幾年前一天，他跟我說，還差近一百歐元就可買一張回國的機票。他並沒有指望我能給他那麼多錢，就是教堂附近最有錢的那些大別墅的主人都從未給他過那麼多的錢，他怎麼能指望我呢？我已經給了他很多物質上的支持了，他只是把我當作朋友來傾訴他的煩惱。他那愁眉苦臉的模樣感染了我，可我又覺得自己沒有經濟能力和這麼大方，因為世界上需要幫助的人太多太多了。最後，我靈機一動，到了辦公室把他的故事以比較悲劇的方式說給我辦公室的同事聽，號召大家能夠出力的出點力，然後我又到辦公室外面預防針接待室和婦科等待室去，在那些來給孩子打針或看婦科的中國移民群中為他集資，這樣我很快集到近七十歐元，最後我出了三十歐元，終於湊給了他一百歐元。

當我把錢給皮特時，他幸福地笑開了，露出兩排白白的牙齒。我對他說：「你總不能靠討錢過一輩子吧，你還年輕，應該做點實際的工作，如果你來了五、六年，還在這裡討錢的話，那我勸你不要來了。」

他連連點頭，說：「是的，我看看在奈及利亞能否找到好點的工作。」

之後，大教堂門後陰影中的黑雕像終於消失了。

我以為他不會再回來，沒料到，三個多月後，一天散步時我又見到了他，他依然站在門邊討錢。

現在我不會再給他一分錢了。我認為，他現在已經懶惰成性，已經習慣這種乞討不費勁的生活。

不過話說回來，也不是所有的黑人願意過這種乞討的生活，有很多黑人也會慢慢地找到不同的工作，如工廠的重活和農活，特別是在南部的農田裡頂著火辣太陽，以極低的報酬摘番茄、柳丁等工作，這些非洲工人受到南部農場主的非法剝削，一小時只有三歐元的報酬，睡在大帳棚內或遺棄的房子裡。我們餐桌上吃的番茄，可能大多是那些可憐的非洲人摘的。

最讓我佩服這些非洲難民的是，他們似乎一點不為未來而焦慮，樂天安命。不像白人們，個個焦慮，充滿悲觀主義，總覺得前景難以預測。可是這些一無所有的人卻如此心安理得，是那黑色的皮膚掩蓋了焦慮嗎？不是的，我想那是因為，他們現在的生活雖然不滿意，但比起在他們貧困、動亂不安又衝突不斷的非洲國家裡的生活，他們覺得身在歐洲已經是一隻腳踏進天堂了吧。

（下）（寄自義大利）