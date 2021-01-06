2015年5月12日香港茶聚，左起：李孝悌、李歐梵、鄭培凱、鄢秀、李子玉、余梅芳、鄭愁予。（圖片提供．鄭培凱）

梅芳走了，讓我感到十分難過。難過之餘，又感到悵惘與說不盡的哀思。生命是如此脆弱，死亡是如此無情，一次又一次奪走了我的親朋好友，收割我的哀痛。我坐在窗前，凝望眼前的海灣，思緒茫然混亂，冥想著地球的另一邊，在大西洋畔的新港，我所熟悉的美麗靈魂散入海天縹緲，飄逝在我們一起度過青春的耶魯校園。

認得梅芳，算起來有四十七年了。我在耶魯讀博士的第二年，1973年暑假期間，聽主管中文教學的詩人黃伯飛說，學校新請了一位中文教師鄭文韜，也是個詩人，筆名鄭愁予。啊，愁予，寫詩的老友，我中學的時候就讀他的詩，而且還在1966年邀請他到台灣大學參加我首創的校園詩歌朗誦會。印象最深的是，他送了我一本剛出版的詩集《衣缽》，跟我談起詩人都有反抗精神，都是革命者，從此成了好友。過了幾年，他到愛荷華大學參加聶華苓主持的國際寫作班，又繼續研讀寫作藝術碩士，久不通音訊了。沒想到人海茫茫，還能在異國相聚，真是有緣。不久就到他在新港城北的新家去拜訪，見到了他美麗大方的妻子余梅芳。

梅芳給人的第一印象是容光煥發，充滿活力，像一朵盛放的玫瑰，散發無限的熱情與芳香。愁予喜歡把他住的地方North Haven稱作北海文，有時又說是紐黑文、北黑文或北黑汶，我想他是在中文當中尋覓適當的感覺，要表達住處有一種北方的遼闊與蒼穹吧？我們幾個愛好文藝的同學從來不去管他感受的蒼涼，經常到他家聊天聚會，安排保釣活動，更是去感受梅芳提供的鄉情溫暖。那時的耶魯校園，中國留學生 不多，總共也就六、七十人，談得來的也就那麼七、八個。愁予來了，他的新家就成了我們的聚會所，而最吸引我們這些海外遊子的，當然是梅芳的烹飪手藝，她總是好整以暇，一邊跟我們談笑，一邊大顯身手，做出一桌最精緻的家鄉菜。而且菜式天南地北，層出不窮，讓我始終沒弄清楚她最拿手的究竟是什麼菜系，只覺得每一道都鮮美無比，從京醬肉絲到宮保雞丁，從香菇火腿蒸鱸魚到薑蔥炒膏蟹，從百葉結燒肉到乾煸四季豆，從八寶鴨到蔥燒海參，從紅燒豆腐到清炒白菜，沒有不好吃的。

酒足飯飽之後，梅芳一高興，還會唱歌給我們聽。我不知道她是否受過專業訓練，但是她的歌聲絕對是專業歌唱中的佼佼者。她一般唱的是民族聲樂歌曲，特別是邊疆地區的民歌，我們聽過她唱〈康定情歌〉、〈在那遙遠的地方〉、〈掀起了你的蓋頭來〉等等，有一種獨特的風味，餘音繞梁，裊裊不絕，與我們直著嗓子唱的完全不同，就感到她帶著我們遨遊邊疆大地，越過茫茫的戈壁，馳騁在無邊的草原，翻過天山崑崙，攀越青康藏高原，又回到莽莽蒼蒼的黃土大地。

1970年代末期，我們那一批同學好友都已畢業，風流雲散，我也到紐約上州 去教書了，但還時常回訪母校的師友。有一次見到梅芳臉色黯淡，有點鬱鬱寡歡的樣子，她跟我說，身體不好，發現得了象皮病，心情很沉重，也沒有心思做菜了。我問她，還唱歌嗎？她半開玩笑說，你們都走了，唱給誰聽啊？她的笑容很勉強，好像病情讓她十分煩憂，我也不便細問。後來知道象皮病是一種淋巴絲蟲病，一般是孩童時代由受感染的蚊子叮咬傳染，表面沒有顯著症狀，卻會影響皮膚變厚粗糙，會給美麗的女士帶來容顏的焦慮。後來我回到母校教書，經常去探訪愁予一家，每次都依舊熱情萬分，一定要請我吃飯，不過，不在家中做飯了，而是由愁予開車到附近一家中餐館，安排一桌盛宴，弄得我有點過意不去，就儘量吃完晚飯才到他們家中聊天。梅芳的象皮病需要長期治療，心情一直不太好，但是看到老朋友，還是如花笑靨迎人，讓人感到無比溫馨。她在耶魯大學圖書館工作，每天得上班，都是愁予開車接送。我勸她學開車，她說學不會，愁予教她開車的態度不好，乾脆不學了。我就笑她的火爆脾氣，不唱歌了，把唱歌的豪情轉來罵愁予，也是隨興的藝術表現。她就說，你別跟愁予學那些文藝腔，你要是學壞了，看我怎麼收拾你。口氣就像個大姊姊在教訓人。我只能支支吾吾說，學會開車總是方便的。

梅芳畢生也沒學會開車，這對生活在美國郊區還要上班的人是極其罕有，而且實在不方便。她說都怪愁予，教她開車總是大聲呼喝，東也不對，西也不對，總之都不對。哪裡是教我開車，根本是雞蛋裡挑骨頭，找碴嘛！說我不會開車，本來就不會開嘛，要不然幹嘛叫你教？一生氣，不要教了，也不學了。你會開車，你開得好，上下班你送，買菜購物你送，讓你當一輩子司機。我覺得他們兩個鬥氣非常可愛，像七八歲的小孩一樣，使氣任性，卻又充滿了稚氣的關愛，時常讓我忍俊不禁。他們有三個小孩，老大媺娃，老二地娃，老三愛娃，都十分可愛，而且極為懂事。媺娃十六歲有了駕駛執照，就接替了父親的職責，成了梅芳的御用司機。這也是梅芳經常向我們誇耀的成就。地娃小時候比較調皮，是愁予斥責的主要對象，長大了卻彬彬有禮，完全的謙謙君子，後來接替姊姊御用司機的位置。梅芳一生沒學會開車，或許是她的福分，永遠都有家人陪伴著她出行。

記得是1982年前後，我還借住在紐約王浩家中，女主人陳幼石宣布，她請了愁予梅芳來玩，要偕同梅芳一道做菜，拿出看家本領，做個小型的滿漢家宴。可忙壞了兩位主廚與打下手的助手，雞鴨魚肉蝦蟹海參鮑魚應有盡有，牛羊豬肉有切絲的、切片的、剁塊的，瓜菜豆芽豆腐粉絲花樣也不少。在廚房幫忙的，當然少不了年紀最小的我和暫時借住的哲學家葉秀山，我負責掐豆芽，保證銀芽炒雞絲的質量，葉秀山則把吐司麵包切成小方塊，同時要摘一片芫荽，讓每一片蝦仁吐司都像蘇格拉底定義的那麼精確。高友工也摻和著，做了一款麵食，大概是銀絲卷吧，記不清楚了。陳幼石與梅芳一會兒並肩作戰，有時輪流掌勺，色香味俱全的美味就一盤盤上桌。她們把菜式寫好，貼在冰箱上，一開始列了二十二道，後來又有所改動增加，就在菜單上畫來畫去，最後一共做了三十三道菜。我兼任上菜員與收碟工，葉秀山與另一位哲學家涂季亮則負責廚房的清理，井然有序，出菜的品質與效率當然達到了米其林水準。這是我最後一次品嘗梅芳的佳餚美味，記憶猶新，時常讓我揣想西園雅集的盛況。

我來到香港 後，二十年之間，多次邀請愁予來演講、朗誦、為城市文學節評獎，還為他舉辦過幾次文化沙龍。梅芳總是一道前來相聚，不過也總是抱怨身體多恙，各種慢性疾病都不肯饒她，恐怕天不假年，以後就看不到我們了。我也總是安慰她說，你這話四十年前就跟我說的，四十年都過去了，你看，不還是好好的？老話說，久病成良醫，多病能長壽，病懨懨的人經常都長壽的。她就嘆口氣，說不知道下一次還能不能再來香港。四五年前我請愁予到城市文化沙龍講詩，還安排了他朗誦《夢土上》的詩篇。他帶了一瓷罈五斤裝的特級金門高粱，在台上說，詩人飲酒作詩，朗誦也得喝，喝得暢快就朗誦得痛快。於是，他邊喝邊講，到後來已經喝了半罈，有幾分醉意了，讓我想到《世說新語》中的「痛飲酒，熟讀《離騷》，便可稱名士」，真是愁予的本色。我看到梅芳坐在台下，無可奈何地笑著，大概不以為然。沙龍結束後，我在餐廳安排了安靜的包間，老友難得相聚，談笑風生，說起歡樂的往事，梅芳突然說，我今天很高興，要唱歌給大家聽。我們大吃一驚，連愁予都是一愣，先是疑惑是否一句玩笑，看她是認真的，都欣喜欲狂，像小孩在幼稚園裡聽說老師要發糖果，高興得有點手足無措。愁予說他已經三十多年沒聽梅芳唱歌了！她開口唱了，歌聲還是那麼動聽，像遙遠天邊飄過來的一片雲，優雅爽朗，千迴百轉，好像歲月悠悠，經過了三、四十年，夢回鶯囀，盡在天地之間迴蕩。她唱完了，我們熱烈鼓掌，梅芳報以滿意的微笑，然後就哽咽了，說，我已經有幾十年沒唱歌了，今天跟大家在一起，真的是高興。愁予在旁邊說，我也是幾十年沒聽梅芳唱歌了，唱得真好聽。

那是我最後一次聽到梅芳唱歌，也是愁予幾十年來第一次重新聽到美妙的歌聲。梅芳走了，我們再也聽不到美麗靈魂的詠唱了。（寄自香港）