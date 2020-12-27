每個孩子小時候都會經歷一段一天到晚問「為什麼」的時期。雯雯是我在台灣 教書時的學生，她就是個好奇寶寶，愛問問題。多年後我們在洛杉磯重逢，她已經結婚生子，但還是喜歡問問題。她說小時候爸爸買了一本《十萬個為什麼》的書給她，鼓勵她好好學習。她爸爸說聰明的孩子都愛提問，學問就是多學多問。學校裡各科老師常常表揚雯雯好學好問的精神，稱讚她問得好、問到關鍵處、問題意義重大，甚至用子曰：「大哉問！」來形容。愛發問幾乎是雯雯求學時得意的光榮史。

但後來雯雯發現自己愛發問的習慣有礙她的婚姻。女人習慣用嘴巴談戀愛，還常常很沒安全感，喜歡問一些還沒發生、甚至不會發生的假設性問題，也是一種變相的試探。有一次雯雯問先生：「如果我老了、變醜了，你會有外遇嗎？」先生警覺性很高，馬上擺出一副政界官員的標準答案：「我不回答這種假設性問題，有些事情沒有如果，遇到了才會真的知道。」雯雯想辯駁，從小寫作文時老師不都是要求大家回答那些假設性問題，例如「我的志願」、「假如我中了愛國獎券」、「未來世界的想像」等等，學生總不能回說「我不一定能活那麼久」因此而不答題。

雯雯也問過老公：「你有多愛我？」、「你最愛我哪一點？」更問許多女人都愛問的題目來測量老公愛她的程度：「如果婆婆和我一起掉到水裡，你先救誰？」先生本來說：「誰離得最近就先救誰。」但馬上警覺，自己怎麼回答都會錯。在那種危急情況之下，有可能照自己的意願救人嗎？也不懂為什麼婆媳老是同時掉進水裡？先救老媽是不愛太太；先救老婆是不孝順。後來她老公要雯雯去學游泳，免得讓自己蒙上不孝的罪名。

夫妻間問問題，有時候是一種情趣，因為愛才問，不愛的話連話都懶得講，更不會花時間去在乎對方說什麼。有的先生卻認為，太常問假設性問題，有被死纏爛打的感覺，好像設計好陷阱讓他「失言」，引發沒有必要的風波。問題是，有些女人如果不滿意先生的答案，就會繼續問下去。情商若是不高的先生就不懂太太此時是需要被哄、被關愛、被重視，非要問到她想要的答案，內心才安全感，才有一種被重視、被認可的感覺。。

雯雯曾向鄰居蘇珊抱怨，說先生每次都不好好回答她的提問，讓她失望。蘇珊說，她的老美先生更毒舌，有一次她和先生聊天談得興高采烈時，她突然想到：「老公，如果你中了一千萬美金的彩票，此時有人綁架我，也要一千萬美金，你會救我嗎？」不料先生回答：「你們中國 人不是有禍不單行、福無雙至的說法，怎麼可能會發生這種雙喜臨門的好事？」（寄自加州 ）