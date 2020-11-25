南宋的費袞大約活在宋光宗前後，是一個典型的蘇迷，他仕途不順，作有一本《梁溪漫志》，十卷內容裡，第四卷全部記錄蘇東坡諧談或趣事，大約有種把蘇東坡一言一行都當成傳家寶的意思，最有名的一則是：

「東坡一日退朝，食罷捫腹徐行，顧謂侍兒曰：『汝輩且道是中有何物？』一婢遽曰：『都是文章。』坡不以為然，又一人曰：『滿腹都是識見。』坡亦未以為當。至朝雲乃曰：『學士一肚皮不入時宜。』坡捧腹大笑。」

蘇東坡不合時宜嗎？他在新黨當權時反對實行新法；在舊黨主政時又主張不要遽廢新法，兩邊得罪，都不討好，說不合時宜也算合理。《梁溪漫志》還記載了另一個故事，說他在定武做官時，有一位外型粗獷的武官寫了封啟事呈獻給他，可能是希望照顧拔擢之類的吧。一般人接到這類應酬書信不過敷衍而已，但東坡看了有趣，還找文士李端叔一起研究，問李端叔這個文章哪裡寫得最好，李端叔說：「獨開一府，收徐庾於幕中；並用五材，走孫吳於堂下。」這大概是吹捧東坡的能耐，說他身邊有徐陵、庾信這樣的才士，復有孫武、吳起這樣的武將。這話雖太過溢美，但對偶工穩，用典準確，李端叔認為此君恐怕寫不出來，可能是旁人捉刀。但東坡認為即使如此，他有慧眼能找到這麼會寫文章的人也不容易，便「為具召之，與語甚歡」。放在現實，官場上誰不是逢迎上級、欺壓下屬；對於客套文書，誰又願意多看一眼？東坡這種灑脫，的確不入時宜。

「時宜」是社會大眾、日常人情都認同嚮往的價值觀，說到底就是付出最少成本，獲取最大利益的經濟學；以及周旋於人事，最後擁有權力而不必承擔責任的政治學。認同並追求這些世間常態，也就是入於時宜。但舉凡勸諫武王不要伐紂的伯夷、叔齊，不想在老同學朝廷做官的嚴光，以亡國之臣入仕西晉卻膽敢糾彈跋扈貴族的周處，或是不為五斗米折腰的陶淵明，大概都是不合時宜的典型。

人在世間，相當為難，追隨世俗價值而圓融自我，有時難逃良心或道義的譴責；而要起身對抗誘惑，立志當一個嶔崎磊落的人，卻又覺得十分辛苦。年輕時東闖西蕩，覺得凡事沒什麼大不了，寧可衝撞世俗，不願委屈自己。中年以後，顧忌甚多，能忍則忍，不能忍時只好轉移目光，喝酒說笑、釣魚 下棋，總是為了讓自己能安全地不得罪人，在亂世中追求莊子理想的「全性保生」。

近來重新翻了一遍沙林傑的《麥田捕手》，這個美國 經典又給了我很深的啟示。書中十六歲的少年離經叛道，懷有純潔理想卻在現實中寸步難行，其眼中所見人世，包括他自己，都一味虛矯造作，膚淺愚昧。書末他的老師給他一句箴言：「一個不成熟男子的表徵，是他願意為了某種原因英勇地死去；一個成熟男子的表徵，則是他願意為某種原因卑微地活下去。」書中特別暗示此語並非詩人所述，而是精神分析學家的結論。或許，這正是所謂的社會化，能否分辨並遵服於「時宜」所指。

當一個人始終懷念童年棒球手套上寫的詩，總還惦記公園裡的雁鴨在冰雪的冬日何去何從，仍會被孩子天真的歌所吸引，那是美麗而注定失敗的時刻。而我現在的日常，不過就是在意報稅時的數字，退休金 被砍了多少，還有健康檢查的紅字與正常值的距離幾何？掛心者無非何時可以休假，集點能換到什麼贈品……中年是悄悄隱藏一肚子不合時宜，假裝樂天知命，按時辦公吃飯。但你細看，一個中年人踽踽獨行的背影之所以淒涼，正是他為了某種原因，卑微地活著。