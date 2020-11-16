盛開的曼陀羅花。（大邱．圖片提供）

春天的芥花和夏日的洋薊，都已成昨日黃花。門前青山枯槁，八月烈日高溫下無復往日散步的情趣。奈何疫情 反彈到處行不得也，只好穿過公路底下的人行隧道走向南邊的石灰嶺野地。

隧道前坡地上有幾叢不知名的白花，有點像喇叭花又有點像百合花，並不起眼便未加以留意。隧道長約百餘呎，寬可供三、四人並行，不像隧道倒像防空洞。頂上的公路將石灰嶺野地橫切為南北兩個部分，也分屬兩個不同的城市，地勢南高北低，幅員南寬北窄，兩邊景觀遠看皆是一片枯黃，然因南邊沒有牛群放牧且不准遛狗，漫步其間的感受還是不盡相同。陡坡上的石灰石多已風化成為沙丘，土質稀鬆泛著些許赭紅，其中一兩處可明顯看出是開採過的石礦遺址。

南邊的山上植被種類豐富，層層堆疊，以燕麥植物為主，金黃麥浪中湧現著道道深紫淺紫波紋，有種煙霧迷離的感覺，不像北邊儘是衰草連天，透著荒涼。此處的樹木同樣不多，卻多生長在沙丘上，在山脊上形成一條罕見的林蔭步道 。

步道蜿蜒起伏，不知所終，不見人影，不聞鳥語，有蔭無風，有草無花，只偶見去年那場人為山火 所留下的焦黑殘枝。行至岔道，路邊枯草堆中也有幾叢白花，和隧道前所見相同，我只匆匆一瞥即轉向而去。

攀上坡頂，北邊山谷盡入眼底。路旁及山坡上零星散布著同樣的白花叢，好似在金浪紫波中濺起了點點水花，眼前山光頓成心中水色。先生眼尖，竟在白花叢中發現了綠色有刺的果實，用手機植物識別app一查，不禁驚呼：「這是神聖曼陀羅花（Sacred Thorn Apple）啊。」

久聞曼陀羅花大名，但從未親眼見過，總覺得這美麗的名字帶著一層神祕色彩。曼陀羅花（學名：Datura Stramonium，英文名：Thorn Apple）又名醉心花、洋金花、山茄子等，是茄科類曼陀羅屬植物。原產於墨西哥，目前遍及全世界溫帶至熱帶地區，常見於荒地、旱地及向陽坡地。五月至十月開花，六月至十月結實，果實呈球形，表皮生有棘刺，這是它英文名字的由來。它的種類繁多，神聖曼陀羅花是其中一種，可能是因它有迷幻作用而被美洲土著使用於神聖的宗教儀式而得名。

曼陀羅花全株有毒，種子毒性最強。主要成分為有麻醉作用的東莨菪鹼，它能使肌肉鬆馳和抑制汗腺分泌。電影電視劇中常見的「蒙汗藥」即以此花製成。除了止痛麻醉的主要功能之外，它還有止咳平喘化痰消炎等多種藥效，然若使用不當，可能會造成幻覺、失憶、昏迷，甚至引起心肺功能失常而死亡，藥效與毒性之間可謂差之毫釐失之千里。

自從發現了神聖曼陀羅花後，我又恢復了往日的散步興致，並走出了一條賞花路徑。曼陀羅花多半是散生在路邊，一叢一叢地保持社交距離，不像芥花不管不顧地成群結隊。每株約三呎方圓，高約二、三呎，花為喇叭形，有五片長尖的三角形花瓣，單生於枝叉間或葉腋。

管狀花萼很長，頂端呈尖錐狀，將層層折疊的花冠緊緊包裹於内，根根直立如燭。當花萼開始由淺紫變為黃綠時，便是花朵將要如傘撐開之時。含苞時，花朵頂端圓如漩渦，細長瓣尖繞著圓心若隠若現。初綻時，五片尖角花瓣向外延伸，像極了兒時玩過的四角紙風車，只是多了一角而且是逆時針旋轉的。半開時，花蕊清晰可見，瓣上稜線卻不太分明，花形神似庭院栽種的大喇叭花，不過一直立一懸垂。盛開時，仰臉朝天，清潤圓正。此花非荷非蓮，此處無雨無水，黃沙遍地，烈日當空，我卻偏想起了周邦彥的名句「一一風荷舉」。

看多了看久了，這才看出整個花開過程並非是悄無聲息的，它踩著圓舞曲的舞步翩翩起舞，自個兒一圈又一圈地旋轉再旋轉，將翻飛的舞裙舞成一個完美的圓而後止。

一旦花謝，原本昂然挺立的花朵立刻收歛起花傘，彎腰垂首做尖椒狀，花房則日漸膨脹，有時不待外皮枯乾脫落，果實便自行蹦裂而出，比荔枝略大的果實，渾圓青綠滿布棘刺，但看起來並不尖硬，模樣還蠻可愛的。

納悶的是，好幾叢的綠葉都被咬得千瘡百孔，甚至連花朵也被吃掉半截，難道世上竟有不怕死的動物膽敢來冒犯渾身有毒的神聖曼陀羅？莫非是附近偶見的小母鹿？

這條山坡路一邊低下，窪處長有好幾棵高大的橡樹，此時結滿了綠色的橡子。松鼠向來喜食堅果，我以為此地必然多松鼠，沒想到松鼠難得一見，倒是有小母鹿出沒其間。最多的一次同時有四隻現身，當發現有人偷窺，牠們急欲離去時還頻頻扭頭回望，那無辜的眼神教人一見難忘。

直到有一天近距離拍攝花朵時，才發現真凶是夜蛾。牠形似葡萄樹上的毛毛蟲，但身軀更加肥大，顏色碧綠，混在綠葉叢中很難被察覺。

有花可賞，有鹿可待，使得居家避疫的日子好過多了。誰知庚子年的咒詛猶未解除，九月高溫破表，山火由南加一路延燒到北加、奧勒岡州和華盛頓州，整個西海岸火光沖天，烏煙瘴氣，分不清是白日還是黑夜，戶外散步成了奢望。

禁足期間實在悶得發慌，於是溜出去散了幾次步。全程戴著口罩，悶熱難當，雖不見舊金山那樣的橘色天空和血色月亮，但放眼周遭一片天昏地暗，好像置身災難片場景之中。灰頭土臉的神聖曼陀羅，宛如貴妃蒙塵，只落得花鈿委地無人收。

再次出門散步時，花季已近尾聲，花兒謝的比開的多，果實枯的比綠的多。無意中看到一顆自然爆裂的曼陀羅花果實，裡面分隔成四個小室，每間小室裡滿是那神祕的褐色種子，此一發現又讓我興奮了起來，連日在花叢中留連，果實有被蟲咬的，有未熟而落的，有熟而枯乾的，能夠修成正果的並不多。不過還是有蜜蜂來傳播花粉，還是有種子能落地生根。

凡事有得有失，若非疫情反彈，我們不會穿過隧道，也就無緣一睹神聖曼陀羅的一生。它與貴妃同樣麗質天生，舞姿翩躚，原無害人之心，卻為惡人所乘，終使美麗化為哀愁。貴妃早已香消玉殞，回天乏術，然而煙霧會消散，疫情會過去，明春我還會穿過隧道，神聖曼陀羅也還會仰臉朝天。（寄自加州）