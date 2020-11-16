童年夜晚，我經常聽著母親說故事睡著。母親受過日本教育 ，她有一個日本童話故事，我百聽不厭。一條老狗，一生奉獻農莊，但當牠年老力衰時，主人和妻子商量要將牠送到荒山野外自生自滅，免得徒增餐飯。老狗在門外聽見了，連夜跑去向狐狸哭訴。狐狸獻計，趁次日夫婦種田時，他們會將自己的嬰兒置於籃中，擱在樹蔭下，屆時狐狸連籃帶人銜走，老狗再使勁大叫追趕。

狐狸這個計謀天衣無縫，主人在驚懼中保有自己的小孩，老狗顯現了牠的剩餘價值。這當然是一場騙局，對於那條狗我既憐憫又不齒。由於每天都聽這個狗故事，耳熟能詳，我開始學會說故事給人聽，聽眾日增，三兩子，六七人，口沫橫飛，侃侃而談。時間一久，我的同儕阿寶竟指責我，說葉國居專門在講老狗的壞話。三年級第一節說話課時，老師要我上台說這個故事給大家聽，當我一上台，腦筋一片空白，吐不出半句來。我找不出原因，只見阿寶學一隻螞蟻，搖頭晃腦捋動觸鬚，狀似思考，其後斷言，說我講了太多老狗的壞話，被其靈魂附身所致。

狗故事，變成鬼故事，我既驚恐又不服氣，找出許多證據反駁阿寶。在客家庄像我這樣的小孩多如溪鯽，就算大人一樣逃不了上台魔咒，彷若與世隔絕的村人，早已感染一種寡語罕言的症頭，積久成癖，代代相傳。上台說話，面紅耳赤，公開場合不善言語，習慣靜默又惜字如金，像極了我們家母雞阿丹，千呼萬喚才生出幾顆蛋。我承襲了這般基因，登台便結結巴巴，格格不吐，所有的詞句都卡在喉頭，如同難產，文句夭折而亡。在客家庄這是司空見慣的事呀！我明白告訴阿寶，詞窮與老狗無關。

那個學期，學校舉辦一場「禮義廉恥」為主題的說故事比賽，老師要給我雪恥的機會，幫我擬妥一篇鏗鏘有力的文稿，為了避免出糗，我做足了情境練習，不厭其煩地反覆推演。站在茄苳溪堤上對著眾石開講，流水嘩啦啦地笑著，又立於壟上對著茂林修竹演說，風吹竹林咻咻嘲諷，我似乎有一種不祥的兆頭。比賽當天，場面十分浩大，全校師生坐在操場上眈眈望向講台，眼神如同噬獵。每個比賽演講者登台前，都會先站在司令台右側那棵鳳凰樹下的預備區。鳳凰樹枝葉單薄，我感覺出一朵烏雲從頭頂掠過。

我努力做了數次深呼吸，上台後，眼前黑壓壓一片，怯怯中我故作鎮定，刻意放大聲量，像是虛張聲勢，算是好的開始。哪知在這個時候，操場尾端竟然竄出一條不知名的老狗，我在牠的溜達中晃神了，凝神過來時早已忘了講稿的章節，那禮義廉恥的故事就說不回去了，怔在台上惶惶失措。班導師連忙趨前，叫我鞠躬，下台。我心有不甘，頑強不從，還想繼續再講。老師嚴正地告誡：霸占講台講禮義廉恥，就是沒有禮義廉恥。

真的被老狗附身了嗎？是日，阿寶放學後再將他的見解大肆宣揚。許多長輩紛紛替我解圍，認為這不是老狗靈魂附身啦！只是一條客家庄的「暮固狗」。

暮固狗，客家話，指個性孤僻，不愛說話的人。暮，晚也；固，固執。依我的見解，暮故狗是指不吭氣又不說話的老頑固。噯喲我的媽呀！既然要幫我解圍，怎麼又把狗牽出來彎彎繞呢！看來這件事越說越糊了，連我自己都懷疑起來。此事之後，直到大學畢業，我再也不敢上台說故事了。