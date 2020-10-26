1963年秋，空軍派我來美國 受訓，先後到過三個空軍基地，吃、住都在基地裡，吃的當然都是美國食物。

第一個基地在德州的聖安東尼奧（San Antonio）近郊，聖市是一個大城，城裡有廣東籍老僑開的餐廳，每逢周末我都出去吃一頓中國 菜解解饞。

六個月後，我換到佛羅里達州的巴拿馬城（Panama City）近郊的基地去接受另一科目的訓練。那是一個小城，沒有中餐館，在基地的餐廳裡，吃的不外乎都是帶血的烤牛肉、油膩的炸雞、索然無味的洋芋泥、義大利通心粉、墨西哥豆泥、生菜沙拉、硬邦邦的法國麵包等等，幾個月下來，天天看到的都是那幾樣，真是味同嚼蠟，視吃飯為一件痛苦的事。民以食為天，吃得不好，做什麼事都不起勁。

又過了六個月，我換到第三個基地，密西西比州的比洛克西（Biloxi）去接受下一階段的訓練，那也是一個小城，我不敢奢望那裡會有中國餐館。那是我最後一個階段的訓練，一心只想再忍耐幾個月就可回國了，真是歸心似箭。

抵達比洛克西的第一天，住進單身軍官宿舍，當天晚上我從走廊上走過時，無意中聽到一個虛掩的門裡好似有小聲說中文的聲音，我湊近仔細一聽，不錯，果然說的是中文。我毫不猶豫地敲了門，門開了，也是兩位中華民國的空軍軍官，他們是接受和我不同科目的訓練，已到了一個多月。由於住在同一棟屋同一層樓，見面的機會非常多，他們到得比我早，常向我講述基地和市鎮上的情形，其中一項就是：鎮上沒有中國餐館。

有一天他們卻突然說要請我吃中國菜。我感到非常詫異，因為他們告訴過我市鎮上沒有中國餐館的，難道要開車幾百哩到最近的大城市去吃嗎？稍後得知，既不是到鎮上也不是去大城，而是在他們的房間裡吃。

我心存著懷疑地走進他們的房間，看到桌上有一只大同電鍋，正冒著熱氣，還噴出點香味，桌上還有一個黑色的瓶子。他們告訴我，電鍋是從台灣 帶來的，就是因為怕吃不慣美國食物，所以帶這只電鍋來煮中國菜。我聽後，心裡不禁想：就憑這只電鍋能煮得出中國菜嗎？

電鍋按鍵跳起來了，表示已經煮好。打開鍋蓋一看，裡面是一隻雞，就是把雞直接放在電鍋的外鍋裡煮。在那個年代，美國沒有蔥、薑、蒜，他們煮那隻雞，唯一的調味料就是醬油。我看了看那個黑色的瓶子，寫Made in USA。他們告訴我，美國人做菜不用醬油，那醬油是美國的猶太人製造的。

說來奇怪，也許是基地餐廳的食物實在太倒胃口了，這個用美國的雞、猶太人的醬油和台灣的電鍋所合製出來的「中國菜」，比基地餐廳裡的食物要好吃。他們告訴我，他們每個星期都會這樣吃一次。之後每一次都會叫我過去吃。

第二次又照樣地做了吃了，但我突然想起，小時候見母親做紅燒雞時，所放的配料有蔥、薑、蒜、鹽、糖和料酒。蔥、薑，蒜美國沒有，但鹽、糖和酒是唾手可得的，於是我跟他們說，下次由我來做。

下一次，我買了雞、鹽和糖，但那時美國也沒有料酒，我就買了一瓶葡萄酒。於是除了水和醬油外，又加了少許鹽、白糖和一杯酒。煮好之後一吃，味道果然要比原先的好。電鍋雞改良成功，三人都很高興。

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮。此後我們又想到先把雞用鹽、糖、酒等佐料醃製幾十分鐘，使它入味後再放入電鍋煮，果然味道似乎又更好了些。我們幾乎每個周末都會這樣吃一次，興之所至，有時還會買幾瓶啤酒配雞肉，真是莫大的享受。

有兩個越南軍官和我們住同一棟宿舍，無意間被他們知道了我們常吃這道美味，於是我們就邀他們和我們一起吃。想必他們也和我們一樣吃不慣美國食物，於是欣然加入我們的陣營。五個年輕人都能吃，一隻雞嫌不夠，我們一次要買兩隻。

這樣過了兩個多月，兩位來自台灣的同學受訓完後要回台灣，他們說把電鍋留下給我。但我一個人不想如此麻煩，而且我也快完訓回國了，所以我沒有要，他們就把電鍋送給那兩個越南軍官。之後我和他們一起吃了幾次，然後也結訓回國了。

從此我與這道「電鍋雞」絕了緣，今生再也沒有吃過用電鍋烹煮的雞了。往後，我在部隊裡時就吃餐廳的伙食，回到家就吃妻烹調的美味，她有一手好廚藝，根本輪不到我動手。如果我回家後也煮一道電鍋烹雞，不被妻笑死才怪！

現在在美國，尤其是在華人及亞裔最多的洛杉磯，任何我們想吃的，華人超市裡應有盡有，與一甲子前的美國完全不同。至於餐館，不但有中國大江南北各省口味，還有日、韓、越，泰……等各國的餐廳，因此比起在台灣或大陸的人民，我們甚至能享受到更多口福。

現在我上餐館時，無論是點了一道蔥油雞、三杯雞、宮保雞丁等等雞料理，就會回憶起五十幾年前的電鍋雞，口裡似乎還留有餘香呢！（寄自加州）