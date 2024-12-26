我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

精品葡萄酒市場沒賺頭 頂級勃根地和年份香檳價格連跌2年

編譯季晶晶／即時報導
由於中國買家的需求乾涸枯竭，優質葡萄酒和香檳的價格大跌。（美聯社）
由於中國買家的需求乾涸枯竭，優質葡萄酒和香檳的價格大跌。（美聯社）

由於中國買家的需求乾涸枯竭，優質葡萄酒和香檳的價格大跌，投資人沒賺頭。

根據葡萄酒交易平台Liv-ex的勃根地150指數，截至11月底止，勃根地葡萄酒今年價格下跌14.4%，年份香檳跌9.8%，波爾多綜合指數挫低11.3%。

精品葡萄酒市場去年才因利率走升以及亞洲需求下降而遇挫，這是連續第二年陷入艱難處境，與疫情期間的市場榮景形成鮮明對比，當時儘管餐廳歇業，但擁有高額儲蓄和空閒時間的散戶投資人仍蜂擁而至，使得酒品價格大漲，有時甚至超過股市帶來的回報。

但價格漲得太高太快，以及因國內經濟萎靡不振而節制消費的中國買家縮手，導致市場走跌。截至11月，Liv-ex的優質葡萄酒100指數整體下跌9.2%，表現遜於全球股市同期上漲20%。

今年受重創的知名葡萄酒包括大酒莊拉菲的Carruades de Lafite，它的2021年份葡萄酒今年大跌29%，一箱12瓶要價1640英鎊，2012年份葡萄酒暴跌42%至1740英鎊。

未來情況還可能更糟。業內人士說，葡萄酒價格會因為亞洲收藏家持續拋售而進一步下跌；廠商還擔心美國即將上任的總統川普將對一些歐洲進口的葡萄酒徵收關稅。

投資 疫情 儲蓄

上一則

台灣首位三星主廚是他 跨界當主持：讓世界看到台灣味

下一則

本業還在虧…台鐵便當為何總大排長龍？網曝關鍵原因

延伸閱讀

美國現象／國內消費疲軟 紅酒銷售業績續下滑

美國現象／國內消費疲軟 紅酒銷售業績續下滑
旅遊補給站／加州埃爾克 美食美酒天堂

旅遊補給站／加州埃爾克 美食美酒天堂
華男意外事故癱瘓 走出逆境創業資產逾億

華男意外事故癱瘓 走出逆境創業資產逾億
意外事故華男四肢癱瘓 走出逆境創業超1億資產

意外事故華男四肢癱瘓 走出逆境創業超1億資產

熱門新聞

冬至有不少人有吃湯圓的習慣。(本報系資料照)

冬至別再煮湯圓 1全新吃法：小孩秒嗑光

2024-12-21 16:49
在福岡縣擁有9家分店的拉麵店老闆，創業至今48年始終堅持一碗拉麵只賣290日圓（約1.8美元）。（擷自hakata-ramen-hakataya官網）

日本老闆堅持1碗拉麵290日圓 創業近半世紀未漲價

2024-12-21 15:20
節氣「冬至」示意圖。(記者賴香珊／攝影)

冬至「極陰日」慎防3大忌 湯圓這樣吃能開運

2024-12-21 16:00
台灣首位三星主廚何順凱跨界擔綱紀錄片「一碗江湖」主持人。圖／世界柔軟、態芮提供

台灣首位三星主廚是他 跨界當主持：讓世界看到台灣味

2024-12-25 13:04
FDA更新白吐司「健康食物」標準，移除了白吐司。示意圖。（圖／123RF）

FDA更新食品「健康」定義 剔除早餐穀片、白吐司

2024-12-20 02:49
台中如邑堂餅家跨界聯名國際名廚江振誠、推出「法式國王太陽餅」。（如邑堂餅家提供）

聯手國際名廚 冠軍名店推「法式國王太陽餅」

2024-12-21 11:03

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥