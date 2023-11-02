星巴克也上榜 營養師破解10大熱門飲料…小心喝掉健康

福斯新聞網匯整營養師意見，列舉出十大「對健康最糟糕的飲料」，其中包括星巴克咖啡店內受到歡迎的飲品星冰樂。 （美聯社）

福斯新聞網（Fox News）近日匯整包括紐約營養師凱莉·伊瓦尼爾（Kylie Ivanir）、康乃狄克州營養師艾咪·高林（Amy Gorin），及夏威夷大學馬諾阿分校營養學教授及營養師吉南·班納（Jinan Banna）的意見，列舉出十大「對健康最糟糕的飲料」，赫見星巴克咖啡 店內受到歡迎的飲品星冰樂，此外還有宴會上經常出現的甜味雞尾酒等，請民眾在購買或品嚐之前，務必三思。

包括能量飲料和鍛鍊前飲料、甜酒精雞尾酒、傳統蘇打水、含糖冰茶、添加龍舌蘭糖漿的飲料、調味果汁、人工加糖飲料、星冰樂、法布奇諾，及冷凍拿鐵，全都上榜在這個對人類健康有害的飲料名單內。因為內含許多對健康有害的添加劑和糖，往往在不知不覺之間，便「喝掉了健康」。

能量飲料和鍛鍊前飲料

凱莉·伊瓦尼爾（Kylie Ivanir）說，鍛煉前的飲料和能量飲會導致血壓 升高，壓力並失眠，因為它們含有過量的咖啡因和興奮劑。且其中的人造甜味劑和香料，還會破壞腸道的健康並損害大腦。

她憂心這些食品添加劑在目前法令仍是合法範圍，但「這對我們的健康有害」。她建議，若想提神或進行身體鍛煉前，可以改喝咖啡或抹茶，來取代這些能量飲料。

甜酒精雞尾酒

伊瓦尼爾說，雞尾酒大部分是用酒精和果糖糖漿製成，這對肝臟過濾毒素的能力有害，並且阻礙了肝臟將果糖轉化為葡萄糖的能力。這些因為無法排毒最終累積在體內的果糖，則會儲存為脂肪，會間接導致人體的三酸甘油酯升高，最終釀成脂肪肝的原因之一。

傳統蘇打水

加味蘇打水由於添加了糖分而對健康有害。艾咪·高林（Amy Gorin）建議，可用傳統蘇打水再加入檸檬汁或柳橙汁來調味。

冰茶

吉南·班納（Jinan Banna）表示，冰茶可能含有與蘇打水一樣多的添加糖。大量飲用冰茶等含糖飲料已被證明能誘發糖尿病。

用龍舌蘭糖漿增甜的飲料

龍舌蘭作為傳統甜味劑（如食糖和蜂蜜）的替代品越來越受歡迎。但伊瓦尼爾說，「龍舌蘭幾乎是高果糖玉米糖漿製成的，龍舌蘭花蜜本身就可以含有55%至90%的高量果糖，也高於高果糖玉米糖漿中的果糖含量」。

調味果汁

伊瓦尼爾說，「水果果糖含量在天然和纖維包裹時並無害處，但若不是的話，果糖攝取過多就對人體有害」。她也認為，在果汁裡添加糖是不必要的，這將會增加一天額外的卡路里。她建議，若是真想喝果汁，那就買100%果汁吧。

人工加糖飲料

伊瓦尼爾說，包括人工飲料會添加的阿斯巴甜和三氯蔗糖等人造糖，會擾亂微生物組，並損害腸道健康。包括破壞免疫健康、激素迴圈、血清素產生和營養吸收。她認為，人工飲料若是改用甜葉菊或羅漢果增添甜味，都還比上述這些成分好很多，對腸道也較友好。

星冰樂

根據營養學家的說法，星冰樂味道很棒，但對健康不利。伊瓦尼爾說，「為了健康，食用星冰樂根本不值得」，她指出星冰樂含有甜脂肪，為糖和飽和脂肪的組合。「雖然這種糖和脂肪的結合，使飲料嚐起來像奶油一樣美味，但由於激素胰島素增加，它會導致過多的脂肪儲存」。

此外，伊瓦尼爾還對星冰樂提出健康警訊，認為這些嚐起來像奶油一樣的甜脂肪，會劫持大腦迴路，「讓我們處於欲求不滿的狀態」。

咖啡冰沙

專家說，咖啡冰沙可能比蘇打水含有更高的糖分在內。吉南·班納說，某些商家中販售的焦糖拿鐵可能比一罐可樂含有更多的糖分。