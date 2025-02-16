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吃飯攝取蛋白質？南韓研發創新食品「牛肉米」 營養又減碳

中央社／首爾16日綜合外電報導
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南韓研究團隊推出一種創新食品，他們在實驗室中培養牛肉米，米粒內含牛肉肌肉與脂肪細胞。(路透)
南韓研究團隊推出一種創新食品，他們在實驗室中培養牛肉米，米粒內含牛肉肌肉與脂肪細胞。(路透)

CNN報導，南韓研究團隊推出一種創新食品，他們在實驗室中培養牛肉米，米粒內含牛肉肌肉與脂肪細胞。

研究人員表示，這種粉紅色的米可提供價格更低廉、更環保的蛋白質來源，而且碳足跡比牛肉低得多。

他們說：「米飯原本就具有高營養價值，添加來自牲畜的細胞可讓營養更高。想像一下，從細胞培養的蛋白質米中，獲取我們所需的所有營養。」

團隊首先在米粒上塗上魚膠，好讓肉細胞更能吸附在上，之後再把牛的肌肉和脂肪幹細胞植入米粒，放入培養皿培養，讓肉細胞在米粒表面和內部生長，約9到11天後，牛肉米於焉誕生。

研究指出，動物有可幫助細胞生長、形成組織和器官的微小「生物支架」，米粒則有和這種支架類似的多孔、組織性結構，以及可提供細胞更多營養的分子。

研究發現，與典型黏軟質地的普通米飯相較，牛肉米更堅硬、更脆，蛋白質和脂肪含量更高。科學家對米飯進行蒸煮分析，發現肌肉含量較高的米飯散發著牛肉和杏仁的氣味，而脂肪含量較高的米飯則有奶油或椰子油的香氣。

研究宣稱，「一種可以克服人類糧食危機的新食材已經誕生」，這對克服「日益嚴重的健康問題、傳染病風險、氣候變遷和資源稀少」至關重要。

畜牧系統每年對大氣排放62億公噸二氧化碳，聯合國數據顯示，這約占所有人為排放的12%，而牛肉生產的碳排強度最高。

南韓研究團隊表示，他們使用安全、易取得且價格實惠的成分，使最終產品可持續生產且節省荷包，這就是優勢所在。

南韓研究團隊首先在米粒上塗上魚膠，好讓肉細胞更能吸附在上，之後再把牛的肌肉和脂肪...
南韓研究團隊首先在米粒上塗上魚膠，好讓肉細胞更能吸附在上，之後再把牛的肌肉和脂肪幹細胞植入米粒，放入培養皿培養，讓肉細胞在米粒表面和內部生長，約9到11天後，牛肉米於焉誕生。(路透)

氣候變遷 聯合國

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