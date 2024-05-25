香菇冷藏可以放多久？ 常見菇類挑選、保存秘訣搶鮮報

（取材自NOW健康）

菇類是許多大人、小孩的最愛，經常被加入家常料理中，市面上常見的菇類包括香菇、金針菇，杏鮑菇、木耳等，內含的熱量較低，適量食用不僅能增強免疫力、維持腸道健康，有些還能改善皮膚乾燥、乾咳症狀，甚至降低罹癌風險，但究竟菇類該怎麼挑選，才可以避免買到劣質品？買回家後，又該如何正確保存菇類，才能延長其新鮮度，讓人吃得更安心呢？又可以製成哪些菇類料理食用呢？

香菇每朵都長得這麼像，到底該怎麼挑選，才能選到比較新鮮的呢？不少人把菇類買回家後，因為不知道正確的擺放時間與方法，導致美味的菇類變不新鮮，不小心吃下去還可能影響健康。農委會以下為你整理6種常見菇類的保存與挑選方法，搞懂了之後，就不怕吃到壞掉的菇類了：

香菇

▸挑選原則：應選擇菇體圓整、菇傘肥厚，以及菇傘表面可見絨毛的香菇為主；若表面已無法看見絨毛，那就表示菇體水分較高，要特別注意保鮮。另外，菇柄處如果經修剪後，則可能會產生褐變現象，此時將褐變處切除，還是可以繼續食用。

▸保存方法：保存香菇時，應謹記先擦乾香菇表面水分，並放置於約攝氏4°C冷藏，在此之前，可先以擦手紙包覆菇體，避免塑膠袋沾附其表面，如此一來，便可保存約7至10天。

金針菇

▸挑選原則：應選擇菇體白淨、菌傘無異色或凹陷的金針菇為佳，若金針菇包裝出現破裂，則會有外包裝腫脹的情形，購買前應仔細觀察。

▸保存方法：因金針菇主要是透過低溫 栽培而成的，所以若是購買袋裝金針菇，只要將其放置於約攝氏4°C冷藏即可。

▲挑選金針菇時，應選擇菇體白淨、菌傘無異色者較佳。（圖片來源／Freepik）

杏鮑菇

▸挑選原則：應選擇外觀完整、大小適中（約10至15公分長度）的杏鮑菇，而菇柄最好選擇肥厚、呈乳白色，且輕輕按壓後有彈性，聞起來也無酸敗味，並帶有杏鮑菇的清香氣味者為佳，此外，建議不要選擇外觀呈水浸狀的杏鮑菇，否則可能會無意間吃下病菌，影響身體健康。

▸保存方法：杏鮑菇買回來後，應放置冷藏保存，但不建議放置2週以上，但若杏鮑菇已出現黏液或變黃，就建議不應食用，以免出現不適。

秀珍菇

▸挑選原則：應選擇色澤未黃變、菇柄橫切面邊緣整齊，且斷面色澤均勻潔白的秀珍菇較佳。由於菇體有黃變者，即屬劣變，而表面若沾染異物雜菌者，也屬劣質品，應避免選購。

▸保存方法：先以報紙或廚房紙巾包裹秀珍菇的菇體，再以保鮮膜或塑膠袋封存置入冰箱冷藏，即可避免生成游離態水，進而減少細菌孳生。

洋菇

▸挑選原則：以外觀完整、無變形、無褐化傷痕、無異味的洋菇為主要挑選對象，提醒民眾，儘管洋菇為少數可以生食的菇類，但由於栽培過程中，會接觸到自然環境中的微生物，建議還是先將其清洗或殺青後，再食用為佳。

▸保存方法：洋菇可放進冷藏或冷凍保存，如欲採取冷藏保存，建議應先將其菇體的表面用紙巾擦拭乾淨，並置於紙袋中吸附菇體散發的水蒸氣，之後再放進冰箱冷藏，便可保存7天之久；如欲採取冷凍保存者，則建議將洋菇殺青後冷凍或直接冷凍，即可保存數月之久。

木耳

▸挑選原則：正常的木耳可分成背面與腹面，背面在通風良好的狀況下，能看到密生的短絨毛，而腹面則在25°C的溫度下，會呈現暗紅色。到了夏天，氣溫若超過28°C，木耳的耳片則會看起來較薄，顏色也較淺，大多會呈現淡橘色。

▸保存方法：如果木耳是以紙盒保裝，放置冰箱冷藏的保存期限可維持1個月之久，但若買到泡水木耳，則可放在通風處風乾半天左右，等木耳乾一點後，再放入冰箱冷藏。

▲木耳的腹面若於25°C以下，顏色會呈現暗紅色。（圖／取自Freepik）

香菇、杏鮑菇、木耳等菇類富含多種維生素與礦物質，營養價值極高，平時不妨可將它們加入料理中，以下為各位介紹1道由菇類中的杏鮑菇與其他食材所製成的料理「椒鹽蔥捲南瓜盤」的所需食材與料理步驟：

▸食材：南瓜半顆、杏鮑菇1支、蔥段150克、蒜末20克、紅黃椒末50克、薑末20克、紫菜1張，以及胡椒鹽、脆酥粉、太白粉，可供調味使用。

▸料理步驟：

步驟1：先將南瓜去皮切成條狀，並把蔥切成段狀，用紫菜衣捲起來之後，再將杏鮑菇切成條狀，放入胡椒鹽醃製備用。

步驟2：接著，將脆酥粉、太白粉加入少許水，伴成脆酥粉漿備用。

步驟3：把備好的南瓜條、蔥段、杏鮑菇沾上脆酥粉漿，放入油鍋炸到表面帶有金黃色澤後，再撈出備用。

步驟4：將蒜末、薑末炒香後，加入油炸好的南瓜條、蔥段、杏鮑菇與紅黃椒末拌勻。

步驟5：最後，再加入少許胡椒鹽繼續炒香，即可出鍋。

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